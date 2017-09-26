 Крупнейшую на Донбассе станцию переливания крови открыли после капитального ремонта, - Жебривский. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
По его словам, за год станция перерабатывает и заготавливает около 5,5 тонн донорской крови.
"С 1995 года, с тех пор как станция переехала в помещение, которое сейчас занимает, там ни разу не было ремонта. В 2016 году за счет ДФРР и областного бюджета был разработан проект термомодернизации, и в марте 2017 года начался ремонт: утеплили фасад, заменили оконные блоки, заменили и утеплили кровлю, оборудовали современный автоматизированный тепловой пункт", - отметил губернатор.
Он добавил, что работы общей стоимостью 7,5 млн грн проведены на средства ПРООН.
"До конца года за счет областного бюджета будет разработана проектно-сметная документация, а в следующем году проведен капитальный ремонт внутренних помещений", - отметил Жебривский.
Он поблагодарил коллектив станции за труд, и напомнил, что даже в условиях войны Донетчина не нуждалась в донорской крови из других областей Украины.
"Сегодняшним открытием мы начинаем цикл восстановления и ремонта областных объектов в Мариуполе. В частности, к следующему Дню города - сентябрь 2018 - планируем восстановить областную больницу, расположенную рядом со станцией переливания. Общая стоимость проекта вместе с ремонтом и оборудованием будет стоить примерно 400 млн грн", - подчеркнул глава ОВГА.
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а донорский (органы) центр уже строят (а то супрун волнуется)?
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а что ты вскинулся?
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Такой талант пропадает, вместе с селезёнкой.
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