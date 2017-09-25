 Автобус с пассажирами попал в ДТП на Харьковщине, 23 пострадавших, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Происшествие произошло на мосту 25 сентября в 17:40. По предварительной информации, в ДТП столкнулись три автомобиля - автобус "Эталон", "ВАЗ-2121" и "МАН". Автобус врезался в столб", - говорится в сообщении.
В результате пострадали 23 человека, среди них - 10 детей.Два человека имеют открытые переломы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
На месте работают сотрудники полиции. Все подробности ДТП устанавливаются.
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