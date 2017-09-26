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 Оккупанты довели Графскую пристань в Севастополе до плачевного состояния. ФОТО

В разгар бархатного сезона Графская пристань - одна из наиболее известных достопримечательностей Севастополя - находится в плачевном состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BlackSeaNews.

Оккупанты довели Графскую пристань в Севастополе до плачевного состояния 01


Доски, являющиеся основой пристани, выглядят так, как будто над ними поиздевались вандалы, часть и вовсе превратилась в щепки.


Оккупанты довели Графскую пристань в Севастополе до плачевного состояния 02


Смотрите также: Пляжи оккупированного Крыма в разгар сезона. ВИДЕО камер наблюдения

Есть еще один неприятный момент - торчащие гвозди, о которые легко поранить ногу тем, кто захочет прогуляться по Графской пристани босиком или в обуви с минимальной подошвой.


Оккупанты довели Графскую пристань в Севастополе до плачевного состояния 03
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Я как не очень большой специалист, но все же могу сказать. У меня забор на даче, из таких же примерно досок. Сколочен был в 2005-м году. Сейчас прогнил примерно так же. Думаю на следующий год менять!
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Ну, если у вас забор сколочен с досок термической обработки, то вы товаришь большой Пиздун.
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леса нет?-пусть кроют матом.Это единственное, что у какцапов отлично получается.
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Це точно Севастополь? Бо дуже схоже на дяровню.
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какой дурак на пристань использует ёлку? минимум ольха, максимум листвиница. да и антисептик никто не отменял.
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Если честно,то она и была не айс...Даже шурупы косо-криво присабачены. Кацы просто вообще на нее ложили. Но наши делали по-кацапски.
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Мешай кислое с пресным и не думай о будущем!
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Мешай гавно палкой и не вздумай его пробовать.
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все стройки в крыму были под рыгами, читай под кацапами.
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Был бы крым украинским , состояние досок было бы точно таким! плохая привычка--не можешь укусить , так хоть гавнуть в спину!
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наши это кто?....те же кацапы и делали, что в Крыму живут...паспорт только украинский у них был....а суть чисто кацапская у них, да и криворукие они отроду были, что в Крыму, что в Смоленске.
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Не спорю. Но мы должны выжигать из себя прошлый совок. Потому,что мы люди. Потому,что так решили. Человек - должен уважать себя и свой труд.Ценить его и быть фанатом качества.
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Зимою на дрова підуть, зачекайте ще трошки...
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UA Игорь Хирскл
Если честно,то она и была не айс...Даже шурупы косо-криво присабачены. Кацы просто вообще на нее ложили. Но наши делали по-кацапски
========
Какие наши? Крутили кацапы и кричали путин приди
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к счастью, никогда там не был. Даже если сгорит - куй с ней, меньше "достопримечательностей" ватостополя.
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вообще достопримечательность для КОГО ? для ватников ? для зараженных руссофилией,рашизмом и калорадской чумой зомби ?

в ЧЁМ это достопримечательно для украинцев ?

...после деоккупации к эбеням спалить и солью засыпать...чтоб и русского духа не було...как с Карфагеном !
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Ну то добре, що хоч не бЄндеравци довели до такого стану достопрімєчательность.
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" и ни церковь, ни кабак, ничего не свято. Нет, ребята - все не так, все не так ребята".
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***притча***
Однажды очень богатый человек дал бедному милостыню - корзину, наполненную грязным тряпьем.
Бедняк вычистил корзину, отмыл её, наполнил цветами и отнес богатому.
-Почему ты принес мне цветы, тогда как я тебе дал только хлам? - изумился богач.
-Потому что каждый отдает то, чем заполнено его сердце! - ответил бедняк.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОккупанты довели Графскую пристань в Севастополе до плачевного состояния. ФОТО
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