 13 ящиков контрабандных сигарет изъяты на молдавской границе. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, участковый инспектор пограничной службы обнаружил трех неизвестных, которые переносили короба со стороны Молдовы в Украину и грузили их в автомобиль "Нива". Заметив пограничный наряд, нарушители сразу сели в машину и скрылись в направлении села Алексеевка. На перехват злоумышленников отправилась группа реагирования отдела пограничной службы "Загнитков".
Нашли автомобиль беглецов с грузом табачных изделий на окраине села Попелюхи. Водитель скрылся в неизвестном направлении. Личности его и одного из его соратников уже установлены.
13 ящиков сигарет молдавского производства и автомобиль пограничники передали представителям фискальной службы.
(Фото Госпогранслужбы)
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