 Российский наемник Юрий Хабаров, воевавший на Донбассе, уничтожен в Сирии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на независимых расследователей Conflict Intelligence Team.
"О гибели уроженца Ярославской области Юрия Хабарова сообщил его знакомый на странице сети "ВКонтакте" во вторник 25 сентября. Судя по фотографиям в профилях Хабарова в социальных сетях, он ранее принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Пребывал он в Сирии как контрактник российской армии или как наёмник ЧВК - на данный момент неизвестно", говорится в сообщении.
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Мати сина в Росії колише
Журно пісню йому співаючи:
«Не ходи, сину, в Україну,
Там смерть живе, убиваючи…»
На стіні портрет - в темній рамочці,
Стрічкою чорною вкіс, перевитий,
З нього дивиться той, що в землі лежить
У могилі, в саван сповитий.
«Ні, мій хлопчику, не вір матері,
В Україні волошки в житі,
Срібні роси видзвонюють вдосвіта
І колосся сонцем налите…
Жайвір піснею сонце стрічає
Соловей «На добраніч…», бажа,
Хлібом-сіллю гостей зустрічають
Якщо правда в очах, а не лжа.
Лише тих, хто прийшов з жадобою
І бажаючих «гарно пожить…»
Десь у полі, або й під стодолою
Сталь козацька стрічає вмить.
Ми не кликали твого батечка,
Сам прийшов, щоби нас убивати,
Грабувати Вкраїну-матінку,
Цим грабунком капшук набивати.
Знай, хлопчино, лишень, що крадене,
Кров»ю вмите, в добро не прийде.
Кров і смерть, що сусідом внесена,
Його теж неодмінно знайде.
Зло до зла завжди повертається,
І запалює твій-таки, дім.
Лиш добро до добра всміхається
Руку братню протягує всім.
Хай ясніють жита з пшеницею,
Грають хвилі в ланах, як в морі
А не плачуть мати з вдовицею,
Дітлахи виростають голі.
Хай громи гримлять лиш Перунові
І лиш мирним хай буде небо
А війни ні тобі, ні матері
Ні мені, взагалі не треба…».
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мне говорил один бурят...
На кладбище теперь в России
рядами ровными лежат
и безымянными крестами
там обнимают горизонт...
Так было, есть и будет с вами,
с теми, кто к нам с АК придет.
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Полицейский по месту жительства принял заявление и, мама уверенная, что заведено дело о пропавшем сыне и его будут искать, ушла. Ну, а сам полицейский, ее показания просто добавил к делу о найденном в другом городе теле с документами ее сына.«Абсурд в том, что один полицейский нашел тело в Кременчуге и решил не сообщать ни в часть ни маме. Как он сам говорит, «он этого делать не обязан». Он просто передал тело в морг и закрыл дело. А в другом городе другой полицейский, к которому пришла мама с просьбой помочь найти ее сына, решил ей не говорить, что ее сын уже мертв», - пишет она.По итогу, матери пришлось потратить два месяца на то, чтобы узнать, где находится ее сын и получить право узнать, где он похоронен. Примечательно, что ей было отказано в анализе ДНК для того, чтобы она удостоверилась, что похороненный парень это ее сын.«На вопрос, как же мама узнает, что забирает сына - там ответили, что «все просто! выкопаем она и посмотрит». Все бы нечего, да тело похоронили уже как 2 месяца»,- подытожила волонтер.https://antikor.com.ua/articles/193466-materi_pogibshego_atoshnika_zabyli_soobshchitj_o_smerti_syna_i_sprjatali_trup
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не прибыли из оккупированного Крыма к новым местам службы 5662 военнослужащих ВСУ.
Это:
Одесская область - 1901,
Николаевская - 1585,
Херсонская - 632,
Запорожская - 444,
Днепропетровская - 724, Кировоградская - 376.
С#ки конченые. Хотя бы одного из них достать.
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ПАНЯЙТЕ В СИРИЮ!
ТАМ БОЛЬШЕ ПЛАТЮТЬ!
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