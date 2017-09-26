 МИД Венгрии о законе "Об образовании": "Украина может забыть об интеграции в Европу". ФОТО (обновлено)

Такое решение стало ответом официального Будапешта на подписание президентом Порошенко закона "Об образовании".
"Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", - подчеркнул глава МИД.
Решение Порошенко он назвал "позорным". Официальный сайт МИД приводит его слова о том, что Порошенко декларировал стремление Украины быть ближе к Европе, но решение о подписании закона является "далеким от Европы, ведь был сделан огромный шаг в обратном направлении", - отметил Сиярто.
В сообщении МИД отмечается, что Украина "может забыть об интеграции в Европу", а также приводится объяснение в виде прямой цитаты министра: "Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС".
Стоит отметить, что после подписания Петром Порошенко закона "Об образовании", которое состоялось вчера вечером, венгерское правительство не могло принять формальное решение по этому поводу, поскольку премьер-министр Виктор Орбан сейчас находится в азиатском турне. В частности, заявление Сиярто было сделано во время его визита в Сингапур. В то же время заметно, что Венгрия готовилась к такому решению.
Одновременно с сообщением МИД была распространена иллюстрация с ключевыми тезисами из заявления Сиятро, причем на картинке его высказывания поданы подробнее, чем в текстовом заявлении.
"Венгрия, находясь в Европейском Союзе, блокирует и будет ветировать любые шаги, которые могли бы стать следующими темпами в процессе европейской интеграции Украины в рамках программы Восточного партнерства", - говорится на картинке.
"Стыд и разочарование, что Президент Украины подписал закон об образовании. Мы можем гарантировать, что это болит ударит по будущему Украины", - сообщается также на фото.
"Стыд и разочарование, что Президент Украины подписал закон об образовании. Мы можем гарантировать, что это болит ударит по будущему Украины", - сообщается также на фото.
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Спрос на школы с венгерским польским или румынским языком в Украине есть
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заигрывая с национал-дураками... то называя улицы именами противоречивых персонажей, то спекулируя на "мове"...
Надеются так удержаться у власти...
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"Официальный представитель правительства Германии заявил изданию, что создание специальных школ с преподаванием на турецком языке будет мешать успешной интеграции иммигрантов в немецкое общество. Представитель ХДС Вольфганг Босбах поддержал правительственного чиновника. По его мнению, такие школы будут мешать успешной адаптации и интеграции проживающих в Германии турок.
Представитель немецких социал-демократов Лале Акгюн, которая сама выросла в семье выходцев из Турции, назвала турецкие школы "тупиком для учащихся".
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Интересно, кто будет помнить этого деятеля через год после его отставки? Все течет, все меняется...
Источник:https://censor.net.ua/p456903
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Это наше внутреннее дело, граждане украины должны знать украинский.
А то сцуко развели распиздяйство, русских школ у нас завались, венгерских хватает, польских, но тем не менее в той же россии, венгрии украинских школ - ноль.
Обламаетесь.
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А почему Украина не открывает там свои школы , дЭнег нет ? Или там украсть на этих школах нельзя будет?
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Во вторых 12 лет образования - это новые учебники , которые будет печатать по гос заказу какой то барыга. Деньги тут не малые украдут.
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Дαнα™ ⛈ @anti_zombi_ 25 июл.
«Хто забыў сваіх продкаў - сябе губляе.
Хто забыў сваю мову - ўсё згубіў». © Уладзімер Караткевіч з google+
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Посміхатися, ввічливо говорити і тримати дулю в кишені. А тим часом - ГУРТУВАТИ НАЦІЮ І КУВАТИ ЗБРОЮ. Ці кроки Порошенко робить, хто і що би не казав. Слава Україні!.
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