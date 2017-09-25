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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВМС (585) корвет (9) ремонт (854) Воронченко (36)

 Корвет "Винница" проходит экспертное обследование для оценки целесообразности его ремонта, - ВМС. ФОТОрепортаж

Корвет "Винница" ВМС Украины, который уже длительное время не выполняет боевых задач, поставлен в док для проведения экспертного обследования и определения путей дальнейшего использования судна.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС ВСУ.

Будет проведено обследование корпуса путем ультразвуковой дефектоскопии, а также палубных механизмов, энергетической установки и электрооборудования.

"Действительно, кораблю почти 40 лет, и определенные сомнения, предостережения, которые высказываются в средствах массовой информации, имеют право на жизнь. С другой стороны, нам очень нужны корабли такого класса. Поэтому сейчас первое задание - провести экспертное обследование, опираясь на которое в дальнейшем будем определять пути дальнейшего использования корабля: или это его ремонт, или - списание, - отметил командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

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"Экспертиза только началась, но состояние корпуса уже практически проверенно, и предварительные выводы являются положительными. Да, проблемы есть, но они не являются непреодолимыми. Безусловно, ремонта потребуют сам корпус, силовые агрегаты, что касается вооружения, то его состояние не вызывает особой озабоченности, так же как навигационной, других систем, узлов и механизмов", - сообщил вице-адмирал.

Корвет Винница проходит экспертное обследование для оценки целесообразности его ремонта, - ВМС 01
Корвет Винница проходит экспертное обследование для оценки целесообразности его ремонта, - ВМС 02

По словам Воронченко, учитывая поступление на вооружение Черноморского флота России шести новых подводных лодок, Украине нужны противолодочные корабли. В то же время, ближайшие 3-4 года, учитывая все ресурсы, корабль такого класса от промышленности мы не сможем получить. Строительство же нового корвета практически не ведется из-за проблем с финансированием.

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Корвет Винница проходит экспертное обследование для оценки целесообразности его ремонта, - ВМС 03

"Уверен, наличие в составе украинских ВМС противолодочного корабля будет одним из существенных сдерживающих агрессора факторов. Кстати, в составе того же ЧФ РФ есть 5 кораблей подобного класса. Поэтому я надеюсь, корвет "Винница" еще послужит Украине", - добавил командующий ВМС.

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але, судячи з назви, - будуть ремонтувати
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На ремонті цього лайна можна заробити мільярд гривень, тому мафія списує всі оборонні гроші на ці дебільні ремонти! 30 тис. ремонтів техніки за рік - це при кількості техніки менше 1тис. одиниць! Зараз будуть по звалищам шукати що б ще відремонтувати дорого! Коли цей маразм припиниться? Чому досі не добудований новий корвет, який починали будувати ще 2014 року? Чому не відновлений крейсер, який стоїть в Миколаєві? Накуя ремонтувати це корито? Кого за це арештують та посадять?
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Конечно б а р ы г а м удобнее его распилить на металл и
приобрести еще о д и н МОДЕЛЬНИЙ РЯД LEXUS для родственников - как
превратили ракетный крейсер "Украина" - готовый на 70 процентов в груду металлолома .Вспомним еще гешефт на подводной лодке "Запорожье" приваренной к пирсу и с покупкой АКБ в Греции за 7.5 миллиона долларов США.Корвет "Винница" проходит экспертное обследование для оценки целесообразности его ремонта, - ВМС - Цензор.НЕТ 9535
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Бачиш по правому борту чотири труби, там таких вісім на правому і вісім на лівому борту. В них потрібно засунути "поросята", яких в нас немає. Іншого озброєння в нас теж нема для даного корабля.
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У нас есть Южмаж и Павлоградмаш - если профинансировать Николаевским овощеводам производство новых типов ракетных вооружений ..
то крейсер будет в строю ..
Была бы политическая воля создать современный Военно-Морской Флот Украины
.А ее и нет в -данный момент .
Была только сдача врагу без боя 72 боевых корабля - почти все
наличные боевые судна ВМФ.
Зато морских адмиралов в кителях с наградами за цусимскую битву в Украине хоть отбавляй.
Для ботов - по другим данным - 57 ед. ( сравните с флотом Турции .)
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не пишу дуростей!.. еще один ыксперд по недостроенным кораблям...
наша страна в ближайшие 15 лет просто не потянет корабль такого класса как "Украина".. к сожалению...
и вообще, корабли типа РК "Украина", ТАРК "Петр вЕликий" (Раша) и РК "Варяг"(Раша) это бестолковые советские военно-морские амбиции отдельных маршалов советско-галактических войск типа Устинова и еже с ним
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Старьё такое. Выделят миллион гривен, половину украдут.

Но все же лучше наш великий флагман Сагайдачный + плавающее корыто с парой Петиных лодочек чем Сагайдачный с Петиными лодочками.
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40 років, можно вже не сканувати. Краще грощі зберегти на новий корвет, або добудову того що на черзі.
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При совку кораблі служили 35 років і на брухт.
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Та розпиляйте його на металобрухт,і купіть один, можна не новий,есмінець типу Arlegh Burke.З повним комплектом ракетного озброєння. І тоді кацапорильському чорноморському флоту,вставшему с кален, повний гаплик буде.
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1) распилить корабль на металл стоит сопоставимо с ценою полученного металла (а то и больше). Именно потому многие страны стараются свои списанные корабли кому то отдать задаром, а не пилить. Так что особо не рассчитывайте на доход с продажи лома.
2) А вы уверенны что Украине продадут БУ эсминец???
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Ничего, сейчас чиколатный наштампует весельных лодок с кулеметом максим по цене авианосца и все будет ОК!
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Флот это слишком дорогая игрушка для нас . Сначала нужно восстановить боеготовность СВ и ВВС . Для поимки приднестровских контрабандистов хватит и катеров
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Вообще-то почти все качественное вооружение дорогое удовольствие и требует значительного финансирования, а особенно ВВС.
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Крим, як звільняти пропонуєш? На тачанках, батько Махно.
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Нецелесообразно. Токо "Гюрза" с "Петевской кузни"
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И скока там тех адмиралов на шесть катеров для рыбалки в плавнях .Аж 54 ед.
По 9 адмиралов на катер ... Даже боцману не где пристроится - не считая капитана.
Зато броня и "дегтярь" на взводе ...с боекомлектом . Берегись враг .. е ..пт

