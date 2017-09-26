 ДТП в Киеве: водитель Volkswagen насмерть сбил велосипедиста. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТП.Kiev.ua.
"Водитель Volkswagen АА7138НН двигался по мосту и на смерть сбил велосипедиста в условиях абсолютной темноты. Велосипедист был без светоотражающих значков. Водитель Volkswagen трезв, не пострадал", - сказано в сообщении.
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А с какой скоростью ?
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А у современного Фольсвагена дальний свет отличный по европейским стандартам.
Но жлобу какой с вет ни дай - он задавит и будет обвинять.
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А ты не успеваешь - кто неадекват ?
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сегодня на левобережке такое чмо на велике на красный пронеслось!
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Автоматическая станция проката велосипедов:
Велосипедная двухрядка на хайвее, отделённая бетонкой от автотрассы:
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А если бы лежал бетонный блок поперек дроги ?
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Но ваще стараюсь ночью не ездить.
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У нас хлопець є, він любитель вєліка. І влітку і взимку на ньому. Так він причепив до нього такі катафоти що я його за кілометр бачу.
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Сегодня все всегда если включают свет, то сразу дальний, даже во дворах.
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А если он едет 80 и в руке телефон, то он не успевает ни хрена - ни ночью, ни днем..
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Видно, проїхати безпечно таки можна було і без катафотів, але якщо їхати по проїзджій частині велосипедисту зручніше, то це не означає, що водії повинні їхати 40км/год.
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Уявіть ситуацію: зима, ожеледиця і снігопад. У мене гарна зимова гума, але я їду дуже повільно... гальмую перед світлофором і тут мене обганяє мудаг на велосипеді. Навіть не на гірському, а на звичайному. Потім на слизькій дорозі цей придурок не втримав вєліка і залетів під фуру, що була переді мною. Добре, що фура уже зупинилася перед світлофором і він просто впав без травм. От що з такими ... треба робити?
У мене є друзі-велосипедисти, але справжні фанати, які НЕ ЇЗДЯТЬ ЗИМОЮ, мають фари і ліхтарі на великах, носять світловідбиваючий одяг. Але більшість велосипедистів, як на мене, взагалі не можна на дороги пускати. Хоча б тому, що по зебрі з велосипедом в руках пішки йдуть одиниці, більшість переїжджає на велику, що ПРЯМО ЗАБОРОНЕНО ПДР!
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У мене велосипед не обладнаний для поїздок вночі, але мені довелось кілька раз їхати в темний час доби. Так я весь час оглядувався назад і коли бачив позаду авто то злазив з велосипеда і відходив в право на кілька метрів від проїзжої частини. Страшно так їздити
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І про які умови абсолютної темряви йдеться, у авто фари не працювали?
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