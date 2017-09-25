 Метамфетамин и опий на 550 тыс. грн изъяты у жителя Кривого Рога. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на ул. Вадима Гурова правоохранители остановили 43-летнего ранее судимого местного жителя. У него изъяли 150 трубочек с психотропным веществом "метамфетамин" и 500 мл концентрата из маковой соломы (опия экстракционного).
По ценам "черного рынка" стоимость товара составляет около 550 тыс. гривен.
Мужчине грозит ответственность по ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).
(Фото полиции Днепропетровской области)
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