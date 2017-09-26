Лавров и русофобы, оскароносная Штепа, памятник слесарю Шмайсера. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Горбатого могила исправит...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я уже считаю, что это наша страна. Извини, Меркель, ты в пролете", - русскоговорящие граждане ФРГ на выборах в Германии. ВИДЕО
Лавров и американские русофобы
Читайте на "Цензор.НЕТ": Русофобы в США давят на нынешнюю администрацию, - Лавров
Русские поддерживают наци в Германии
Блок
Памятник слесарю
Оскароносная Штепа
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я его сюда стразиками. Сделаю как часики", - экс-мэр Славянска Штепа показала электронный браслет, надетый по решению суда. ВИДЕО
Секта "Свідки святого реваншу"
Терпение не безгранично...
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