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Все про:Одесская область (1702) подростки (174) Нацполиция (8879) самоубийство (575)

 Подросток на Одесчине застрелился из охотничьего ружья, - Нацполиция. ФОТО

В одном из сел Балтского района Одесской области обнаружено тело несовершеннолетнего с огнестрельным ранением в голову.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Ночью в Балтский отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из сел в нежилом доме найдено тело местного юноши с телесными повреждениями. На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа полиции.

Во время осмотра на теле погибшего полицейские обнаружили огнестрельное ранение подбородка. Рядом с телом находилось охотничье ружье. Отец парня пояснил, что указанное оружие он хранил дома без регистрации и предусмотренных законом разрешительных документов.

Подросток на Одесчине застрелился из охотничьего ружья, - Нацполиция 01

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"По предварительным выводам экспертов, юноша совершил самоубийство. Установлено, что в суицидальных группах парень не зарегистрирован. По одной из версий, вероятной причиной смерти стала ссора с девушкой", - прокомментировал событие начальник Балтского ОП Александр Немцев.

Подросток на Одесчине застрелился из охотничьего ружья, - Нацполиция 02

По данному факту открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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Сільські хлопці через дівчат можуть тільки напитись паленої горілки і отримати отруєння. А от призначити комусь бійку через дівчину і прийти на неї зі зброєю, це можливо!
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А на гачок він чим натиснув? Щоб натиснути на гачок потрібно зняти взуття і пальцем ноги тиснути на гачок, це потрібно робити сидячі, бо стоячи це незручно. В хлопця ноги взуті, тому натиснути пальцем ноги на гачок він не міг. Виходить вбивство.
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Три сумнівних факти зібрались разом в одній події! Постріл з рушниці в підборіддя хопцю який стоїть в коридорі, так зазвичай вбивають тих хто заходить в приміщення, а не тих хто прийшов закінчити життя самогубством! Що ж він навіть присісти собі не зміг, щоб натиснути на гачок? Незрозуміло як відбувся постріл, бо ноги жертви взуті в кросівки!!!!! якими на гачок на натиснеш!!!! І третій факт - невідомо чия це зброя!
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Після пострілу з рушниці В ГОЛОВУ немає крові на підлозі!!!!! Таке можливо тільки якщо вбили в іншому місці, або якщо людина вже була мертва!
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Скорше за все це не його рушниця, це його менти примусили так сказати. Рушниця належить вбивці, який заніс ментам гроші, або батьки вбивці занесли гроші.
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Неважно кто владелец оружия....Если ничего не похищено то скорее всего это убийство по неосторожности но такая статья предусматривает тоже срок....Решили выдать за самоубийство...только как родители решились на такое...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПодросток на Одесчине застрелился из охотничьего ружья, - Нацполиция. ФОТО
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