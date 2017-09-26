 Руководители подразделений департамента экологии Одесского горсовета задержаны при получении 300 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Правоохранители задокументировали, что начальники одного из отделов и секторов Департамента экологии и развития рекреационных зон горсовета систематически требовали деньги за согласование разрешительных документов на вырубку зеленых насаждений в Одессе. "Расценки" составляли от двух с половиной до пяти тысяч гривен за каждое дерево и куст. Оперативники спецслужбы задержали чиновниц в ресторане при получении от представителя одного из одесских санаториев взятки в размере трехсот тысяч гривен", - рассказали в СБУ.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.
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Или у кого то есть иллюзии что их интересует экология?
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На пожарной сигнализации в детском лагере бабло отмыли, мер ни при делах, глава департамента экологии по всему городу кустами за зелень торгует, святой Труха не знал... Все мимо кассы!...
Дуплите ее на покровителей в цепочке звеньями повыше или грош вам цена...
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Не в нашій країні.
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Если мы съели эл декларации, которые как и было задумано, уже забыты и стали просто нулевой декларацией . То съедим и эти все случайно выявленные случаи повального взяточничества в Одессе.
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