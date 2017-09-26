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Все про:победа (397) Порошенко (13926) Игры Инвиктус (28)

 Бегун Зимников принес Украине первое золото на Invictus Games, - Порошенко. ФОТО

Украинский бегун Олег Зимников завоевал первую золотую медаль для сборной на соревнованиях Invictus Games ("Игры непокоренных") в Канаде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на Facebook.

"Первое золото нашей сборной Invictus Games: Team Ukraine на соревнованиях. Поздравляю Олега Зимникова с поразительной победой в беге на 1500 метров. Так держать!" - пишет глава государства.

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"Игры непокоренных" (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В них принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх непокоренных" как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО. 15 украинских спортсменов соревнуются в таких видах спорта, как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.


Бегун Зимников принес Украине первое золото на Invictus Games, - Порошенко 01

(Скриншот со страницы Петро Порошенко)
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Страна инвалидов (((
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Країна Героїв. Свою найбільшу перемогу Зімніков отримав на Донбасі, зупинивши кацапську орду. А біг - це лише спорт.
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Для кацапів і підкацапників - так, а від тих, кого він захистив - йому і вдячність, і шана, і захоплення.
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Ну если вас радует инвалидность, то может быть
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радует ивалидност кого именно? что ты несешь?
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Ви вважаєте, що всі інваліди повинні дико сумувати і займати місця на церковних папертях? Ні, мене не радує інвалідність. Тому я захоплююся людьми, які попри інвалідність ведуть суспільно-активний спосіб життя. А деякі здоровані ведуть спосіб життя такий, що до інвалідів їм, як до неба - алкоголіки, наприклад, наркомани та інша, їм подібна публіка.
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Я думаю что бег по Канаде - далеко не то чем они должны заниматься.
Может в программисты пойти - там ноги не особо нужны, может еще что такое же.
Вот этому я бы радовался.
А так, побегать.. и толку?
Вернется и все про него забудут (((
До следующего бега.
Та и презедент хорош..

Показуха.
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Правильно - толк такий - показати канадцям, що Україна - країна героїв.
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А герой обязательно должен быть на протезах? Если ногу не оторвало, то не герой?
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Це чому? Це у вас така логіка? У нас що, країна одноногих? Чи хлопці, які з Донбасу повернулись живі-здорові нашим народом, та й державою за героїв не вважаються? І так, це реклама країни, по вашому-показуха. Але цією "показухою" своїй країні він принесе у світі більше користі, аніж ми за комп'ютерами. Добрим людям - спокійної ночі. Мені за пости грошей не платять - я простий любитель, тому подальшу беззмістовну дискусію вести не буду.
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вы ж знаете что у нашей страны очень хорошые результаты у параолимпийской сборной?
а почему? Не задумывались?
Да потому что это один их немногих способов в нашей стране заработать инвалиду на квартиру(((
Вас этот факт радует?
А меня нет.
Выходит они не потому олимпиады выигрывают, чтобы себе что-то доказать, а чтобы выжить и обеспечить родственника терпимую жизнь (((
Это трындец, ребята. Не так все должно быть.
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Короче. Мое мнение что лучше бы под кого то из них переоборудовали комбаин или еще какое-то реальное место работы предоставили - вот тогда было бы классно.
А так..
Эх..
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Президент мог бы например какой-то инвестиционный фонд создать и пусть пробуют себя в бизнесе, что ли..
Думаю расходы будут не на много меньше чем на эту показуху.
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может пускай они сами для себя решат, чем бы им хотелось заниматься? что-то вы какие-то глупости пишите.
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А им оставляют выбор?
Когда деньги нужны и выбора нет - делаешь то что предлагают, а не то что хочешь.
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Он должен становится частью общества. А бегая вдали от дома на протезах, он частью общества не становится.
Скорее наоборот отдаляется от него - в касту бегунов-инвалидов, про которых вспоминают по праздникам.
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зря стараешься программист хренов тут водяру не подают
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и больных на голову. Но это если про Кацапостан говорить. А Русь-Украина - страна Героев!
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тебя забыл спросить.
Вот думает.. Спрашивать Александра Носова.. Или нет..
И не спросил.. Вот же подлец..
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А твои медведи под ростовом лежат с табличками "хирургические отходы",взгрустни вилкуловский выкидыш
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ты так и не понял, дебилка, что это скорее твои медвели чем мои.

