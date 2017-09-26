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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 В Киевском облсовете подрались депутаты БПП и "Батькивщины". ФОТОрепортаж+ВИДЕО(обновлено)

В помещении Киевского областного совета произошла драка между депутатами "Блока Петра Порошенко" и "Батькивщины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает активист "Свободы" Александр Аронец.

Он пишет, что депутаты от БПП сначала заблокировали трибуну, после этого депутат Виталий Карлюк подошел к председателю облсовета Анне Стариковой и вырвал микрофон. Далее, как утверждает Аронец, на ее защиту встал депутат от "Батькивщины" Владислав Хахулин, на которого напал Карлюк и избил его.

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"Депутат лежит, ему вызвали скорую... Недавно руководителем киевской областной организации партии "Солидарность-БПП" стал Игорь Кононенко. Почему такое усиление? Все просто. В областном совете БПП в оппозиции. Председатель областного совета - Старикова от "Батькивщины". Кононенко назначили для единственной цели - снять Старикову, поставить "человека от Кононенко", - утверждает Аронец.

По его мнению, конфликт возник из-за того, что у БПП "не получается" сделать задуманное.

В то же время депутат от "Батькивщины" Олег Кищук написал: "Таким образом представители правящей партии, управляемой главой КОГА Александром Горганом, пытались сорвать принятие изменений в областной бюджет и помешать голосованию за повышение зарплат медработникам".

В Киевском облсовете подрались депутаты БПП и Батькивщины 01В Киевском облсовете подрались депутаты БПП и Батькивщины 02В Киевском облсовете подрались депутаты БПП и Батькивщины 03В Киевском облсовете подрались депутаты БПП и Батькивщины 04

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дрались? лежа? ведь тот, кто был снизу до сих пор лежит
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Давайте,сильнее бейте друг-друга. Что то гавно,что те.Те олигархи,другие скрытые.
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Не мешайте, киньте им ящик водки и запивона
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да! даже порохоботы в твиттере палятся своими твитами за2013 где яныку жопу лижут)) видел как Прача зашкварили?)))
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Когда придёт время и БПП и Батькивщину будут драть на улице.
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троянцы протупили - коня не сожгли, что стало с Троей все мы знаем. Кто не знает напомню - под покровом ночи из утробы деревянного коня вылезли диверсанты и открыли ворота, Троя была уничтожена. БПП - блок панамских патриотов - это 100% по своему функциональному назначению - кремлевский троянский конь. Нам нельзя повторять ошибки греков.
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Бепепе жирного шоколадного рыго-мародера,так отмечает день рождения своего отца воров !
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Нормально юльку по челюсти съездили.
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пидаРошеновец сьездил юльку по челюсти, что бы не повадно было повышать зарплаты медработникам Киевщины.
Совсем охренели юльки, удумали зарплаты людям поднимать !
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хахулин прилег убитый, а эта кобыла ему "помогает" двумя коленями на пузо?
что у них там за ролевые игры?
абы не работать!!!
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ІтітітьКалатіть!!!
Що це було???!!
Ааааа..."Святоє сємєйство" нєбожідєлей???

Мои искренние пожелания Петру Порошенко
https://goo.gl/QE8vdF
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шо то слабенько - прошу повторить - а то снято как то по дебильному)
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Вождь, ти вже накатив пару мокасинчиків за здоров'я свого соєвого Паханчика???
🍻🍷🍸
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ты это не путай свободных людей - индейцев - и всяких разных "не рабов", пьющих за здоровье фюреров,разного масштаба))
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Ты с вопроса поставленного не сьезжай. Признавайся , накатил огненной воды за здравие панамского хряка ?
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Джамал - я понимаю шо таки ты все с животными и с животными - ешь ,спишь и зарабатываешь еще на них - по этому тема тебе близка.ну про животных - а ведь есть и другая жизнь - поверь мне )
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Короче , сьехал. А накатил то по любасику за петю
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ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕНОГО.
раньше гопники ПР этим занимались а теперь барыги от бпп их наследники компенсируют недостаток ума и правоты мордобоем.
одного поля ягода и от одних и тех же создателей.
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Хто не розуміє російської : Взять сокіру і всіх порубать.
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Ставлю на Батькившину. Мочите козлов порошенковских
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) Развели как котят? Названы предвыборные обещания партий
Предвыборная программа президентской политической силы состоит из блоков, раскрывающих лозунг «жить по-новому». Это понятие включает четыре подпункта - жить свободно, жить в достатке, жить честно, жить безопасно.
1- Что касается свободной жизни то свобода народа зависит от способа его взаимодействия с властью. Дла власти ВСЕ,для народа закон.
2- «Жить в достатке» стали в ТРИ РАЗА БЕДНЕЕ.
3- «Жить честно» Парламентской ассамблеи Совета Европы. резолюция, в которой сказано: Украина - СТАЛА самой коррумпированной страной Европы...
4- «Жить безопасно» - стала одной из самых опасных стран, по заключению того же Совета Европы
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Первый замглавы фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко первым из окружения президента Украины Петра Порошенко озвучил информацию о том, что выборов по открытым спискам не будет.
Об этом пишет в Facebook народный депутат от БПП Сергей Лещенко.
«Кононенко уже не скрывает, что Порошенко не собирается выполнять ни обещание своей предвыборной программы, ни норму коалиционного соглашения относительно закона о выборах по открытым спискам. При том, что Конституция не предусматривает мажоритарных выборов вообще!», - написал нардеп.
Сергей Лещенко также поблагодарил Кононенко, что он сказал то, о чем «другие в окружении Порошенко не решаются говорить вслух». «Нас просто обманули», - отметил он.
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На второй фотке сверЬху , бепепешник под трибуною валяется ?
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Фотожоп! Видно же что фото путина просвечивает.
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В ДР ПАП? Как не стыдно?! Или это постановочное поздравление для "самого лучшего пети из всех самых лучших петь"?
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Никто не замечает, что дерутся носители украинских фамилий? Почему? Тетерук, Парасюк, Ляшко, Брана, Фарион.... сейчас Карлюк . Нация дебилов, или дебилы в нации. Почему немцы не деруться?
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Какая нация.Где ты украинцев в руководстве страны видел ? Одна пархатая шашель.
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нация дебилов это твоя русня азиатская. а дерутся во многих парламентах. ты наверно не видел какое кунфу показывают депутаты в Японии.
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Когда эти козлы перебьют друг-друга ?!??????????????????????????
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не нужно этих провокаций, козлы, по факту, там только в БэПэПэ
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Карлюк явный бандюк, а Хахулин явно интеллигент с бородкой, да и на фото, где лежит, видно, что щуплый.
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карлюк фамилия типо украинская но форма черепа и бровей чисто жидовские. такой же украинец как пинчук, яценюк, добкин и пр.
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Скоро соевых везде лупцевать будут а может быть и не только лупцевать ...
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Главное в ВР не работают ходят гуляют законы не принимают, и дерутся. Когда же у них зарплаты снимать будут за такое и в бюджет на зарплаты и пенсии отправят.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киевском облсовете подрались депутаты БПП и "Батькивщины". ФОТОрепортаж+ВИДЕО(обновлено)
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