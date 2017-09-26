 Оккупанты довели Графскую пристань в Севастополе до плачевного состояния. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BlackSeaNews

Доски, являющиеся основой пристани, выглядят так, как будто над ними поиздевались вандалы, часть и вовсе превратилась в щепки.

Есть еще один неприятный момент - торчащие гвозди, о которые легко поранить ногу тем, кто захочет прогуляться по Графской пристани босиком или в обуви с минимальной подошвой.