 Участник АТО погиб от взрыва гранаты на Тернопольщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.
В полиции утверждают, что причиной смерти ветерана стало неосторожное обращение со взрывоопасным предметом - 31-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты РГД-5.
Сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники продолжают выяснять все детали инцидента со взрывом.
Указывается, что погибший являлся сотрудником органов внутренних дел с 2006 года.
399 0
Террорист Гиркин признал, что погибший в Сирии российский генерал Асапов командовал оккупантами на Донбассе, - Казанский(37)
Сбежавший виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе Багиев Кафар написал заявление об угоне авто, - волонтер Синицын. ФОТО(86)
Девятилетний ребенок повесился на Николаевщине, - полиция(0)
Грузовик и легковушка столкнулись на Херсонщине: погибла семейная пара, дочь госпитализирована. ФОТО(0)
Страна колючей проволоки и вооруженной охраны(0)
В селе на Киевщине бизнесмену бросили во двор гранату. ФОТО(106)
Двое украинцев погибли при крушении самолета в Греции, - СМИ(20)