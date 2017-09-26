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 Происшествия, Фоторепортаж
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 "Ушиб грудной клетки и шейного позвонка": Савченко попала в ДТП и покритиковала Гройсмана за дороги. ФОТОрепортаж

Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко вместе со своей сестрой Верой попали в ДТП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сама депутат написала на странице в Facebook.

"Трасса Н14 является основной связующей дорогой регионального значения между Кировоградской i Николаевской областями.

Основным назначением трассы Н14 является доставка зерновых из аграрных областей в порты в Николаевской области. Фуры с прицепами идут с постоянным перегрузками и разбивают дорогу.

За полотном дороги уже давно никто не следит, что является преступным упущением "Укравтодора" и правительства Украины! Дорога в ужасном состоянии, что приводит к множеству аварий с опрокидыванием машин.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Та ні, ну це п#здець! Це просто х#йня якась!", - народный депутат Надежда Савченко ругается матом в рекламе телеканала. ВИДЕО

Легковыми автомобилями по трассе Н14 почти невозможно ехать. Ломается ходовая, кузов, убиваются диски машин.

Сегодня, в 5 часов утра, я с сестрой Савченко Верой и помощником народного депутата Проторченко Татьяной, двигаясь по трассе Н14 въехали посреди дороги в ямы глубиной до капота легкового автомобиля. Мой помощник получила от удара травму головы с глубоким рассечением, я - ушиб грудной клетки и шейного позвонка. Не помогли даже ремни безопасности.

Задаю вопрос премьер-министру Гройсману.

Где те дороги, которые вы ремонтируете, что показывают по телевизору?! На Марсе?!
А по всей Украине когда начнете дороги ремонтировать?! Особенно те, которые являются артериями экономики Украины и выходят из строя регулярно и чаще всего?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Савченко рассказала о работе в "сексе по телефону": "Это стало возможным из-за адекватного отношения ко всему"

Ушиб грудной клетки и шейного позвонка: Савченко попала в ДТП и покритиковала Гройсмана за дороги 01Ушиб грудной клетки и шейного позвонка: Савченко попала в ДТП и покритиковала Гройсмана за дороги 02Ушиб грудной клетки и шейного позвонка: Савченко попала в ДТП и покритиковала Гройсмана за дороги 03Ушиб грудной клетки и шейного позвонка: Савченко попала в ДТП и покритиковала Гройсмана за дороги 04Ушиб грудной клетки и шейного позвонка: Савченко попала в ДТП и покритиковала Гройсмана за дороги 05


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Если гадя обьявит голодовку, то неё не хватит продуктов
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Отмена неприкосновенности, первые шаги .
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Нехер пьяной ездить за рулем и превышать скорость.
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Якась подозрітєльно фартовая баба - в дирі не схудла і навіть в нормальну яму не втрапила... Тута шото пороблєно...
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тягачи с зерновыми и перегрузом-этого господина
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Ями до капота--бред сивої кобили. Краще б відбила собі язик. Лайно собаче.
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Эх посадить би, Порошенко з Гройсманом на веліки без сідла та випустити на цю дорогу
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Это не этот автобан в Европу Порошенко упоминал?
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По такой дорое, как на фото, надо ехать километров 30-40 в час.
А не лететь на вертолете.
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Бывшие военлёты на дорогах - самоубийцы !
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Шини Nokian Nordman SX виготовляються тільки в Росії. Якось дивно, пані Савченко, підтримувати єкономічно країну, яка вас за гратами тримала.
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А когда у нас будут дороги специально для депутатов? Шож они бедные так башками ударяются?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Ушиб грудной клетки и шейного позвонка": Савченко попала в ДТП и покритиковала Гройсмана за дороги. ФОТОрепортаж
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