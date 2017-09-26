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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4571) задержание (6243) Одесса (6009) СБУ (14958)

 Руководители подразделений департамента экологии Одесского горсовета задержаны при получении 300 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке руководителей подразделений департамента экологии Одесского городского совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Правоохранители задокументировали, что начальники одного из отделов и секторов Департамента экологии и развития рекреационных зон горсовета систематически требовали деньги за согласование разрешительных документов на вырубку зеленых насаждений в Одессе. "Расценки" составляли от двух с половиной до пяти тысяч гривен за каждое дерево и куст. Оперативники спецслужбы задержали чиновниц в ресторане при получении от представителя одного из одесских санаториев взятки в размере трехсот тысяч гривен", - рассказали в СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое чиновников управления по вопросам охраны труда задержаны на Одесчине при получении 10,5 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Руководители подразделений департамента экологии Одесского горсовета задержаны при получении 300 тыс. грн взятки, - СБУ 01Руководители подразделений департамента экологии Одесского горсовета задержаны при получении 300 тыс. грн взятки, - СБУ 02Руководители подразделений департамента экологии Одесского горсовета задержаны при получении 300 тыс. грн взятки, - СБУ 03Руководители подразделений департамента экологии Одесского горсовета задержаны при получении 300 тыс. грн взятки, - СБУ 04

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.
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пєтя відмаже, як відмазує Труханова від пожежі у Вікторії, пєтє потрібна місцева мафія щоб не допустити перемоги патріотів на виборах, тому пєтя відпустить їх під заставу, а потім замне справу. Як там кримінальна справа по митникам часів януковича, по заступниці Голови Одеської митниці - Ареф'євої яку впіймали на хабарі 50 тис. доларів? А ніяк, Ареф'єву відмазали і вона пішла працювати на посаді начальника відділу митного аудиту департаменту аудиту ДФС!!!!! Мафія панує в Україні і нічого не боїться, бо в Україні немає правосудного суду і правоохоронної системи - все знищено!
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А чего им бояться? У них такая работа : брать взятки!
Или у кого то есть иллюзии что их интересует экология?
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Трухан не в курсе...
На пожарной сигнализации в детском лагере бабло отмыли, мер ни при делах, глава департамента экологии по всему городу кустами за зелень торгует, святой Труха не знал... Все мимо кассы!...
Дуплите ее на покровителей в цепочке звеньями повыше или грош вам цена...
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а я бы проверил предыдущие "согласования" этих кошелок, там может оказаться много интересного...
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А.И. Крейко вышел из тюрьмы через пять месяцев. От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело это требует скрытности, темноты и постепенности. (с)
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думаєш, вітатись з ними перестали б?
Не в нашій країні.
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Если ниточки не приводят к узлу,то старания вылезть из ямы целым государством, превращаются в пшик.А работники СБУ молодцы,что ловят взяточников.Труха всё-таки осыпется когда-нибудь!
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И это всего лишь руководители подразделений! Что уже ждать от руководителя руководителей!
Если мы съели эл декларации, которые как и было задумано, уже забыты и стали просто нулевой декларацией . То съедим и эти все случайно выявленные случаи повального взяточничества в Одессе.
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а скольких уже посадили с конфискацией? огласите весь список, пжалста...
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...обмеряны, взвешены, сфотаны и... отпущены - борьба с коррупцией в Украине..., хоть бы конфисковывали у них что-нить...на крайняк...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРуководители подразделений департамента экологии Одесского горсовета задержаны при получении 300 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж
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