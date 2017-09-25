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Все про:Google (48) интернет (1524) Путин (24266) СС (23)

 Google считает Путина одним из офицеров СС. СКРИНШОТ

Поисковая система Google при запросе "офицеры СС" в числе прочих выдает имя президента России Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, на это в понедельник обратили внимание пользователи социальных сетей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин поддержал введение "налога на Google"

В России возбуждены несколько уголовных дел за сравнение Путина с Гитлером, а также за публикации в соцсетях изображений президента России со свастикой.


Google считает Путина одним из офицеров СС 01

(Cкриншот с Google)
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У путина в КГБ не было карьеры. Выпускников восьмимесячных
курсов КГБ СССР на пушечный выстрел не подпускали к серьезной оперативке. Он
был куратором. Статус МВдшного участкового инспектора. Поэтому и служил в ГДР.
А в ГДР не было резидентуры. В странах Варшавского Договора их было запрещено
приказами создавать.
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могу конечно ошибаться, но учитывая что резидентура (стукачи) была даже в союзе, то и в странах ВД тоже были свои агенты.
то что моль плешивую не пусакли дальше совковой витрины - факт. но причина не в том что он восьмимесячный. поговаривают еще в инсте его за жопу хорошо взяли. прокололся володька на чем то серьезном. вот и держали на поводке
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Владимир Прибыловский,
Юрий Фельштинский. Операция "Наследник". Штрихи к политическому портрету
Путина.

http://www.lib.ru/HISTORY/FELSHTINSKY/naslednik.txt_with-big-pictures.html
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увы, уже не считает!
зато если в гугл-картинках поискать слово "хуйло" - то выводит того, кого надо ))))
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А у меня считает. Выброси свой гугл нахрен, а лучше сожги)
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І не лише один Гугл так вважає, а ще й майже все населення України, та багато людей у цивілізованому світі.
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так эти офицеры с хайлом бы на одном гектаре не присели
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Нема такої гіфки, щоб єнот йому там щось цікаве зробив?
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он бы туда просто не смог попасть..габариты не те..
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у меня маршала Гречко выдало
а хуйло где то заныкался падла
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Какое СС этот пуголовок может представлять?
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Троллять Путіна не тільки бандерівці)))) БандерГугл
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Хреновое сравнение. Хуйло в подметки не годится этому СС. Оно бы там у них туалеты мыло и ноги лизал
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Гугл частенько таке чудить. Ось вам Адольф Алоізович серед німецьких акторів.
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Гугл, дату смерти напиши. У остальных есть, а он что, рыжий?
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)))ща блевану))))))
плешивец без лаптей...не гармонично выглядит на фото)))
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Путлер Капут!!! Это имя уже родное для кремлевского маразматика. Потому не зря и Google так считает. Путлер Капут!!!
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обидели хуйла..шо не на первое место поставили...
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Google считает Путина одним из офицеров СС.
Ну и напрасно, лучше бы Google как все порядочные люди, считал его обыкновенным Ху№лом
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Бо це - стійке сполучення слів. У згадках в інтернеті і в пошукових запитах воно живається настільки часто, що Ґуґл не розділяє поняття "кремлівський карлик" і "СС"
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потому что Гебельс теперь был бы в учениках у путина
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Таки Вова в хорошей компании. С братьями по духу и по пакту Молотова-Риббентропа. И сегодня русские фашисты и немецкие нацисты совместно голосуют в Германии за нацистскую партию AFD. В общем полный зигхайль.
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в будущем кацапы будут на уровне фашистов.они фашисты 21века
все норм
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомGoogle считает Путина одним из офицеров СС. СКРИНШОТ
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