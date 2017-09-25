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Все про:Кривой Рог (627) наркотики (1614) Нацполиция (8862)

 Метамфетамин и опий на 550 тыс. грн изъяты у жителя Кривого Рога. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге (Днепропетровская область) изъята партия наркотических веществ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на ул. Вадима Гурова правоохранители остановили 43-летнего ранее судимого местного жителя. У него изъяли 150 трубочек с психотропным веществом "метамфетамин" и 500 мл концентрата из маковой соломы (опия экстракционного).

По ценам "черного рынка" стоимость товара составляет около 550 тыс. гривен.

Мужчине грозит ответственность по ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ на Киевщине ликвидировала нарколабораторию с "товаром" на 1,5 млн грн. ФОТО

Метамфетамин и опий на 550 тыс. грн изъяты у жителя Кривого Рога 01Метамфетамин и опий на 550 тыс. грн изъяты у жителя Кривого Рога 02Метамфетамин и опий на 550 тыс. грн изъяты у жителя Кривого Рога 03

(Фото полиции Днепропетровской области)
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ТГК- психотропное вещество, правда зависимость от него слабая.
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От зачем,местного Знахаря обижать?Може то опий для больных раком був.Бо е такi випадки,що купляють опий,бо от Минздрава не дождёшься
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Цензор.НЕТФотоОбществоМетамфетамин и опий на 550 тыс. грн изъяты у жителя Кривого Рога. ФОТОрепортаж
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