А отходов у них потенциальных еще предостаточно.
Инвалидов еще могут наделать ого-го (((
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а я бы на вашем месте пошёл и проверил своих рабов. Если товарищ-солдат Garsia видел их под ростовом (а ему однозначно виднее), то у вас имущество сбежало.
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Ну быть солдатом - это еще не показатель большого ума.
Гениальный наполеон лично вроде в атаку не шел.
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э? Что-то я не уловил "резкую смену сюжета"...
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то что ты солдат не значит что ты прав.
Даже то что ты защищал родину - не значит что ты зхнаешь что для нее лучше.
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речь сейчас обо мне, Бегуне Зимникове, Вас или Garsia?
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Да впринципе всех вас, рассказывающих что все кто не за кровавый майдан - все вата и " вилкуловский выкидыш"
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Э? Кажется одного кровавого майдана хватило... "вилкуловских выкидышей" тоже хватает и они огрызаются...
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Барига вже грає роль спортивного коментатора? Чи інформагентства Вальцманіан?
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Порошенко теперь в новостной службе подрабатывает ? Шоколадный , раз такое дело , то кажи шо там завтра с погодой ...
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Воно - більше "икспєрд" по вартості какао-бобів і сої на міжнародному ринку.
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Я пробувала повідомляти про цю подію.
Насправді, вважаю, нашій збірній було дуже приємно, що на їхню честь в Торонто влаштували ґала-прийняття, куди завітали Пеця, Трюдо і Саджан.
Церемонія відкриття була теплою і зворушливою, моментами - до сліз. Наші хлопці і одна дівчина побачать інших поранених військових, поспілкуються, хай потоваришують з ними.
Вони - не одні. Вірю, що це також допоможе їм у різних планах.

Команда Invictus Team Ukraine - дуже гарно організована, на сторінці ФБ постійні звіти, фото, відео.
Хлопці з принцем Гарі, на крутих тачках, на тренуваннях ... Так, була презентація книги Добробати (Аваков говорив українською; вірніше, мусив, бо в Канаді інакше не зрозуміють).
Вчора дивилася трансляцію змагань. Журналісти підходили і до наших спортсменів на трибуні, брали інтерв*ю у капітана команди, Олександра Писаренка.
Дивлюся на Романа Панченка і Сергія Калитюка ... Так хочу, щоб хлопці змогли стати на ноги.
А в Україні, звичайно, потрібно передбачати пандуси, адаптований транспорт, більше будувати/відкривати спортивних залів та майданчиків, щоб долучалися інші.
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Ось - свіжа новина.
Ранок розпочався весело та надихаюче. На запрошення української діаспори у Торонто, хлопці з команди відвідали українську католицьку школу імені кардинала Йосипа Сліпого. Спілкування з дітлахами - це неймовірний заряд позитиву, енергії та радощів Бегун Зимников принес Украине первое золото на Invictus Games, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5525
#яє #ігринескорених #InvictusGamesTeamUkraine #iam #ig2017
Бегун Зимников принес Украине первое золото на Invictus Games, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5087
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До речі, у Трюдо велика підтримка у суспільства? Рейтинг довіри високий?
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Щоб не бути голослівною (тим більше, за всю Канаду відповідати не можу), подаю останні результати: то від 26 червня.

Analysis Justin Trudeau's approval ratings down since last summer recess: polls Trudeau's approval ratings drop 9 points over last year, but he remains more popular than premiers, rivals

http://www.cbc.ca/news/politics/grenier-trudeau-approval-1.4173056
Рейтинг пішов до низу.
Це - за травень. -16% за 6 місяців.

https://canadians.org/blog/trudeaus-approval-rating-drops-16-points-six-months


Але все ще має досить підтримки.
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І ще приторговує з ними. Легенько так і не дуже публічно. Але це не рахується. Богам можна все.
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І пнеться, одоробло, із шкіри готовий вилізти, аби його прокляте народом ім'я асоціювалось із позитивом. Останнім цвяхом у труну для політичного трупа порохатого були брудні ігри на Краковці. Народ пробачив йому Іловайськ, Дебальцеве, ДАП. Можливо, і ще багато чого пробачить, бо коротка пам'ять в українців. Але то вже буде не політик - а гнилий зомбі, якого і не приб'єш, бо путєннападе, і законно зняти не можна. Єдиний козир, який перекреслить весь бруд, кров на руках і обкрадений народ - це успішна військова операція по звільненню окупованих Донецька і Луганська. Це піднесе його рейтинг до небес.
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Ну молодець.А вобще якось пох.Ему треба,Кличко торбить,почему он убил веру в спорт.Може он такой и был гнилой?И все его победы гниль.Одной рукой,без техники
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Цензор.НЕТФотоСпортБегун Зимников принес Украине первое золото на Invictus Games, - Порошенко. ФОТО
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