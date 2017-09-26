 Оккупанты довели Графскую пристань в Севастополе до плачевного состояния. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BlackSeaNews.
Доски, являющиеся основой пристани, выглядят так, как будто над ними поиздевались вандалы, часть и вовсе превратилась в щепки.
Есть еще один неприятный момент - торчащие гвозди, о которые легко поранить ногу тем, кто захочет прогуляться по Графской пристани босиком или в обуви с минимальной подошвой.
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Если честно,то она и была не айс...Даже шурупы косо-криво присабачены. Кацы просто вообще на нее ложили. Но наши делали по-кацапски
========
Какие наши? Крутили кацапы и кричали путин приди
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в ЧЁМ это достопримечательно для украинцев ?
...после деоккупации к эбеням спалить и солью засыпать...чтоб и русского духа не було...как с Карфагеном !
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Однажды очень богатый человек дал бедному милостыню - корзину, наполненную грязным тряпьем.
Бедняк вычистил корзину, отмыл её, наполнил цветами и отнес богатому.
-Почему ты принес мне цветы, тогда как я тебе дал только хлам? - изумился богач.
-Потому что каждый отдает то, чем заполнено его сердце! - ответил бедняк.
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