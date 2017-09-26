 В Киевском облсовете подрались депутаты БПП и "Батькивщины". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает активист "Свободы" Александр Аронец.
Он пишет, что депутаты от БПП сначала заблокировали трибуну, после этого депутат Виталий Карлюк подошел к председателю облсовета Анне Стариковой и вырвал микрофон. Далее, как утверждает Аронец, на ее защиту встал депутат от "Батькивщины" Владислав Хахулин, на которого напал Карлюк и избил его.
"Депутат лежит, ему вызвали скорую... Недавно руководителем киевской областной организации партии "Солидарность-БПП" стал Игорь Кононенко. Почему такое усиление? Все просто. В областном совете БПП в оппозиции. Председатель областного совета - Старикова от "Батькивщины". Кононенко назначили для единственной цели - снять Старикову, поставить "человека от Кононенко", - утверждает Аронец.
По его мнению, конфликт возник из-за того, что у БПП "не получается" сделать задуманное.
В то же время депутат от "Батькивщины" Олег Кищук написал: "Таким образом представители правящей партии, управляемой главой КОГА Александром Горганом, пытались сорвать принятие изменений в областной бюджет и помешать голосованию за повышение зарплат медработникам".
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Совсем охренели юльки, удумали зарплаты людям поднимать !
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что у них там за ролевые игры?
абы не работать!!!
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Що це було???!!
Ааааа..."Святоє сємєйство" нєбожідєлей???
Мои искренние пожелания Петру Порошенко
https://goo.gl/QE8vdF
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🍻🍷🍸
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раньше гопники ПР этим занимались а теперь барыги от бпп их наследники компенсируют недостаток ума и правоты мордобоем.
одного поля ягода и от одних и тех же создателей.
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Предвыборная программа президентской политической силы состоит из блоков, раскрывающих лозунг «жить по-новому». Это понятие включает четыре подпункта - жить свободно, жить в достатке, жить честно, жить безопасно.
1- Что касается свободной жизни то свобода народа зависит от способа его взаимодействия с властью. Дла власти ВСЕ,для народа закон.
2- «Жить в достатке» стали в ТРИ РАЗА БЕДНЕЕ.
3- «Жить честно» Парламентской ассамблеи Совета Европы. резолюция, в которой сказано: Украина - СТАЛА самой коррумпированной страной Европы...
4- «Жить безопасно» - стала одной из самых опасных стран, по заключению того же Совета Европы
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Об этом пишет в Facebook народный депутат от БПП Сергей Лещенко.
«Кононенко уже не скрывает, что Порошенко не собирается выполнять ни обещание своей предвыборной программы, ни норму коалиционного соглашения относительно закона о выборах по открытым спискам. При том, что Конституция не предусматривает мажоритарных выборов вообще!», - написал нардеп.
Сергей Лещенко также поблагодарил Кононенко, что он сказал то, о чем «другие в окружении Порошенко не решаются говорить вслух». «Нас просто обманули», - отметил он.
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