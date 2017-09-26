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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:донор (58) Жебривский (606) Мариуполь (4164) ремонт (856) Донецкая область (4704) кровь (24)

 Крупнейшую на Донбассе станцию переливания крови открыли после капитального ремонта, - Жебривский. ФОТОрепортаж

В Мариуполе открыли обновленную станцию переливания крови - стратегически важный объект, который обслуживает всю южную часть области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

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По его словам, за год станция перерабатывает и заготавливает около 5,5 тонн донорской крови.

"С 1995 года, с тех пор как станция переехала в помещение, которое сейчас занимает, там ни разу не было ремонта. В 2016 году за счет ДФРР и областного бюджета был разработан проект термомодернизации, и в марте 2017 года начался ремонт: утеплили фасад, заменили оконные блоки, заменили и утеплили кровлю, оборудовали современный автоматизированный тепловой пункт", - отметил губернатор.

Он добавил, что работы общей стоимостью 7,5 млн грн проведены на средства ПРООН.

"До конца года за счет областного бюджета будет разработана проектно-сметная документация, а в следующем году проведен капитальный ремонт внутренних помещений", - отметил Жебривский.

Он поблагодарил коллектив станции за труд, и напомнил, что даже в условиях войны Донетчина не нуждалась в донорской крови из других областей Украины.

"Сегодняшним открытием мы начинаем цикл восстановления и ремонта областных объектов в Мариуполе. В частности, к следующему Дню города - сентябрь 2018 - планируем восстановить областную больницу, расположенную рядом со станцией переливания. Общая стоимость проекта вместе с ремонтом и оборудованием будет стоить примерно 400 млн грн", - подчеркнул глава ОВГА.

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Крупнейшую на Донбассе станцию переливания крови открыли после капитального ремонта, - Жебривский 01Крупнейшую на Донбассе станцию переливания крови открыли после капитального ремонта, - Жебривский 02Крупнейшую на Донбассе станцию переливания крови открыли после капитального ремонта, - Жебривский 03

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Крупнейшую на Донбассе станцию переливания крови открыли после капитального ремонта, - Жебривский 04Крупнейшую на Донбассе станцию переливания крови открыли после капитального ремонта, - Жебривский 05Крупнейшую на Донбассе станцию переливания крови открыли после капитального ремонта, - Жебривский 06Крупнейшую на Донбассе станцию переливания крови открыли после капитального ремонта, - Жебривский 07
Крупнейшую на Донбассе станцию переливания крови открыли после капитального ремонта, - Жебривский 08

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Крупнейшую на Донбассе станцию переливания крови открыли после капитального ремонта, - Жебривский 09
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Замечательно, но неужели нельзя сопли кабельные на фасаде в короба спрятать? Это копейки, а беспорядок начинается с мелочей.
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это хорошо!
а донорский (органы) центр уже строят (а то супрун волнуется)?
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Тебе-то что ? С тебя даже клок шерсти не возьмёшь.
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можно подумать твои клочья шерсти кого-то интересуют?
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Ta мне пiх*й; это ж ты нервничаешь: кому твоя селезёнка достанется.
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Так ты же экстрасенс - знаешь даже о чём министр думает.
Такой талант пропадает, вместе с селезёнкой.
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"Відновлено завдяки ПРООН і Уряду Японії". А сами к сожалению ни к чему не способны, только воровать а не созидать
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Утеплили и сами нагрелись...все в лучших традициях...ждем когда сгорит!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКрупнейшую на Донбассе станцию переливания крови открыли после капитального ремонта, - Жебривский. ФОТОрепортаж
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