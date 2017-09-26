 Подросток на Одесчине застрелился из охотничьего ружья, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Ночью в Балтский отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из сел в нежилом доме найдено тело местного юноши с телесными повреждениями. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции.
Во время осмотра на теле погибшего полицейские обнаружили огнестрельное ранение подбородка. Рядом с телом находилось охотничье ружье. Отец парня пояснил, что указанное оружие он хранил дома без регистрации и предусмотренных законом разрешительных документов.
"По предварительным выводам экспертов, юноша совершил самоубийство. Установлено, что в суицидальных группах парень не зарегистрирован. По одной из версий, вероятной причиной смерти стала ссора с девушкой", - прокомментировал событие начальник Балтского ОП Александр Немцев.
По данному факту открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
874 9
В Киеве молодой человек угрожает прыгнуть с Моста влюбленных. ВИДЕО(41)
Девятилетний ребенок повесился на Николаевщине, - полиция(0)
Взрыв гранаты в многоэтажке Харькова: погибшим оказался бывший боец АТО(0)
Киевлянин из травматического пистолета ранил 15-летнего лицеиста, - Нацполиция(56)
Уничтожение парка «Тузловские лиманы» идет полным ходом(0)
Бывший военнослужащий покончил с собой на территории Почаевской Лавры, - Нацполиция(89)
Патрульные в Хмельницком спасли женщину, собиравшуюся выпрыгнуть с десятого этажа. ВИДЕО(30)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить