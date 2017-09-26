 К "Госгеонедрам", где протестуют шахтеры Сухой Балки, подогнали автозаки. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом сообщили в профсоюзной организации предприятия. При этом предположили, что возможны задержания.
Так, на девятый день акции протеста криворожских шахтеров к зданию "Госгеонедр" подогнали два специальных автомобиля для транспортировки задержанных. С минуты на минуту ожидается приезд руководителя ведомства Олега Кирилюка, который, по словам его первого заместителя Николая Фощия, обещал принять инициативную группу протестующих сразу по возвращении из заграничной командировки.
Горняки намерены заблокировать его автомобиль, пока чиновник не примет инициативную группу.
"На протяжении всех 9 дней акции протеста нас кормят обещаниями. Но никто из руководства Госгеонедр, так и не вышел к нам. Нас просто игнорируют и не хотят общаться. Именно по этой причине, мы намерены заблокировать автомобиль Олега Кирилюка, чтобы он наконец-то пояснил шахтерам, на каком основании государственное лицензионное ведомство не выполняет решения судов, не продлевает и не выдает лицензии на добычу руды Сухой Балки, лишая работы более 4000 работников предприятия", - говорит председатель первичной организации профессионального союза металлургов и горняков Украины Виктор Счастливый.
Он предполагает, что появление автозаков на месте проведения митинга не случайно. Счастливый допускает провокации с задержаниями шахтеров, которые действуют исключительно в правовом поле.
"Кирилюк и Фощий сильно перепуганы и попросту не знают, что нам говорить. Противозаконность их действий подтверждают решения судов, в том числе Высшего административного суда Украины. У них нет аргументов. Им нечего сказать людям, кроме, как запугать. Кирилюк боится, что акция протеста перейдет под стены Кабинета Министров Украины. А именно там, мы собираемся продолжить протестовать, в случае если чиновники Госгеонедрне пояснят людям причины умышленного уничтожения крупнейшего железорудного предприятия Украины", - сказал председатель профкома горняков.
Он еще раз акцентировал внимание на том, что акция является исключительно мирной и на ее проведение получены все официальные разрешения.
"Вместо того, чтобы посмотреть нам в глаза и объяснить, в чем причина невыполнения законов, коррупционеры скрываются за спинами силовиков. На прошлой неделе, бойцы спецподразделений полиции уже пытались применить к шахтерам силу. Теперь вот мы видим автозаки. Для чего они здесь - попугать, либо задерживать нас - пока не известно. Мы заявляем, что будем добиваться выполнения своих требований до конца. Нас не запугать! Нам терять нечего! Либо все мы останемся без работы, либо добьемся выполнения Госгеонедрами действующего законодательства и уедем домой с лицензиями", - подчеркнул Счастливый.
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26.09.2017, 09:25 • 2227 • 9
Я не знаю, что будет с этой страной, но мне очевидно, что с нынешней правящей "элитой" Украина обречена. Сама ее угроза состоит в том, что Система поступает с народом по принципу "сваренной лягушки", когда температуру повышают постепенно, и часто "лягушка" даже не понимает что происходит и что ее уже приговорили к обеду.
Я знаю, что украинцы способны на какое либо объединение "за пять минут до расстрела", но сегодня порог самосохранения должен быть выше пяти минут. Ведь украинцев уже расстреливали и продолжают это делать на экономическом, социальном и физическом уровнях.
И если ничего не изменить как можно скорее, то расстрелы будут продолжаться с куда большей частотой. В итоге, объединяться уже будет просто не кому и не за что!
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Новая старая Система, которая лично у меня ассоциируется с Порошенко, на глазах ломает те мечты, чаяния и планы украинцев, которые отдавали последнее ради идеалов Майдана, Свободы, европейской интеграции. Система не просто топчет все эти идеалы, а жестоко насмехается над адептами.
Хотели в Европу, сегодня Украина № 1 по рабочей эмиграции. Хотели свободу, пожалуйста никто вас не держит, можете реализовать свое право в рамках другой страны. Хотели демократию, не вопрос. Раз в пять лет с позволения олигархов и "элиты" вы сможете выбрать президента и парламент. Правда, эти выборы будут разыграны по правилам тех, у кого в руках сконцентрированы вся полнота власти и ресурсы. Поэтому и якобы демократическая процедура выборов в корне ничего не решит.
У меня складывается впечатление, что "олигархический консенсус" переиграл сам себя и зашел в тот же тупик, что и СССР на закате своего существования. Одним грабежом страны, обнищанием народа и "перестановкой кроватей" ситуацию изменить невозможно. Уж тем более, олигархи в нищей стране точно не смогут больше зарабатывать.
Глядя на это все, очевидна все большая и большая пропасть между гражданским обществом и элитами, когда первые не могут, а вторые не хотят. Ровно такая же ситуация наблюдалась в 2013 году, только экономически и политически ситуация была намного более стабильна и предсказуема нежели сегодня.
Порошенко напоминает мне Брежнева, который всячески пытается законсервировать ситуацию в пользу себя и своего окружения. При этом, сама крышка вот вот может взорваться, тогда никакие попытки остановить машину на полном ходу уже не помогут. Эта машина и так мало по-малу катилась, но события 2013-2014 годов увеличили скорость на спидометре до 100 км/в час и эта скорость только продолжает расти параллельно с недовольством, яростью и отчаянием украинского общества.
Нужна ли стране перезагрузка? Да, безусловно что нужна. Есть ли план-решение-стратегия-лидер по перезагрузке? К сожалению, пока таких фигур нет, но они постепенно появляются на фоне тех либо других социальных потрясений.
Как и в 2013 году, сегодня на плечах президента лежит колоссальный выбор: либо он полностью добивает эту страну своей консервацией в компании "олигархического консенсуса" либо дает дорогу для новых сил - поколению Майдана прийти в парламент со свежими идеями и истинным, а не наигранным патриотизмом.
Но чем дальше, тем больше мне кажется, что ни президент, ни его ближайшее окружение просто-напросто не понимают всей серьезности ситуации, которая разыгрывается в их стране. Точно такие же очки носил янык, когда его предупреждали о последствиях неподписания ассоциации с ЕС. К сожалению, история никак не учит обитателей Банковой. А поэтому, последствия могут быть самыми плачевными для всей страны.
В ближайшее время президент должен-обязан осознать лично, что в своей деятельности нужно опираться не на Вашингтон, Брюссель, Минск-2 либо олигархов. Когда страна пребывает в столь жесткой зоне турбулентности опираться необходимо только на свой собственный народ. А для этого необходимо доверие, стратегия и взаимопонимание, о чем в АП только лишь наверное кому то приходилось слышать.
В противном случае - страна обречена и никакие Западные транши МВФ не помогут справиться с тем кризисом, который продолжает нарастать между украинским обществом и элитами. Поэтому, в данном случае консервация ситуации подобна "вареной лягушке", когда все поймут что случилось лишь во время обеда. К сожалению, украинский народ дал себя поставить в такое невыгодное положение из которого необходимо срочно выбираться.
И напоследок. Что делать? В своих действиях я бы вообще перестал апеллировать к власти как таковой. Тех патриотов, которые хотели перемен Система уже давно выбросила. Остальные приспособились или же продолжают носить розовые очки и верить в покращення!
Все ядро и энергия как и в 2013 году сегодня находятся на уровне гражданского общества, которое хоть и весьма ощутимо потрепали за последние несколько лет, тем не менее оно окрепло и я уверен готово дать еще ни один бой прогнившей Системе, которая не дает стране развиваться в европейском направлении !
На этом фоне, времена лозунгов и голословных заявлений ушли в прошлое. Только конкретные действия и достижения. Только сильные личности и их харизма. Только конкретные цели и мечты способны спасти эту страну ! Чем больше перемен в любую сторону (выборы, политические рокировки, экономические спады и подъемы) - тем лучше. В противном случае - консервация постепенно приведет к загниванию и окончательному скатыванию страны в "буферную зону", которую скорее всего захотят облюбовать наши соседи как на Западе так и на Востоке.
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Главным вопросом этой осени я ставлю: сможет ли новое поколение Майдана дать бой и победить Систему, которая укоренилась за последние несколько лет особенно прочно и теперь на это обществу потребуется еще больше сил ?
В данном случае промедление с новым проевропейским объединением с каждым днем все больше затягивает удавку на шее Украины. Это объединение должно не только показать народу путь в Землю Обетованную, но также и привести его туда буквально за руку, либо как минимум ощутимо приблизить к заветной цели.
Это объединение должно нести скорее не политические, а мессианские смыслы, которые зарождались на украинских землях на протяжении тысячелетий и должны быть легко восприняты гражданами этой страны. В противном случае, новому поколению "евроинтеграторов" предстоит уже писать книги и рекомендации, находясь далеко в изгнании от своей Родины. Система их передавит, перекупит, выдворит из страны.
Как высказался Трамп во время своей речи в ООН - "меняйся либо умри". Сегодня для Украины этот выбор стал остро как никогда! Страна либо кардинально изменится либо скатится в объятия своим вчерашним врагам и бывшим союзникам ....
Поэтому, пришло время объединиться и наступать широким проевропейским фронтом ибо 5 минут уже давно прошли!
Николай ВОРОБЬЕВ
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