 Корвет "Винница" проходит экспертное обследование для оценки целесообразности его ремонта, - ВМС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС ВСУ.
Будет проведено обследование корпуса путем ультразвуковой дефектоскопии, а также палубных механизмов, энергетической установки и электрооборудования.
"Действительно, кораблю почти 40 лет, и определенные сомнения, предостережения, которые высказываются в средствах массовой информации, имеют право на жизнь. С другой стороны, нам очень нужны корабли такого класса. Поэтому сейчас первое задание - провести экспертное обследование, опираясь на которое в дальнейшем будем определять пути дальнейшего использования корабля: или это его ремонт, или - списание, - отметил командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.
"Экспертиза только началась, но состояние корпуса уже практически проверенно, и предварительные выводы являются положительными. Да, проблемы есть, но они не являются непреодолимыми. Безусловно, ремонта потребуют сам корпус, силовые агрегаты, что касается вооружения, то его состояние не вызывает особой озабоченности, так же как навигационной, других систем, узлов и механизмов", - сообщил вице-адмирал.
По словам Воронченко, учитывая поступление на вооружение Черноморского флота России шести новых подводных лодок, Украине нужны противолодочные корабли. В то же время, ближайшие 3-4 года, учитывая все ресурсы, корабль такого класса от промышленности мы не сможем получить. Строительство же нового корвета практически не ведется из-за проблем с финансированием.
"Уверен, наличие в составе украинских ВМС противолодочного корабля будет одним из существенных сдерживающих агрессора факторов. Кстати, в составе того же ЧФ РФ есть 5 кораблей подобного класса. Поэтому я надеюсь, корвет "Винница" еще послужит Украине", - добавил командующий ВМС.
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приобрести еще о д и н МОДЕЛЬНИЙ РЯД LEXUS для родственников - как
превратили ракетный крейсер "Украина" - готовый на 70 процентов в груду металлолома .Вспомним еще гешефт на подводной лодке "Запорожье" приваренной к пирсу и с покупкой АКБ в Греции за 7.5 миллиона долларов США.
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то крейсер будет в строю ..
Была бы политическая воля создать современный Военно-Морской Флот Украины
.А ее и нет в -данный момент .
Была только сдача врагу без боя 72 боевых корабля - почти все
наличные боевые судна ВМФ.
Зато морских адмиралов в кителях с наградами за цусимскую битву в Украине хоть отбавляй.
Для ботов - по другим данным - 57 ед. ( сравните с флотом Турции .)
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наша страна в ближайшие 15 лет просто не потянет корабль такого класса как "Украина".. к сожалению...
и вообще, корабли типа РК "Украина", ТАРК "Петр вЕликий" (Раша) и РК "Варяг"(Раша) это бестолковые советские военно-морские амбиции отдельных маршалов советско-галактических войск типа Устинова и еже с ним
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Но все же лучше наш великий флагман Сагайдачный + плавающее корыто с парой Петиных лодочек чем Сагайдачный с Петиными лодочками.
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2) А вы уверенны что Украине продадут БУ эсминец???
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По 9 адмиралов на катер ... Даже боцману не где пристроится - не считая капитана.
Зато броня и "дегтярь" на взводе ...с боекомлектом . Берегись враг .. е ..пт
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Мій ЕМ "сПОКОЙНИЙ" протримався на плаву 35 років і втопився, правда вигорів "ішак" і перша електростанція.
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Надеюсь меня никто не заподозрит в порохоботстве?
Так вот друзья,в вопросе развития флота,Украина движется в правильном направлении.
У расеи и Украины,фактически нет мощного океанского флота. Он им и не нужен.
А так как две страны,находятся в состоянии гибридной войны,то выиграет ее та сторона,которая обеспечит мобильность и дешевизну вооруженных сил. Сто раз писал доморощенным нельсонам и дрейкам,что москитный флот,в современных условиях,представляет реальную опасность для любого агрессора.
Приводил примеры из практики войны во Вьетнаме и Камбоджи.
Как головой об стенку. Вот подавай им сразу авианосец и все тут.
Господа! Американцы,к вашему сведению,развивают москитный флот и уделяют ему очень тщательное внимание.
А прежде чем построить авианосец,для начала,закладываются корабли сопровождения и подлодки и только потом,строится авианосец,для которого уже готовы самолеты палубной авиации. Так было,есть и будет. США,Британия,Франция,Италия и даже Бразилия с Австралией,Китаем и Индией,могут себе позволить такое дорогое удовольствие.
И Япония может,которая замаскировала легкие авианосцы под корабли десантирования.
А вот РФ (даже как агрессор) или Украина,не могут.
Экономика на ладан дышит и ее надо развивать. Да и задачи флотские,перед Украиной другие стоят. Нет нужды гонять корабли к Африке (спасибо,уже нагонялись!),Южной Америке или Антарктиде с Арктикой.
Это у США,как гаранта мира,там могут быть интересы. И те же авианосцы,это великолепное оружие давления.
У Украины,задачи другие.....перекрыть подход подлодок противника ( с этим как раз и справятся Сагайдачный и Винница)к побережью страны,обеспечить охрану экономической зоны и континентального шельфа,пресечь контрабанду и браконьерство,а так же высадку ДРГ противника,охрана дельты рек и мостов.
Ну и,что для таких задач надо? Правильно!!! Дешевый москитный флот,способный осуществлять патрулирование,высадку сил спецназначения,защиту береговых обьектов.
Так,что в этом вопросе,военное командование страны,поступает абсолютно правильно.
Хотите доказать мне обратное? Попробуйте. С удовольствием отвечу.....
Из собственной практики....Шляясь в далекие 70-е по Меконгу,мне было как-то наплевать на крейсера и подлодки с авианосцами. А вот малый арткатерок,представлял для нас огромную опасность. Приходилось прятаться,потому как против него,со всем своим супер-пупер вооружением,мы не играли. Разнес бы нас к чертовой матери и вся песня.
Вот так-то.
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