 "Ушиб грудной клетки и шейного позвонка": Савченко попала в ДТП и покритиковала Гройсмана за дороги. ФОТОрепортаж





" Как передает Цензор.НЕТ , об этом сама депутат написала на странице в Facebook

Трасса Н14 является основной связующей дорогой регионального значения между Кировоградской i Николаевской областями.

Основным назначением трассы Н14 является доставка зерновых из аграрных областей в порты в Николаевской области. Фуры с прицепами идут с постоянным перегрузками и разбивают дорогу.

За полотном дороги уже давно никто не следит, что является преступным упущением "Укравтодора" и правительства Украины! Дорога в ужасном состоянии, что приводит к множеству аварий с опрокидыванием машин.

Легковыми автомобилями по трассе Н14 почти невозможно ехать. Ломается ходовая, кузов, убиваются диски машин.

Сегодня, в 5 часов утра, я с сестрой Савченко Верой и помощником народного депутата Проторченко Татьяной, двигаясь по трассе Н14 въехали посреди дороги в ямы глубиной до капота легкового автомобиля. Мой помощник получила от удара травму головы с глубоким рассечением, я - ушиб грудной клетки и шейного позвонка. Не помогли даже ремни безопасности.

Задаю вопрос премьер-министру Гройсману.

Где те дороги, которые вы ремонтируете, что показывают по телевизору?! На Марсе?!