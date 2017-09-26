 "Вспышка - и увидел, что кисти нет", - участник Евромайдана дал показания в суде по делу экс-начальника СБУ Киева Щеголева. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Мужчина рассказал, что пришел 18 февраля на Майдан, чтобы протестующих было больше и правоохранительные органы их не прогнали.
Селезнев рассказал, что помогал строить баррикаду на ул. Институтской.
По его словам, со стороны правоохранительных органов в протестующих летели гранаты, а также применялся водомет.
Поздно вечером ему в грудь попал некий предмет. Мужчина поймал его руками, подумав, что это камень.
"Вспышка - и увидел, что кисти нет", - описал он это событие.
Мужчина потерял кисть руки, также у него остались шрамы на лице и теле.
После взрыва Селезнев лечился в госпитале МВД Польши. Также украинская диаспора Польши собрала деньги, на которые ему провели протезирование руки в Германии. От украинского государства он получил компенсацию в сумме 160 тыс. грн.
Селезнев является потерпевшим по делу экс-главы СБУ Киева и Киевской области Александра Щеголева. Сам Щеголев принимает участие в заседании посредством видеосвязи из СИЗО.
Обвиняемым в организации штурма Евромайдана 18 февраля 2014 является экс-глава СБУ Киева и Киевской области Александр Щеголев. Он находится в СИЗО и принимает участие в заседании посредством видеосвязи.
Напомним, что Щеголеву предъявлено обвинение в незаконном препятствии митингам и демонстрациям (ст.340 УКУ), превышении власти или служебных полномочий (ст.365 УКУ), умышленных тяжелых телесных повреждениях (ст.121 УКУ), умышленном убийстве (ст.115 УКУ).
Он обвиняется в том, что 18-19 февраля 2014 года с целью разгона митингующих во исполнение преступного приказа руководства принял решение о проведении правоохранителями антитеррористической операции в центральной части Киева. В ходе этой операции начался пожар в Доме профсоюзов, 10 человек погибли и 124 получили ранения. Щеголеву грозит пожизненное заключение.
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кисть оторвало, значит хотел гранату в полицию бросить??!!
да видать не успел. Все.. Щас СБУшника признают потерпевшим и выпустят а майданившего - посадят за покушение)
Петя это практикует щас в легкую. Переобуваются на лету. Видать по соседству с овощем особняк освободился. Петруху ждет.
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