 Оккупанты вели огонь по Марьинке всю ночь, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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"По состоянию на 9.00 новых повреждений жилых домов не обнаружено. Больше всего прилетов зафиксировано в районы бывшего интерната", - рассказали правоохранители.
Кроме того, местные жители получили от полицейских правовую помощь по процедуре оформления документов на восстановление поврежденных домов. Сейчас силовики продолжают обход пострадавшего района. Информация о новых разрушениях после ночного обстрела уточняется.
Обстрелы квалифицированы по статье "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Марьинке Донецкой области в результате обстрела повреждено 7 жилых домов.
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