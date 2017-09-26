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 Полицейские задержали в Соломенском районе Киева мужчину, угрожавшего взорвать гранату в кафе. ФОТО

В Соломенсском районе Киева мужчина, находясь в неадекватном состоянии, избил жену, а потом забежал в кафе и начал размахивать ножом и угрожал бросить гранату.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.

Так, сообщается, что правоохранители получили сообщение о хулиганских действиях в Соломенском районе Киева. Прибыв на место происшествия, полицейские опросили участников и очевидцев происшествия.

Выяснилось, что мужчина поссорился с женой и начал ее избивать. Женщина убежала на улицу. По словам прохожих, которые попытались успокоить нападавшего, мужчина был в неадекватном состоянии. Уже на улице он несколько раз ударил жену кулаком в лицо, а потом забежал в кафе и начал размахивать ножом и угрожал бросить гранату.

Полицейские задержали в Соломенском районе Киева мужчину, угрожавшего взорвать гранату в кафе 01

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Полиция задержала злоумышленника. У него в квартире провели обыск, во время которого изъяли предметы, похожие на корпус гранаты РГД-5, часть запала к ней, бумажный сверток с порохом весом 600 граммов, ружье и 28 патронов. Все предметы были отправлены на экспертизу. Зачем задержанный хранил дома опасные предметы - объяснять не захотел. Кроме того, оказалось, что 31-летний мужчина был ранее судим за совершение кражи.

Следственным отделом Соломенского управления полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали, он общается со следователями. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
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"В Соломенсском районе Киева мужчина, находясь в неадекватном состоянии, избил жену, а потом забежал в кафе и начал размахивать ножом и угрожал бросить гранату", - а какая разница гранатой или пообещал взять топор и зарубить?
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Очень много вопросов к СБУ.Как у товарища не равнодушного к спиртным напиткам оказалась граната.Может у него и пулемёт в сарае или гараже можно найти??? Они из АТО в полной амуниции и калашом на шее возвращаются???Как объяснить подобное???
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Если на фото оригинал-то это имитационная граната. Т.е. она не боевая. Это муляж, которых было полно по школам при совке... Ружье (если это ружье, а не винтовка) и патроны к нему- тоже не подпадают под действие ст. 263 КК Украины. Поэтому- остается только хулиганка. Если никто не пострадал (хотя-бы на среднюю тяжесть телесных повреждений), то это закончиться-максимум штрафом(((( Таковы сегодняшние реалии.
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Походу граната учебная. Но то, что мужик долбодятел пришибленный - факт. Не все люди разбираются учебная граната или боевая..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолицейские задержали в Соломенском районе Киева мужчину, угрожавшего взорвать гранату в кафе. ФОТО
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