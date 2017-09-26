 Донетчина и Одесчина - лидеры среди радиостанций восточного и южного регионов по доле песен на украинском языке, - Нацсовет по ТРВ. Инфографика

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член Нацсовета по теле- радиовещанию Сергей Костинский, передает Цензор.НЕТ.
"На 20% перевыполняется квота украинских песен местными и региональными радиостанциями. По результатам мониторинга местных и региональных радиостанций Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, констатирует, что во всех регионах Украины языковые квоты перевыполняются. В среднем - на 20%. То есть, доля песен на государственном языке в среднем по стране составляет 45%", - рассказал он.
"Прогноз на 2018 год:
• средний показатель по украинским песням увеличится еще на 5% - до 50%;
• ожидаем, что перевыполнение квоты по песням произойдет за счет радиостанций, представляющих Центр, Юг и Восток Украины", - добавил Костинский.
На данный момент, по его словам, локомотивами популяризации песен на украинском языке являются:
1. Ривненская область - 82%
2. Тернопольская область - 81%
3. Ивано-Франковская область - 59%
4. Сумская область - 58%
5. Львовская, Николаевская области - 50%
"Донецкая и Одесская области ломают все стереотипы - они являются лидерами среди радиостанций восточного и южного регионов Украины со средним показателем 40%", - констатировал Костинский.
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