 Разработанные волонтерами автоматические турели помогают бойцам на передовой, - "Народний проект". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Всеукраинский центр волонтеров "Народный проект" на своей странице в Facebook.
По информации волонтеров, на разработку было потрачено много средств, но расходы полностью себя оправдали. Две такие турели уже помогают удерживать оборону в горячих точках фронта.
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Мінськ треба був тому що ми тоді занадто слабі були.
Навіть кацапи самі це підтвердили, волавши про те що україна перегрупується і доозброється внаслідок мінська, і що цього допустить не можна.
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И можно называть систему БСУВ - без стрелковый утилизатор/уничтожитель ватников!
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НА КОРИСТЬ ВАНО НАДІРАДЗЕ
Суд скасув рішення першої інстанції, апеляцію задовольнив частково, а саме - заборонив Міграційній Службі до розгляду справи по суті вживати будь-яких заходів щодо примусового видворення чи повернення Вано за межі України. Таким чином, до розгляду справи по суті про статус Вано в Україні, він знаходиться в повній безпеці!
Маленька перемога!
Слава Україні!
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