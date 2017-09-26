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 Происшествия, Фоторепортаж, За рубежом
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 Российский наемник Юрий Хабаров, воевавший на Донбассе, уничтожен в Сирии. ФОТОрепортаж

В Сирии недавно погиб уроженец Ярославской области Юрий Хабаров, принимавший до этого участие в боевых действиях на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на независимых расследователей Conflict Intelligence Team.

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"О гибели уроженца Ярославской области Юрия Хабарова сообщил его знакомый на странице сети "ВКонтакте" во вторник 25 сентября. Судя по фотографиям в профилях Хабарова в социальных сетях, он ранее принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Пребывал он в Сирии как контрактник российской армии или как наёмник ЧВК - на данный момент неизвестно", говорится в сообщении.

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Российский наемник Юрий Хабаров, воевавший на Донбассе, уничтожен в Сирии 03Российский наемник Юрий Хабаров, воевавший на Донбассе, уничтожен в Сирии 04
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третий баян уже порвали - а бедный енот наверное уже трое суток не отдыхал
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Господи !!! Ты и правда все видишь ! Свершилась воля Божья !!!!!!!
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Награда нашла героя.. Хоть и забежал, падло, аж в Сирию..
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Нет такого народа - русские. Это просто собирательный образ болотных народов Московии.
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Да, поэтому и название всех народов отвечает на вопрос: "Ты кто?" (украинец, еврей, грузин и т.д.). И только название русских отвечает на вопрос: "Ты чей?" (русский).
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Абсолютно правильно - имя прилагательное, т. е. прилагается к чему то. Как не крути, а русни должен быть какой-то хозяин.
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«Колискова».

Мати сина в Росії колише
Журно пісню йому співаючи:
«Не ходи, сину, в Україну,
Там смерть живе, убиваючи…»
На стіні портрет - в темній рамочці,
Стрічкою чорною вкіс, перевитий,
З нього дивиться той, що в землі лежить
У могилі, в саван сповитий.
«Ні, мій хлопчику, не вір матері,
В Україні волошки в житі,
Срібні роси видзвонюють вдосвіта
І колосся сонцем налите…
Жайвір піснею сонце стрічає
Соловей «На добраніч…», бажа,
Хлібом-сіллю гостей зустрічають
Якщо правда в очах, а не лжа.
Лише тих, хто прийшов з жадобою
І бажаючих «гарно пожить…»
Десь у полі, або й під стодолою
Сталь козацька стрічає вмить.
Ми не кликали твого батечка,
Сам прийшов, щоби нас убивати,
Грабувати Вкраїну-матінку,
Цим грабунком капшук набивати.
Знай, хлопчино, лишень, що крадене,
Кров»ю вмите, в добро не прийде.
Кров і смерть, що сусідом внесена,
Його теж неодмінно знайде.
Зло до зла завжди повертається,
І запалює твій-таки, дім.
Лиш добро до добра всміхається
Руку братню протягує всім.
Хай ясніють жита з пшеницею,
Грають хвилі в ланах, як в морі
А не плачуть мати з вдовицею,
Дітлахи виростають голі.
Хай громи гримлять лиш Перунові
І лиш мирним хай буде небо
А війни ні тобі, ні матері
Ні мені, взагалі не треба…».
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Дякую за цей вірш. Бо він відповідає моєму принципу- живи сам, та давай жити іншим. А як не дають тобі жити- то бийся до смерті за можливість жити!
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Теперь его скушают черви. Я тебя с этим искренне поздравляю.
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Слышь, удмурт. Украинцы знают имя каждого своего погибшего, есть официальная книга памяти http://memorybook.org.ua/ А вот кацапы действительно прикопаны в посадках и растасканы собаками.
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- Взяли Москву возьмем и Киев! -
мне говорил один бурят...
На кладбище теперь в России
рядами ровными лежат

