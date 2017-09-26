 ДТП в Киеве: водитель Volkswagen насмерть сбил велосипедиста. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает ДТП.Kiev.ua "Водитель Volkswagen АА7138НН двигался по мосту и на смерть сбил велосипедиста в условиях абсолютной темноты. Велосипедист был без светоотражающих значков. Водитель Volkswagen трезв, не пострадал", - сказано в сообщении.

Сообщается, на месте происшествия работала патрульная полиция, скорая помощь, а также следственно-оперативная группа.