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 Происшествия, Фоторепортаж, Авто
  2025  3
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 Автобус с пассажирами попал в ДТП на Харьковщине, 23 пострадавших, - Нацполиция. ФОТО

В Изюме Харьковской области произошло ДТП с участием 3 автомобилей, в т.ч. автобуса с пассажирами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Происшествие произошло на мосту 25 сентября в 17:40. По предварительной информации, в ДТП столкнулись три автомобиля - автобус "Эталон", "ВАЗ-2121" и "МАН". Автобус врезался в столб", - говорится в сообщении.

Автобус с пассажирами попал в ДТП на Харьковщине, 23 пострадавших, - Нацполиция 01

В результате пострадали 23 человека, среди них - 10 детей.Два человека имеют открытые переломы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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На месте работают сотрудники полиции. Все подробности ДТП устанавливаются.
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Говорят этот мост открывал Петро , и на "косметике моста" распилили чинуши 19 милл.грив..
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Знову Порошенко, люди, ви би будували та їздили трішки гарніше. Скільки проїзжали той Ізюм, завжди бидло преться тупо в лоб.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтобус с пассажирами попал в ДТП на Харьковщине, 23 пострадавших, - Нацполиция. ФОТО
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