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У них нема протичовнового обладнання і навіть глубинних бомб.
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корвет "винница" ...дуже гарний кандидат на заміну українському підводному човну ...
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Чому, потрібно почистити дно. Підварити де потрібно. Гарно покрити суриком а потім грутовкою у декілька шарів, а потім спеціальною мастикою. І можна спустити на воду. Потім відлампічити енергоустановку, бо без неї то не корабель. Можна модернізувати обладнання.
Мій ЕМ "сПОКОЙНИЙ" протримався на плаву 35 років і втопився, правда вигорів "ішак" і перша електростанція.
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ви па'мятаєте історію першого українського підводного човна ? з тих коштів що списали на його ремонт можна було придбати у американців човен классу "OHIO" укомплектований ядерними ракетами ...
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Уверен, когда отремонтированная "Винница" будет в море, ни одна кацапская "Варшавянка" не посмеет выйти из бухты Севастополя! (или где там у них гнездо - в Новороссийске?)
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Проведут ультразвуковую дефектоскопию - всё будет ясно. Хотя, да, глядя на фото ультразвук я бы на полную мощность не включал.
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Не хвилюйся він ще буде ходить і тебе карася переживе. Шпангоути цілі, борти не рвані. Голове ходову зробити.
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Під кожен корабель є система розстановки опор. А "ящики для овочів" то для збирання сміття, що зшрибають з днища.
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Варшавянки не опасны. Вчера "Краснодар" выпустил пар по ИГ в Сирии.
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Єт за хєнєрала, головним комплексом по горобцях.
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Коли будуть хоч і старі кораблі буде флот, бо головне команда на кораблі. А нові кораблі побудують пізніше.
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Смейтесь-смейтесь!
Надеюсь меня никто не заподозрит в порохоботстве?
Так вот друзья,в вопросе развития флота,Украина движется в правильном направлении.
У расеи и Украины,фактически нет мощного океанского флота. Он им и не нужен.
А так как две страны,находятся в состоянии гибридной войны,то выиграет ее та сторона,которая обеспечит мобильность и дешевизну вооруженных сил. Сто раз писал доморощенным нельсонам и дрейкам,что москитный флот,в современных условиях,представляет реальную опасность для любого агрессора.
Приводил примеры из практики войны во Вьетнаме и Камбоджи.
Как головой об стенку. Вот подавай им сразу авианосец и все тут.
Господа! Американцы,к вашему сведению,развивают москитный флот и уделяют ему очень тщательное внимание.
А прежде чем построить авианосец,для начала,закладываются корабли сопровождения и подлодки и только потом,строится авианосец,для которого уже готовы самолеты палубной авиации. Так было,есть и будет. США,Британия,Франция,Италия и даже Бразилия с Австралией,Китаем и Индией,могут себе позволить такое дорогое удовольствие.
И Япония может,которая замаскировала легкие авианосцы под корабли десантирования.
А вот РФ (даже как агрессор) или Украина,не могут.
Экономика на ладан дышит и ее надо развивать. Да и задачи флотские,перед Украиной другие стоят. Нет нужды гонять корабли к Африке (спасибо,уже нагонялись!),Южной Америке или Антарктиде с Арктикой.
Это у США,как гаранта мира,там могут быть интересы. И те же авианосцы,это великолепное оружие давления.
У Украины,задачи другие.....перекрыть подход подлодок противника ( с этим как раз и справятся Сагайдачный и Винница)к побережью страны,обеспечить охрану экономической зоны и континентального шельфа,пресечь контрабанду и браконьерство,а так же высадку ДРГ противника,охрана дельты рек и мостов.
Ну и,что для таких задач надо? Правильно!!! Дешевый москитный флот,способный осуществлять патрулирование,высадку сил спецназначения,защиту береговых обьектов.
Так,что в этом вопросе,военное командование страны,поступает абсолютно правильно.
Хотите доказать мне обратное? Попробуйте. С удовольствием отвечу.....
Из собственной практики....Шляясь в далекие 70-е по Меконгу,мне было как-то наплевать на крейсера и подлодки с авианосцами. А вот малый арткатерок,представлял для нас огромную опасность. Приходилось прятаться,потому как против него,со всем своим супер-пупер вооружением,мы не играли. Разнес бы нас к чертовой матери и вся песня.
Вот так-то.
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Нахрен нам это совковое чудовище, то ли дело Гюрза с кулимётом!

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Гройсмана поставит капитаном и отправить искать Золото Полуботка!
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Насколько могуч потенциал Винницы чтобы серьёзно сдерживать 6 черноморских Варшавянок? Хотя если наладить оперативное взаимодействие с парочкой Ашотов-почему бы и нет?
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Потрясти винницких - и деньги на ремонт найдутся.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКорвет "Винница" проходит экспертное обследование для оценки целесообразности его ремонта, - ВМС. ФОТОрепортаж
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