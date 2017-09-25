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 Нелегальная мастерская по ремонту и переработке оружия ликвидирована в Черновицкой области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Нелегальную мастерскую по ремонту и переделке оружия обустроил в собственном гараже один из жителей районного центра Сторожинец. Полицейские обнаружили и изъяли у злоумышленника целый арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе буковинской полиции.

В сообщении отмечается: "Во время санкционированного обыска по месту жительства 57-летнего сторожинчанина работники Сторожинецкого отдела полиции совместно со спецподразделением "КОРД" под процессуальным руководством Сторожинецкой местной прокуратуры нашли подпольную мастерскую, в которой с помощью специального оборудования мужчина осуществлял ремонт и переработку огнестрельного оружия.

В помещении мастерской оперативники обнаружили наборы цифровых и буквенных клейм для набивкой и изменения номеров огнестрельного оружия, запчасти разного типа, ножи, а также патроны различного калибра.

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Еще более серьезная находка ждала полицейских в доме правонарушителя. Там во время обыска они нашли три гладкоствольные ружья с признаками переработки, две нарезные винтовки неустановленного образца, револьвер "Наган-С" с признаками переделки, два оптических прицела, пять ножей, четыре металлические банки с порошкообразным веществом похожим на порох, 59 патронов калибра 7,62 мм, 32 патрона калибра 5,6 мм, а также различные запчасти к оружию. Все нелегальное оружие полицейские у мужчины изъяли и направили в Черновицкий Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины для установления номеров неустановленных образцов единиц оружия и организации дальнейших экспертиз.

Сведения по данному факту сотрудники полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и статье 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины".

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Нелегальная мастерская по ремонту и переработке оружия ликвидирована в Черновицкой области, - Нацполиция 01

Нелегальная мастерская по ремонту и переработке оружия ликвидирована в Черновицкой области, - Нацполиция 02

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Нелегальная мастерская по ремонту и переработке оружия ликвидирована в Черновицкой области, - Нацполиция 03

Нелегальная мастерская по ремонту и переработке оружия ликвидирована в Черновицкой области, - Нацполиция 04

Нелегальная мастерская по ремонту и переработке оружия ликвидирована в Черновицкой области, - Нацполиция 05

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Люди работали,трудились и тут прибежали лодыри и бездельники и устроили бардак ...
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На кого этот бред рассчитан? На идиотов? Шайка авка-вальцмана людей считает за лохов.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНелегальная мастерская по ремонту и переработке оружия ликвидирована в Черновицкой области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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