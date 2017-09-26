 Бегун Зимников принес Украине первое золото на Invictus Games, - Порошенко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на Facebook.
"Первое золото нашей сборной Invictus Games: Team Ukraine на соревнованиях. Поздравляю Олега Зимникова с поразительной победой в беге на 1500 метров. Так держать!" - пишет глава государства.
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"Игры непокоренных" (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В них принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями.
Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх непокоренных" как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО. 15 украинских спортсменов соревнуются в таких видах спорта, как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.
(Скриншот со страницы Петро Порошенко)
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Может в программисты пойти - там ноги не особо нужны, может еще что такое же.
Вот этому я бы радовался.
А так, побегать.. и толку?
Вернется и все про него забудут (((
До следующего бега.
Та и презедент хорош..
Показуха.
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а почему? Не задумывались?
Да потому что это один их немногих способов в нашей стране заработать инвалиду на квартиру(((
Вас этот факт радует?
А меня нет.
Выходит они не потому олимпиады выигрывают, чтобы себе что-то доказать, а чтобы выжить и обеспечить родственника терпимую жизнь (((
Это трындец, ребята. Не так все должно быть.
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А так..
Эх..
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Думаю расходы будут не на много меньше чем на эту показуху.
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Когда деньги нужны и выбора нет - делаешь то что предлагают, а не то что хочешь.
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Скорее наоборот отдаляется от него - в касту бегунов-инвалидов, про которых вспоминают по праздникам.
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Вот думает.. Спрашивать Александра Носова.. Или нет..
И не спросил.. Вот же подлец..
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А отходов у них потенциальных еще предостаточно.
Инвалидов еще могут наделать ого-го (((
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Гениальный наполеон лично вроде в атаку не шел.
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Даже то что ты защищал родину - не значит что ты зхнаешь что для нее лучше.
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Насправді, вважаю, нашій збірній було дуже приємно, що на їхню честь в Торонто влаштували ґала-прийняття, куди завітали Пеця, Трюдо і Саджан.
Церемонія відкриття була теплою і зворушливою, моментами - до сліз. Наші хлопці і одна дівчина побачать інших поранених військових, поспілкуються, хай потоваришують з ними.
Вони - не одні. Вірю, що це також допоможе їм у різних планах.
Команда Invictus Team Ukraine - дуже гарно організована, на сторінці ФБ постійні звіти, фото, відео.
Хлопці з принцем Гарі, на крутих тачках, на тренуваннях ... Так, була презентація книги Добробати (Аваков говорив українською; вірніше, мусив, бо в Канаді інакше не зрозуміють).
Вчора дивилася трансляцію змагань. Журналісти підходили і до наших спортсменів на трибуні, брали інтерв*ю у капітана команди, Олександра Писаренка.
Дивлюся на Романа Панченка і Сергія Калитюка ... Так хочу, щоб хлопці змогли стати на ноги.
А в Україні, звичайно, потрібно передбачати пандуси, адаптований транспорт, більше будувати/відкривати спортивних залів та майданчиків, щоб долучалися інші.
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Ранок розпочався весело та надихаюче. На запрошення української діаспори у Торонто, хлопці з команди відвідали українську католицьку школу імені кардинала Йосипа Сліпого. Спілкування з дітлахами - це неймовірний заряд позитиву, енергії та радощів
#яє #ігринескорених #InvictusGamesTeamUkraine #iam #ig2017
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Analysis Justin Trudeau's approval ratings down since last summer recess: polls Trudeau's approval ratings drop 9 points over last year, but he remains more popular than premiers, rivals
http://www.cbc.ca/news/politics/grenier-trudeau-approval-1.4173056
Рейтинг пішов до низу.
Це - за травень. -16% за 6 місяців.
https://canadians.org/blog/trudeaus-approval-rating-drops-16-points-six-months
Але все ще має досить підтримки.
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