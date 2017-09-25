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Все про:контрабанда (2048) Молдова (891) сигареты (706)

 13 ящиков контрабандных сигарет изъяты на молдавской границе. ФОТО

В Винницкой области обнаружена партия контрабандных сигарет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, участковый инспектор пограничной службы обнаружил трех неизвестных, которые переносили короба со стороны Молдовы в Украину и грузили их в автомобиль "Нива". Заметив пограничный наряд, нарушители сразу сели в машину и скрылись в направлении села Алексеевка. На перехват злоумышленников отправилась группа реагирования отдела пограничной службы "Загнитков".

Нашли автомобиль беглецов с грузом табачных изделий на окраине села Попелюхи. Водитель скрылся в неизвестном направлении. Личности его и одного из его соратников уже установлены.

13 ящиков сигарет молдавского производства и автомобиль пограничники передали представителям фискальной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3500 пачек сигарет найдены у границы на Буковине. ФОТО

13 ящиков контрабандных сигарет изъяты на молдавской границе 01

(Фото Госпогранслужбы)
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Та що ж таке, ні буханути ні попалити... Ви ще субітекс конфіскуйте....
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Подія року, блін! Супермафіозі пов'язали! Було б смішно, якби не було так сумно...
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И три пачки "Тик-так" контрабандных...Всем погоны генеральские!!!
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