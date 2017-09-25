 Спасатели Киева и области получили пожарное оборудование от коллег из Канады. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Спасателям передали современное защитное снаряжение, рабочую одежду, ботинки с высокими берцами, различные специальные инструменты и оборудование.
С 12 сентября канадская миссия ездит по регионам Украины и вручает оборудования пожарным, общается с ними и устанавливает новые контакты для дальнейшей помощи. Сам проект начался около двух лет назад, когда руководитель миссии Кевин Ройл посещал Украину с миссией от "Ротари Клуба".
В течение этого времени он нашел единомышленников-волонтеров, меценатов и доноров среди канадского населения и украинской диаспоры в Канаде и смог организовать доставку для украинских пожарных столько оборудования, что оно заполнило 8-тонный морской контейнер. Материально-техническое оснащение получили Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская области и Киев.
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получили гуманитарку...соевых в унитаз !!!
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