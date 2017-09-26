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 Участник АТО погиб от взрыва гранаты на Тернопольщине, - Нацполиция. ФОТО

В селе Большая Березовыця Тернопольской области 26 сентября во дворе частного домовладения произошел несчастный случай, в результате которого погиб боец роты полиции особого назначения, принимавший участие в антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

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В полиции утверждают, что причиной смерти ветерана стало неосторожное обращение со взрывоопасным предметом - 31-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты РГД-5.

Сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники продолжают выяснять все детали инцидента со взрывом.

Указывается, что погибший являлся сотрудником органов внутренних дел с 2006 года.

Участник АТО погиб от взрыва гранаты на Тернопольщине, - Нацполиция 01Участник АТО погиб от взрыва гранаты на Тернопольщине, - Нацполиция 02

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Участник АТО погиб от взрыва гранаты на Тернопольщине, - Нацполиция 03

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Участник АТО погиб от взрыва гранаты на Тернопольщине, - Нацполиция 04
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУчастник АТО погиб от взрыва гранаты на Тернопольщине, - Нацполиция. ФОТО
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