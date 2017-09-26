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 МИД Венгрии о законе "Об образовании": "Украина может забыть об интеграции в Европу". ФОТО (обновлено)

Правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Такое решение стало ответом официального Будапешта на подписание президентом Порошенко закона "Об образовании".

"Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", - подчеркнул глава МИД.

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Решение Порошенко он назвал "позорным". Официальный сайт МИД приводит его слова о том, что Порошенко декларировал стремление Украины быть ближе к Европе, но решение о подписании закона является "далеким от Европы, ведь был сделан огромный шаг в обратном направлении", - отметил Сиярто.

В сообщении МИД отмечается, что Украина "может забыть об интеграции в Европу", а также приводится объяснение в виде прямой цитаты министра: "Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС".

Стоит отметить, что после подписания Петром Порошенко закона "Об образовании", которое состоялось вчера вечером, венгерское правительство не могло принять формальное решение по этому поводу, поскольку премьер-министр Виктор Орбан сейчас находится в азиатском турне. В частности, заявление Сиярто было сделано во время его визита в Сингапур. В то же время заметно, что Венгрия готовилась к такому решению.

Одновременно с сообщением МИД была распространена иллюстрация с ключевыми тезисами из заявления Сиятро, причем на картинке его высказывания поданы подробнее, чем в текстовом заявлении.


МИД Венгрии о законе Об образовании: Украина может забыть об интеграции в Европу 01


"Венгрия, находясь в Европейском Союзе, блокирует и будет ветировать любые шаги, которые могли бы стать следующими темпами в процессе европейской интеграции Украины в рамках программы Восточного партнерства", - говорится на картинке.

"Стыд и разочарование, что Президент Украины подписал закон об образовании. Мы можем гарантировать, что это болит ударит по будущему Украины", - сообщается также на фото.
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Жодної школи української в Румунії, Угорщині і тим паче в Московії немає! Україна: 581 російських, 75 румунських, 71 угорських шкіл.
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Вероятно в Румынии или Венгрии нет украинских школ, просто потому, что тамошним жителям они не нужны. Спрос рождает предложение знаете ли

Спрос на школы с венгерским польским или румынским языком в Украине есть
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Ранее там украинские школы были просто закрыты !
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Создается впечатление, что они ищут малейший повод, чтобы встать на сторону рашки.
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Орбан -- симпатик ВВХ. Вы не знали? У них в политике соревнуются националисты с упоротыми националистами.
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Венгрия в ЕС и НАТО -- пятое колесо десятой телеги. США поддержали этот закон.
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это неважно какое колесо какой телеги. У них есть право вето. А когда речь идёт а правительстве которое заявляет что они отстаивают интересы венгров не пускают мигрантов по приказам брюселя, то они будут ориентироваться на желание венгров хотят они что бы в украине были школы венгерские значит будут действовать так что бы у них оставалась поддержка венгров. Они же не просто за националистов голосовали дцать лет назад.
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Венгрия не донор в ЕС, поэтому пусть вопит. Украина для Запада как геополитический проект важнее воплей йобиков, которых в каждой стране хватает.
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Да что вы там ему ещё пишите ? с казларылыми во всём мире разговор один - .
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Британия была на 2 месте по количеству поступлений в бюджет ЕС и что их мнение послушали когда они были против назначения Юнкера на пост ? или других решений по мигрантам ? а венгрия просто отказалась пускать мигрантов, то что они с США я бы тоже поспорил там уже вынесено решение закрыть университет сороса так как были массовые митинги что Венгрия это не 51 штат США.
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Что Рашка, что Вернгрия, пусть не суют свой длинный нос в чужие дела, чтобы морда не пострадала. Мы сами в Украине разберемся со своим языком!
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Украина сама разберётся со своими рычагами - вот допустим для тебя рычаг -иди гуляй откуда прилезло и не суй свой нос куда сабака свой *уй не сунет .дошёл рычаг?
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то есть вы то место куда даже собака свой *** не сунет ?) соболезну.
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О , видно шо дошло . а теперь продолжай движение в этом направлении .
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Верховная нечто и Порох открыли второй фронт, западный, против Украины. Если поднимется Закарпатье, то янтарная мафия покажется цветочками. Власть действует так, чтоб Путин потирал руки.
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Единственный кто выиграл от данного конфликта - это Сраная Рашка и лично В.В Пыня
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Как российская демократия заканчивается на крымском вопросе так украинская на языковом.
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Бред. В Венгрии небось в школах на венгерском преподают? Почему же и у нас должны на венгерском преподавать?
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йобики могут набрать полный рот гавна и плюнуть в сторону границы с Украиной
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Обанкротившаяся власть пытается добавить себе популярности,
заигрывая с национал-дураками... то называя улицы именами противоречивых персонажей, то спекулируя на "мове"...
Надеются так удержаться у власти...
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На Донбасе начиная с 30 -х годов кацапская власть уничтожала украинские школы,мову.Вот теперь моемо.Этот закон не спикуляция на мове,а национальная безопасность Украины.А венгры погавкают и успокоятся,мне как украинцу на это навканье насрать.
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варсонофий мухтарович,ему это над.Кто-то правильно заметил:у "багатых" нет национальности.
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Ответ Украины должен быть адекватным: борьба с двойным (венгерским) гражданством, поднятие вопроса об украинских школах и диаспоре в Венгрии, зеркальные шаги МИДа, ну и ... завалить их контрабандными сигаретами к едреной фене))
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Сам то он небось по венгерски говорит и вторую зарплату получает из РФ
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Периодически какое-нибудь ЧМО вылезает отрабатывать парашенские деньги, в ЕС их щелкают по носу и они затыкаются. Этот клоун не стОит нашего внимания - с ними в ЕС разберутся сами. Надо будет - попросят наших "разжевать" недоумкам положения Закона.
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по степени ебанутости венгерский, безусловно, впереди планеты всей
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Суворо дотримуватися закону.Такі проблеми не тільки в Україні.
"Официальный представитель правительства Германии заявил изданию, что создание специальных школ с преподаванием на турецком языке будет мешать успешной интеграции иммигрантов в немецкое общество. Представитель ХДС Вольфганг Босбах поддержал правительственного чиновника. По его мнению, такие школы будут мешать успешной адаптации и интеграции проживающих в Германии турок.

