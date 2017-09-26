 Бегун Ткаченко принес сборной Украины серебряную медаль на Играх непокоренных-2017. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу украинской сборной в Фейсбуке.
"Именно так! У нас серебро! И нас не остановить! Александр Ткаченко, 29 лет, Чернигов, Национальная полиция Украины, получил "серебро" на дистанции 400 м. Своим примером Александр доказывает, что ранения - не повод отказываться от занятий спортом. Более того - это возможность начать им заниматься", - сказано в сообщении.
Всего за два дня соревнований Украина завоевала три медали: золотую, серебряную и бронзовую.
Нынешние соревнования продлятся до 30 сентября.
"Игры Непокоренных" (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями.
Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх Непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО. Вместе с Украиной в этом году в "Играх Непокоренных" также дебютирует сборная Румынии.
15 украинских спортсменов будут соревноваться в таких видах спорта как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.
752 6
7-летняя Николь Князева установила во Львове мировой воркаут-рекорд. ФОТО(26)
Украинец Жан Беленюк стал чемпионом мира по греко-римской борьбе, победив россиянина Салеева. ФОТО(44)
Украинский теннисист Марченко выиграл турнир серии Challenger в Турции(12)
Порошенко посетил церемонию открытия Invictus Games: "Горжусь нашими воинами, приехавшими в Торонто". ФОТОрепортаж(159)
Тяжелоатлет Пелешенко установил новый рекорд Украины. ВИДЕО(29)
Порошенко: Украина подаст заявку на проведение Invictus Games(166)
Ответить
принц который заслуживает памятника при жизни!!!!
тысячи людей найдут мотивацию жить дальше
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить