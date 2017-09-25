 Google считает Путина одним из офицеров СС. СКРИНШОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, на это в понедельник обратили внимание пользователи социальных сетей.
В России возбуждены несколько уголовных дел за сравнение Путина с Гитлером, а также за публикации в соцсетях изображений президента России со свастикой.
(Cкриншот с Google)
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курсов КГБ СССР на пушечный выстрел не подпускали к серьезной оперативке. Он
был куратором. Статус МВдшного участкового инспектора. Поэтому и служил в ГДР.
А в ГДР не было резидентуры. В странах Варшавского Договора их было запрещено
приказами создавать.
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то что моль плешивую не пусакли дальше совковой витрины - факт. но причина не в том что он восьмимесячный. поговаривают еще в инсте его за жопу хорошо взяли. прокололся володька на чем то серьезном. вот и держали на поводке
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Юрий Фельштинский. Операция "Наследник". Штрихи к политическому портрету
Путина.
http://www.lib.ru/HISTORY/FELSHTINSKY/naslednik.txt_with-big-pictures.html
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зато если в гугл-картинках поискать слово "хуйло" - то выводит того, кого надо ))))
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а хуйло где то заныкался падла
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плешивец без лаптей...не гармонично выглядит на фото)))
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Ну и напрасно, лучше бы Google как все порядочные люди, считал его обыкновенным Ху№лом
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так и есть, но пометкой "добавлено 1 час назад"
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все норм
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