EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины, Фоторепортаж
  333  2
Материалы по теме:
Все про:Канада (1029) помощь (3431) ГСЧС (1422)

 Спасатели Киева и области получили пожарное оборудование от коллег из Канады. ФОТОрепортаж

25 сентября в пгт. Вишневое состоялась передача пожарной формы и оборудования для спасателей Киевской области и города Киева от волонтерской миссии "Помощь пожарных для Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасателям передали современное защитное снаряжение, рабочую одежду, ботинки с высокими берцами, различные специальные инструменты и оборудование.

Спасатели Киева и области получили пожарное оборудование от коллег из Канады 01
Спасатели Киева и области получили пожарное оборудование от коллег из Канады 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Спецназ Госпогранслужбы получил от посольства США 30 монокуляров стоимостью 150 тыс. долл.. ФОТО

Спасатели Киева и области получили пожарное оборудование от коллег из Канады 03
Спасатели Киева и области получили пожарное оборудование от коллег из Канады 04

С 12 сентября канадская миссия ездит по регионам Украины и вручает оборудования пожарным, общается с ними и устанавливает новые контакты для дальнейшей помощи. Сам проект начался около двух лет назад, когда руководитель миссии Кевин Ройл посещал Украину с миссией от "Ротари Клуба".

Спасатели Киева и области получили пожарное оборудование от коллег из Канады 05

Смотрите также: Комитет парламента Канады по нацобороне ознакомился с работой канадских инструкторов в Украине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В течение этого времени он нашел единомышленников-волонтеров, меценатов и доноров среди канадского населения и украинской диаспоры в Канаде и смог организовать доставку для украинских пожарных столько оборудования, что оно заполнило 8-тонный морской контейнер. Материально-техническое оснащение получили Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская области и Киев.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не покупайте Шкоды Нафтогазу, купите каски пожарникам!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСпасатели Киева и области получили пожарное оборудование от коллег из Канады. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти