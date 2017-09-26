EN|RU|UK
Темы дня: Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США
 Политика Украины, Фоторепортаж
  1079  3
Материалы по теме:
Все про:суд (21619) евромайдан (8101) Щеголев (29)

 "Вспышка - и увидел, что кисти нет", - участник Евромайдана дал показания в суде по делу экс-начальника СБУ Киева Щеголева. ФОТОрепортаж

Шевченковский райсуд Киева 26 сентября выслушал показания пострадавшего участника Евромайдана Ярослава Селезнева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Мужчина рассказал, что пришел 18 февраля на Майдан, чтобы протестующих было больше и правоохранительные органы их не прогнали.

Селезнев рассказал, что помогал строить баррикаду на ул. Институтской.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я увидел выстрел в упор с расстояния 10 метров", - пострадавший от штурма Евромайдана в суде. ФОТО

Вспышка - и увидел, что кисти нет, - участник Евромайдана дал показания в суде по делу экс-начальника СБУ Киева Щеголева 01

По его словам, со стороны правоохранительных органов в протестующих летели гранаты, а также применялся водомет.

Поздно вечером ему в грудь попал некий предмет. Мужчина поймал его руками, подумав, что это камень.

"Вспышка - и увидел, что кисти нет", - описал он это событие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В суде по делу экс-начальника СБУ Киева Щеголева будут фигурировать документы с грифом "секретно"

Мужчина потерял кисть руки, также у него остались шрамы на лице и теле.

После взрыва Селезнев лечился в госпитале МВД Польши. Также украинская диаспора Польши собрала деньги, на которые ему провели протезирование руки в Германии. От украинского государства он получил компенсацию в сумме 160 тыс. грн.

Селезнев является потерпевшим по делу экс-главы СБУ Киева и Киевской области Александра Щеголева. Сам Щеголев принимает участие в заседании посредством видеосвязи из СИЗО.

Вспышка - и увидел, что кисти нет, - участник Евромайдана дал показания в суде по делу экс-начальника СБУ Киева Щеголева 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд получил более 70 требований компенсации к экс-главе СБУ Киева Щеголеву, обвиняемого в разгоне Евромайдана

Обвиняемым в организации штурма Евромайдана 18 февраля 2014 является экс-глава СБУ Киева и Киевской области Александр Щеголев. Он находится в СИЗО и принимает участие в заседании посредством видеосвязи.

Напомним, что Щеголеву предъявлено обвинение в незаконном препятствии митингам и демонстрациям (ст.340 УКУ), превышении власти или служебных полномочий (ст.365 УКУ), умышленных тяжелых телесных повреждениях (ст.121 УКУ), умышленном убийстве (ст.115 УКУ).

Он обвиняется в том, что 18-19 февраля 2014 года с целью разгона митингующих во исполнение преступного приказа руководства принял решение о проведении правоохранителями антитеррористической операции в центральной части Киева. В ходе этой операции начался пожар в Доме профсоюзов, 10 человек погибли и 124 получили ранения. Щеголеву грозит пожизненное заключение.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так НеПрокурор Югик и депутаты партии Рыганов друг к друшке ходят в гости на праздники ... см. свадьбу синули НеПрокурора ... Поэтому НИКОГДА никого не покарают.... Круговая порука... Договорнечек-С
 показать весь комментарий
Ответить
 
ага!!!
кисть оторвало, значит хотел гранату в полицию бросить??!!
да видать не успел. Все.. Щас СБУшника признают потерпевшим и выпустят а майданившего - посадят за покушение)
Петя это практикует щас в легкую. Переобуваются на лету. Видать по соседству с овощем особняк освободился. Петруху ждет.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Вспышка - и увидел, что кисти нет", - участник Евромайдана дал показания в суде по делу экс-начальника СБУ Киева Щеголева. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти