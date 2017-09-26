EN|RU|UK
Темы дня: Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС
 Политика Украины
  75  0
Все про:квоты (119) Нацсовет_ТРВ (351) радио (237) украинский язык (679) Костинский (33)

 Донетчина и Одесчина - лидеры среди радиостанций восточного и южного регионов по доле песен на украинском языке, - Нацсовет по ТРВ. Инфографика

Доля песен на украинском языке на местных и региональных радиостанциях в среднем по стране составляет 45%.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член Нацсовета по теле- радиовещанию Сергей Костинский, передает Цензор.НЕТ.

"На 20% перевыполняется квота украинских песен местными и региональными радиостанциями. По результатам мониторинга местных и региональных радиостанций Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, констатирует, что во всех регионах Украины языковые квоты перевыполняются. В среднем - на 20%. То есть, доля песен на государственном языке в среднем по стране составляет 45%", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2018 году в оккупированном Крыму появятся еще 8-10 украинских телеканалов, - Нацсовет

"Прогноз на 2018 год:

• средний показатель по украинским песням увеличится еще на 5% - до 50%;
• ожидаем, что перевыполнение квоты по песням произойдет за счет радиостанций, представляющих Центр, Юг и Восток Украины", - добавил Костинский.

На данный момент, по его словам, локомотивами популяризации песен на украинском языке являются:

1. Ривненская область - 82%
2. Тернопольская область - 81%
3. Ивано-Франковская область - 59%
4. Сумская область - 58%
5. Львовская, Николаевская области - 50%

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Радио-Эра" ФМ продают инвестору с американскими корнями, - пресс-служба компании

"Донецкая и Одесская области ломают все стереотипы - они являются лидерами среди радиостанций восточного и южного регионов Украины со средним показателем 40%", - констатировал Костинский.

Донетчина и Одесчина - лидеры среди радиостанций восточного и южного регионов по доле песен на украинском языке, - Нацсовет по ТРВ 01



Донетчина и Одесчина - лидеры среди радиостанций восточного и южного регионов по доле песен на украинском языке, - Нацсовет по ТРВ 02

Донетчина и Одесчина - лидеры среди радиостанций восточного и южного регионов по доле песен на украинском языке, - Нацсовет по ТРВ 03

Донетчина и Одесчина - лидеры среди радиостанций восточного и южного регионов по доле песен на украинском языке, - Нацсовет по ТРВ 04
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДонетчина и Одесчина - лидеры среди радиостанций восточного и южного регионов по доле песен на украинском языке, - Нацсовет по ТРВ. Инфографика
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти