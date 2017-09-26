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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (6130) Киев (18252) велосипедисты (116)

 ДТП в Киеве: водитель Volkswagen насмерть сбил велосипедиста. ФОТОрепортаж

На Дарницком мосту в Киеве (съезд на левый берег) произошло смертельное вело ДТП. Внимание! Фотографии содержат шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТП.Kiev.ua.

"Водитель Volkswagen АА7138НН двигался по мосту и на смерть сбил велосипедиста в условиях абсолютной темноты. Велосипедист был без светоотражающих значков. Водитель Volkswagen трезв, не пострадал", - сказано в сообщении.

ДТП в Киеве: водитель Volkswagen насмерть сбил велосипедиста 01

Сообщается, на месте происшествия работала патрульная полиция, скорая помощь, а также следственно-оперативная группа.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Жуткое ДТП в Киеве: джип насмерть сбил велосипедиста, тело отбросило на 100 метров. ФОТОрепортаж

ДТП в Киеве: водитель Volkswagen насмерть сбил велосипедиста 02

ДТП в Киеве: водитель Volkswagen насмерть сбил велосипедиста 03

ДТП в Киеве: водитель Volkswagen насмерть сбил велосипедиста 04

ДТП в Киеве: водитель Volkswagen насмерть сбил велосипедиста 05

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ДТП в Киеве: водитель Volkswagen насмерть сбил велосипедиста 07

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Какая подлость! Со стороны велосипедиста, понятно. Ну, если у тебя суицидальные наклонности, то воплоти их в жизнь как-то иначе, зачем окружающим такой головняк подсовывать???
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Велосипедист виноват спору нет..., а дороги освещать не нужно? Это же мост, а не проселочная дорога...
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Несомненно надо освещать! Однако- исходим из того, что это место- не освещено. Я бы- не поехал, будучи на велике.
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А шофер что, ехал без фар и с закрытым глазами ?
А с какой скоростью ?
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А ти за кермом машини вночі був коли- небуть?
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Я начинал с Москвича-412 - у него свет никакой.
А у современного Фольсвагена дальний свет отличный по европейским стандартам.
Но жлобу какой с вет ни дай - он задавит и будет обвинять.
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Какой дебил в городе с дальним ездит? А с ближним в темноте его вовремя не заметишь.
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Жлобам с ДАЛЬНИМ светом в городе, нужно глаза подсвечевать!
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А тут- вааще интересная ситуация. Судя по повреждениям авто, этот велик не просто ехал без катафотов, он, при этом- выперся довольно далеко влево, что явно указывает на неадвата-велосипедиста.
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Я почему-то успеваю увидеть велосипедиста даже без катафотов.
А ты не успеваешь - кто неадекват ?
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Тем не менее- именно такой был юмор. Он- пошутил... Правда один раз в жизни.
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Лісапеччики їздять де попало і як попало. На світлофорі машини стоять на червоний, а воно поїхало і все пофігу. Як звикли ходити так і їздять.
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++++++
сегодня на левобережке такое чмо на велике на красный пронеслось!
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Это канадский Мореаль. Пусть Вова ГрОйсман с киевским боксёром поедут посмотрят...

Автоматическая станция проката велосипедов:


Велосипедная двухрядка на хайвее, отделённая бетонкой от автотрассы:
ДТП в Киеве: водитель Volkswagen насмерть сбил велосипедиста - Цензор.НЕТ 9685
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Монреаля у нас не будет никогда. Поэтому и многие, отчаявшись в ожидании нормальной жизни и дорог в том числе дома, уезжают из Украины.
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Да, Гавела в Украине, к сожалению и на горизонте не видать. Одни пуза барыжьи...
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Тут справа не в бетонкі, а в двох катафотах за 10 гривень.
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Справа в том, чтобы мозги раззуть и не звидеть по телефону без конца.
А если бы лежал бетонный блок поперек дроги ?
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Ты , ваще, ночью ездишь по дорогам? Подразумевается ,что ТС находясь на дороге ночью, соблюдают все ПДД. Скорость авто, оснащение велосипеда световыми приборами и одежды водителя велосипеда светоотражающими полосами, соблюдение рядности ТС вами. Велосипедисты соблюдают , по моему опыту, правила движения % в 10-15 случаев.Фактически смертники, но сильно подставляют водителей авто своими неадекватными действиями.
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Ночью езжу.
Но ваще стараюсь ночью не ездить.
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Вообще не езди ночью. Проблем не будет. Не собьешь придурка на велосипеде.Ну а мы , сирые, никуда не денемся ,дел много , надо ездить.
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Вчера показали, как джип сбил на перекрестке - катафоты на 100 меторов разлетелись.
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У Львові вже є перші станції прокату велосипедів
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Добре що водій не постраждав, але хто йому буде ремонтувати машину?
У нас хлопець є, він любитель вєліка. І влітку і взимку на ньому. Так він причепив до нього такі катафоти що я його за кілометр бачу.
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Також фанатію велосипедом (хоча маю і авто). Фара, потужна мигалка взаді і манішка люмінесцентна дійсно дають видимість за кілометр. Машини обганяють заздалегіть і з значним запасом збоку.
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Если там нет освещения -то он ехал с подфарниками ?
Сегодня все всегда если включают свет, то сразу дальний, даже во дворах.
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Надо же, а я, в городе, пользуюсь исключительно ближним, мне в башку не приходит врубить дальний.
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Якщо назустріч хтось їде навіть на ближньому (а іноді ближнє світло ого-го), то не те що велосипедиста, а фуру без габаритів можна не побачити
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...двигайтесь как можно ближе к правому краю проезжей части.
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Якщо була зустрічна машина- водій нічого б не побачив. Тим більше, судячи з пошкоджень укурений велосипедист їхав посеред дороги.
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Не виноват тут не водитель авто не велосипедист. Дороги должньі освещатся, априори, да и велодорожки можно бьіло бьі уже в столице сделать.
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У машины есть фары!!!! А скорость какая у немца была? ..... Вот именно из-за скорости водитель ничего не успевает увидеть и, тем более, среагировать, темнота нипричем, просто свет фар освещает то место, где машина будет уже через секунду, мозг человека не успевает за это время увидеть, обдумать ситуацию и дать команду действиям. Сволочи гоняют как на гонках по населённым пунктам, сносят всё и всех на своём пути,... судить негодяя -убийцу!!
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Я сам велосипедист. Стоимость задней мерцающей фары до 50 грн., задний-передний светоотражатели 15 грн. Если твоя жизнь стоит дешевле то можно не покупать эти девайсы, а лучше просто спрыгнуть с моста и не создавать никому проблем.
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Киев, как был отсталым колхозом , так и остался.Грязь ,сопли, плевки, и разбитые фанари...Не нужно забывать о том, что привыкший жить в конюшне, никогда не станет европейцем,а Кличко был и остался деревенщиной в дешевых советских сандалях...
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А велосипедні доріжки хіба не були включені в одну з 144 реформ? )))
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Загалом... Велосипедист без мізків небезпечний на дорозі, так же само, як і водії, які теж не мають розуму і садяться за кермо п'яні... Коли живемо в умовах, де нема на мостах освітлення, нема спеціяльних велодоріжок, НЕ ЇДЬ ВНОЧІ БЕЗ СВІТЛА РАЗОМ З АВТІВКАМИ, бо дев'ять разів минеться, а десятий наздожене...
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Если Фольксваген едет с разрешенной скоростью, то успевет и бибикнуть, и принять левее.
А если он едет 80 и в руке телефон, то он не успевает ни хрена - ни ночью, ни днем..
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Смертность хрустиков возрасла прямо пропорционально нахальности их езды.
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Можно подумать хрустиков в жестянках меньше.
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Пришлось наблюдать, как полицай в поляндии дубинкой воспитывал велосипедиста, за то, что у того небыло ни маячка ни желета.
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Видно, проїхати безпечно таки можна було і без катафотів, але якщо їхати по проїзджій частині велосипедисту зручніше, то це не означає, що водії повинні їхати 40км/год.
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каждый пункт пдд прописан на крови. а вся беда в том, что мы не придерживаемся этих правил, как водители так и пешеходы... и вообще- мы не дисциплинированы и во всем полагаемся на авось, думая что со мной этого не может случиться. а наказания за нарушение пдд должны быть самыми драконовскими для всех участников дорожного движения, невзирая на чины и ранги...а без этого у нас и дальше будут только смерть и увечья
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Я воджу дуже обережно, не перевищую швидкість. Але велосипедистів боюсь. І поясню чому.
Уявіть ситуацію: зима, ожеледиця і снігопад. У мене гарна зимова гума, але я їду дуже повільно... гальмую перед світлофором і тут мене обганяє мудаг на велосипеді. Навіть не на гірському, а на звичайному. Потім на слизькій дорозі цей придурок не втримав вєліка і залетів під фуру, що була переді мною. Добре, що фура уже зупинилася перед світлофором і він просто впав без травм. От що з такими ... треба робити?



У мене є друзі-велосипедисти, але справжні фанати, які НЕ ЇЗДЯТЬ ЗИМОЮ, мають фари і ліхтарі на великах, носять світловідбиваючий одяг. Але більшість велосипедистів, як на мене, взагалі не можна на дороги пускати. Хоча б тому, що по зебрі з велосипедом в руках пішки йдуть одиниці, більшість переїжджає на велику, що ПРЯМО ЗАБОРОНЕНО ПДР!
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ймовірно велосипедист ще й без шолома був раз від такого удару помер. Вночі без світловідбиваючих пристроїв, без ліхтарів і по проїзжій частині... Безстрашний чоловяга був.
У мене велосипед не обладнаний для поїздок вночі, але мені довелось кілька раз їхати в темний час доби. Так я весь час оглядувався назад і коли бачив позаду авто то злазив з велосипеда і відходив в право на кілька метрів від проїзжої частини. Страшно так їздити
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Тобто ніхто навіть не передбачає можливості, що катафоти могли повідлітати після такого зіткнення?
І про які умови абсолютної темряви йдеться, у авто фари не працювали?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП в Киеве: водитель Volkswagen насмерть сбил велосипедиста. ФОТОрепортаж
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