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 Сбежавший виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе Багиев Кафар написал заявление об угоне авто, - волонтер Синицын. ФОТО

Владелец BMW, на котором было совершено смертельное ДТП на Столичном шоссе, подал заявление о якобы угоне его авто.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер и общественный активист Роман Синицын, информирует Цензор.НЕТ.

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"Утром, как ни в чем не бывало, написал заявление, что у него украли авто. Но Багиева узнали свидетели и его видно на камерах", - написал Синицын.

По его словам, в 2014 Багиев будто бы уже совершил смертельное ДТП.

"Еще пишут, что Кафар - наркет и алкаш, его не раз по этому делу задерживали. Еще Кафар и его азербайджанские родственники держат на Голосеево автомойки, какие-то кафе и.т.д.", - добавил активист.

Он также выразил предположение, что убийцу "отмажут".

"Поэтому большая просьба журналистам и активистам взять на контроль это дело. Ну и я в свою очередь поставлю в календарь трекнуть через месяца два, как там дела у Кафара", - написал Синицын.

Напомним, прошлой ночью на Столичном шоссе BMW на огромной скорости въехал в заднюю часть попутного автомобиля Chevrolet, водитель которого вылетел через стекло и скончался на месте.

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Сбежавший виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе Багиев Кафар написал заявление об угоне авто, - волонтер Синицын 01Сбежавший виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе Багиев Кафар написал заявление об угоне авто, - волонтер Синицын 02Сбежавший виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе Багиев Кафар написал заявление об угоне авто, - волонтер Синицын 03

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Сбежавший виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе Багиев Кафар написал заявление об угоне авто, - волонтер Синицын 04
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Що їх так на худобу тягне?- Як не вівці, так віслюки.
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вообще непонятно... какой то мужик возле Багиева...
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Как неожиданно. И ведь мусора ему поверят. разумеется не за бесплатно.
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Зашибись у нас страна дикарей. Тварь уже убила пару лет назад и у него даже права не отобрали. Две человеческие жизни отнял за 3 года и бегает на свободе.
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Запомните эту морду и при случае убивайте на месте.
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Вот поэтому законопослушным гражданам-рабам,оружие не положено...
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Хорошо бы заодно и гражданство проверить у этого Багиева и его родственников.
А то НЕСОГЛАСНЫХ с теперешней властью лишают гражданства и высылают, а всякие отморозки живут в Украине и УБИВАЮТ НА ДОРОГАХ невинных людей
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Этот урод подал аппеляцию и в мае 2017 года его оправдали по амнистии

http://reyestr.court.gov.ua/Review/66831480

Суд первой инстанции дал 5 лет.

Апеляційну скаргу захисника Володарського В.Л. в інтересах обвинуваченого ОСОБА_2 задовольнити частково.
Вирок Голосіївського районного суду м. Києва від 15 березня 2016 року щодо ОСОБА_2 змінити:
Звільнити ОСОБА_2 на підставі п. в ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році» від додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.
В решті вирок залишити без змін.
Ухвала може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ протягом трьох місяців з дня проголошення ухвали.
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В даному випадку суддя співучасник вбивства .
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"Но Багиева узнали свидетели и его видно на камерах"...

Наши судьи с их $внутренним убеждением$ могут и не принять это как доказательства... Ближайший пример - расследование по делу 2 мая в Одессе, а ведь там вообще резонанс был...
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Система ценностей закона и его работа - наличие денег и их количество, основной реальный ресурс "справедливости" в денежной среде и тд...( дорогой адвокат, скупка бывших свидетелей, переправка денег смотрящим за законом в верху-судьи и тд.... )
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само по себе записи видеокамер ничего не доказывают. В суде аргументы приводят люди а это все, за исключением обвиняемого. Видеозаписи помогают сложить воедино все имеющиеся факты. Как-то так...
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Так как бы и я про то же самое... Он пойдет в отказ и притащит в суд 10 свидетелей, которые однозначно будут показывать, что он весь вечер и всю ночь был с ними.... А что в доказательство его вины - записи видеокамер (признание их доказательствами - на усмотрение суда) и очевидцы, которые в связи с тем, что ДТП было ночью, не смогут утверждать однозначно, что это он...
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Незабаром ця бикота буде себе вести як чечени в Росії... все до цього йде... азери, "лаврушники", армяшки... нові хазяї держави
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Они, походу, большинство такие - один через границы скачет, как стрекозёл, второй - местных машиной убивает
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Никто не знает, как связаться с теми мужиками в масках?
У меня для них есть работа!
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А теперь кто попробует в Азербайджане (ИЗ УКРАИНЫ) сбить людей и остаться на свободе !А ЗВЕРИ У НАС МОГУТ ВОТ ТАКИ ДЕЛА МАЛЯТКИ!
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проказница мартышка й осёл. а где есчо козёл и кацалапый мишка?
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куди дивиться міграційна служба - це бидло не має права перебувати на території України більше 90 днів, а в нього тут вже бізнес, машина коли нарешті будуть депортувати всю цю чорносраку шваль:?
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Если вы не догадались, то смотрят себе в кошелек, какую сумму туда положили незаконные мигранты. Пока будут давать эта шваль деньги - никогда, или когда смениться власть барыг.
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Шановні панове, заїб ся ми все відслідковувати. Знаєте скільки всього коїться? Отож. Для цього ж і є структури які налічують під мільйон работяг. Правда, часто вони озабочєні тим, щоб мати бабло тисяч триста на хабар. Тому такі персонажі і живуть і не сильно переживають.
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Якщо ти зібєш когось в Азербаджані то хрін куди втечеш... будеш молити щоб поліція приїхала раніше ніж тебе викалупають з авто та в'бють. А у нас і закон і громадськість СПЛЯТЬ !!!
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Да отмажут, просто угонщик окажется ну очень похож на честнейшего хозяина машины.)
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Черножопые и хитрожопые во власти.
Хитрожопые и черножопые убивают людей на дорогах.
А пресса, принадлежащая тем же хитрожопым, призывает нас к толерастности.
Куда ты докатилась, Украина???
П.С.
А украинцы еще гибнут на фронте...
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степень вины в Украине обратно пропорциональна количеству занесенного бабла. у этого азера похоже есть необходимая сумма, достаточная для вынесения приговора "невиновен". значит этот приговор и будет вынесен "реформированным" украинским кривосудием.
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Когда месяц назад подо львовом какой то богатый хрен сбил барышню и подставил водителя,типа он был за рулем, то быстро по ДНК взятого с руля опровергли его версию.В чем проблема взять ДНК с руля а/м этого осло€ба?
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Азеры, самая хитрожопая нация, особенно нахичеванцы. Первая мысль у них - это тебя обмануть. Работал с ними и не видел среди них ни одного достойного и порядочного. Короче, мать родную продадут, если выгодно, слова не держат, подлость у них в почете. Держатся стаями, наших баб за людей не считают, вера у них для понта, втихую сало жрут и бухают не меньше нас. По-этому я не удивлен, что этот павиан драпанул с места преступления. Честь у них не в почете. Нагадил и смылся. Менты и судьи руки потирают от предвкушения бабла.
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Как там патрульный Олийнык? Унего хоть пистолет с правами отобрали?
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Народный суд его оправдает, ибо очень любит бабло.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСбежавший виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе Багиев Кафар написал заявление об угоне авто, - волонтер Синицын. ФОТО
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