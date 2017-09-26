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 Бегун Ткаченко принес сборной Украины серебряную медаль на Играх непокоренных-2017. ФОТОрепортаж

Серебрянную, медаль для украинской команды на Играх непокоренных завоевал 29-летний офицер Национальной полиции Украины Александр Ткаченко в секторе бега на 400 м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу украинской сборной в Фейсбуке.

"Именно так! У нас серебро! И нас не остановить! Александр Ткаченко, 29 лет, Чернигов, Национальная полиция Украины, получил "серебро" на дистанции 400 м. Своим примером Александр доказывает, что ранения - не повод отказываться от занятий спортом. Более того - это возможность начать им заниматься", - сказано в сообщении.

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Всего за два дня соревнований Украина завоевала три медали: золотую, серебряную и бронзовую.

Нынешние соревнования продлятся до 30 сентября.

"Игры Непокоренных" (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх Непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО. Вместе с Украиной в этом году в "Играх Непокоренных" также дебютирует сборная Румынии.

15 украинских спортсменов будут соревноваться в таких видах спорта как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.
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Гарри классный игры продвинул
принц который заслуживает памятника при жизни!!!!
тысячи людей найдут мотивацию жить дальше
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Цензор.НЕТФотоСпортБегун Ткаченко принес сборной Украины серебряную медаль на Играх непокоренных-2017. ФОТОрепортаж
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