Представитель немецких социал-демократов Лале Акгюн, которая сама выросла в семье выходцев из Турции, назвала турецкие школы "тупиком для учащихся".
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"Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", - подчеркнул глава МИД
Интересно, кто будет помнить этого деятеля через год после его отставки? Все течет, все меняется...
Источник:https://censor.net.ua/p456903
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Мад'яри завжди були українофобами. Ще з часів потоплення у крові ними Закарпатської Української Республіки під керівництвом Волошина. Не варто на них зауважувати
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В Берегово (Бэрегсаз) демонстрации с требованием автономии / присоединения к Венгрии уже начались?
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Пусть венгры не клеят свои выебасы сильно.
Это наше внутреннее дело, граждане украины должны знать украинский.
А то сцуко развели распиздяйство, русских школ у нас завались, венгерских хватает, польских, но тем не менее в той же россии, венгрии украинских школ - ноль.
Обламаетесь.
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В том то и дело что нет. Венграм Закарпатья Украина по цимбалам.
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Это дело народа Украины и никакое чмо при власти не может решать за людей.
А почему Украина не открывает там свои школы , дЭнег нет ? Или там украсть на этих школах нельзя будет?
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Закукарекали профашистские петухи в унисон кацапским заголовкам о том, что Украина запретила русский язык Если бы было полномасштабное вторжение в Украину, эти гниды поступили так, как в Отечественную
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порох специально принял такой закон , так как хYйло приказал , чтобы поссорить Украину с странами которые нас поддерживают.
Во вторых 12 лет образования - это новые учебники , которые будет печатать по гос заказу какой то барыга. Деньги тут не малые украдут.
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Украина остановилась на самом краю..., еще не много и было бы как в Белоруссии...

МИД Венгрии о законе "Об образовании": "Украина может забыть об интеграции в Европу" - Цензор.НЕТ 8455 Дαнα™ ⛈‏ @anti_zombi_ 25 июл.
«Хто забыў сваіх продкаў - сябе губляе.
Хто забыў сваю мову - ўсё згубіў». © Уладзімер Караткевіч з google+

МИД Венгрии о законе "Об образовании": "Украина может забыть об интеграции в Европу" - Цензор.НЕТ 8220
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Не треба звертати на це скавчання уваги - ТРЕБА РОБИТИ СВОЮ СПРАВУ. Все перемеле і утрясе час: поміняються уряди, президенти, прем"єри, потрібно жити по-сусідському, торгувати, допомагати. Потенціал України переважає угорський, румунський, болгарський разом узяті. Зараз гострий період - підуть скавчання, ноти, скарги, погрози, шантаж... спокійно реагувати: типа "Закон нікому нічим не загрожує, навпаки сприяє інтеграції меншин в Українське суспільство, зближенню націй і народів, кращому знанню Української мови (котру вони не знають і знати не хочуть - але цього казати не треба...) іт.д. і т.п.
Посміхатися, ввічливо говорити і тримати дулю в кишені. А тим часом - ГУРТУВАТИ НАЦІЮ І КУВАТИ ЗБРОЮ. Ці кроки Порошенко робить, хто і що би не казав. Слава Україні!.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМИД Венгрии о законе "Об образовании": "Украина может забыть об интеграции в Европу". ФОТО (обновлено)
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