и безымянными крестами
там обнимают горизонт...
Так было, есть и будет с вами,
с теми, кто к нам с АК придет.
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...заболела, бяшка? ...приезжай в Украину, вылечим... :D
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ГОСПОДИ -Надеюсь в муках подох, и его друзья это видели.....
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...«Вы ищите сына, а у нас есть неопознанное захороненное тело, давайте оно будет ваше?». Это реальная история, которая шокировала даже нас, хотя за 3,5 года мы слышали и работали с сотнями немыслимых и ужасных историй», - пишет волонтер.Сообщается, что некоторое время назад в волонтерскую организацию обратилась мать военного, который пропал из части несколько недель назад. Она обратилась в полицию, чтобы написать заявление.Примечательно, что в отделении ей не сказали, что почти 2 недели назад нашли опознаваемое тело с документами ее сына.
Полицейский по месту жительства принял заявление и, мама уверенная, что заведено дело о пропавшем сыне и его будут искать, ушла. Ну, а сам полицейский, ее показания просто добавил к делу о найденном в другом городе теле с документами ее сына.«Абсурд в том, что один полицейский нашел тело в Кременчуге и решил не сообщать ни в часть ни маме. Как он сам говорит, «он этого делать не обязан». Он просто передал тело в морг и закрыл дело. А в другом городе другой полицейский, к которому пришла мама с просьбой помочь найти ее сына, решил ей не говорить, что ее сын уже мертв», - пишет она.По итогу, матери пришлось потратить два месяца на то, чтобы узнать, где находится ее сын и получить право узнать, где он похоронен. Примечательно, что ей было отказано в анализе ДНК для того, чтобы она удостоверилась, что похороненный парень это ее сын.«На вопрос, как же мама узнает, что забирает сына - там ответили, что «все просто! выкопаем она и посмотрит». Все бы нечего, да тело похоронили уже как 2 месяца»,- подытожила волонтер.https://antikor.com.ua/articles/193466-materi_pogibshego_atoshnika_zabyli_soobshchitj_o_smerti_syna_i_sprjatali_trup
...
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Земля тебе бетоном ... НАЕМНИК и УБИЙЦА .... за деньги убивавший за пределами своей страны....
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Данные на вчерашний день (из военной прокуратуры Южного региона Украины):
не прибыли из оккупированного Крыма к новым местам службы 5662 военнослужащих ВСУ.
Это:

Одесская область - 1901,
Николаевская - 1585,
Херсонская - 632,
Запорожская - 444,
Днепропетровская - 724, Кировоградская - 376.
С#ки конченые. Хотя бы одного из них достать.
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Ну не беспокоить так не беспокоить.Никто и никогда.
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СЕПАРАТИСТЫ ДАНБАСА!
ПАНЯЙТЕ В СИРИЮ!
ТАМ БОЛЬШЕ ПЛАТЮТЬ!
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Можливо скоро всі туди з'їдуть. Є ознаки того що на Донбасі все може закінчитися до кінця року.
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судя по последним новостям в Сирии рашке будет песдец - потери пошли на десятки -сотни, американцы скорее всего дают развед-данные курдам и остальным анти-асадовцам
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Позывной "дракон",--Интересно за что ему такую кличку дали?--На дракона он не тянет..но разве ,что рожа, да и той уже нет, и никогда не будет..
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Бля, вот у вас поблемы - кацапа зашкварили.... У меня похлеще,между прочим - кошка гулять собралась......Не просто кошка - голубой британец(так дочка захотела),,, - так что та улицу не отпустиш - а орёт - как обычная котячья прошмандовка....
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И шо делать - хер его знает... Орёт как невненяемая - кота требует...
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Очередному "братишке" оторвало голову и )(уишко,очень жаль,что его самка успела высидеть яйцо ,и появился птенчик дракона-петуха.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРоссийский наемник Юрий Хабаров, воевавший на Донбассе, уничтожен в Сирии. ФОТОрепортаж
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