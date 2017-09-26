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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:обстрел (6934) Нацполиция (8870) Марьинка (530)

 Оккупанты вели огонь по Марьинке всю ночь, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Обстрел Марьинки начался вчера вечером и продолжался до утра 26 сентября.

Об этом сообщила полиция Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

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"По состоянию на 9.00 новых повреждений жилых домов не обнаружено. Больше всего прилетов зафиксировано в районы бывшего интерната", - рассказали правоохранители.

Кроме того, местные жители получили от полицейских правовую помощь по процедуре оформления документов на восстановление поврежденных домов. Сейчас силовики продолжают обход пострадавшего района. Информация о новых разрушениях после ночного обстрела уточняется.

Обстрелы квалифицированы по статье "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Марьинке Донецкой области в результате обстрела повреждено 7 жилых домов.

Оккупанты вели огонь по Марьинке всю ночь, - Нацполиция 01Оккупанты вели огонь по Марьинке всю ночь, - Нацполиция 02Оккупанты вели огонь по Марьинке всю ночь, - Нацполиция 03Оккупанты вели огонь по Марьинке всю ночь, - Нацполиция 04Оккупанты вели огонь по Марьинке всю ночь, - Нацполиция 05Оккупанты вели огонь по Марьинке всю ночь, - Нацполиция 06Оккупанты вели огонь по Марьинке всю ночь, - Нацполиция 07
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