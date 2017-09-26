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 Общество, Технологии
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 Разработанные волонтерами автоматические турели помогают бойцам на передовой, - "Народний проект". ФОТО

На Донбассе успешно себя зарекомендовали автоматические пулеметные турели, которые разработали украинские волонтеры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Всеукраинский центр волонтеров "Народный проект" на своей странице в Facebook.

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По информации волонтеров, на разработку было потрачено много средств, но расходы полностью себя оправдали. Две такие турели уже помогают удерживать оборону в горячих точках фронта.

Разработанные волонтерами автоматические турели помогают бойцам на передовой, - Народний проект 01Разработанные волонтерами автоматические турели помогают бойцам на передовой, - Народний проект 02

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Разработанные волонтерами автоматические турели помогают бойцам на передовой, - Народний проект 03
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волонтёры !!!не приписывайте себе заслуги говнокомандующего !!!
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ВОНО піариться)))Разработанные волонтерами автоматические турели помогают бойцам на передовой, - "Народний проект" - Цензор.НЕТ 8510
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чому брєд? подивись на скільки відводять важке Україна і на скільки відводять кацапи. чому така різниця? і нафіга взагалі відводити зброю зі СВОЄЇ території? и при тому що кацапи можуть і не відвести а Украіну проконтролюють обов'язково.
Разработанные волонтерами автоматические турели помогают бойцам на передовой, - "Народний проект" - Цензор.НЕТ 3967
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його ніхто і не відводить заспокойся.
Мінськ треба був тому що ми тоді занадто слабі були.
Навіть кацапи самі це підтвердили, волавши про те що україна перегрупується і доозброється внаслідок мінська, і що цього допустить не можна.
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а в районі Маріуполя подивись яке "класне" відведення. і головне таке "симметричне" ..капець!
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Еще б слегка вкопать или насыпь сделать от шальных осколков и вообще класс!
И можно называть систему БСУВ - без стрелковый утилизатор/уничтожитель ватников!
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Такие турели, реально эффективны в бою и, самое главное - спасают жизни наших хлопцев на передовой!!! Огромный респект волонтерам! Ни петя, ни пашинский и прочая мерзопвкостная шокорыгомлядская шобла на такие разработки денег не даст... нужно свадьбы своим личинкам устраивать за счет государства, авто крутющие покупать и т.д...
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Як кажуть "кацапи", "Лиха беда начало...". Тести пройдені, конструкція відпрацьована, тепер - на потік... А як вийдуть на державний кордон, то там і залишаться на бойовому чергуванні - на спостережних вишках, вздовж рову, який "іхтамнети" викопали за чотири роки війни, щоб "захисників "Новороссії" назад в Росію не пускати, і українцям менше роботи було по їх блокуванню і утилізації...
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АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПРИЙНЯВ РІШЕННЯ
НА КОРИСТЬ ВАНО НАДІРАДЗЕ
Суд скасув рішення першої інстанції, апеляцію задовольнив частково, а саме - заборонив Міграційній Службі до розгляду справи по суті вживати будь-яких заходів щодо примусового видворення чи повернення Вано за межі України. Таким чином, до розгляду справи по суті про статус Вано в Україні, він знаходиться в повній безпеці!
Маленька перемога!
Слава Україні!
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Турели в чистом поле. Абсолютно дурацкая идея.
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Цензор.НЕТФотоОбществоРазработанные волонтерами автоматические турели помогают бойцам на передовой, - "Народний проект". ФОТО
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