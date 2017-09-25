 Сбежавший виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе Багиев Кафар написал заявление об угоне авто, - волонтер Синицын. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер и общественный активист Роман Синицын, информирует Цензор.НЕТ.
"Утром, как ни в чем не бывало, написал заявление, что у него украли авто. Но Багиева узнали свидетели и его видно на камерах", - написал Синицын.
По его словам, в 2014 Багиев будто бы уже совершил смертельное ДТП.
"Еще пишут, что Кафар - наркет и алкаш, его не раз по этому делу задерживали. Еще Кафар и его азербайджанские родственники держат на Голосеево автомойки, какие-то кафе и.т.д.", - добавил активист.
Он также выразил предположение, что убийцу "отмажут".
"Поэтому большая просьба журналистам и активистам взять на контроль это дело. Ну и я в свою очередь поставлю в календарь трекнуть через месяца два, как там дела у Кафара", - написал Синицын.
Напомним, прошлой ночью на Столичном шоссе BMW на огромной скорости въехал в заднюю часть попутного автомобиля Chevrolet, водитель которого вылетел через стекло и скончался на месте.
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А то НЕСОГЛАСНЫХ с теперешней властью лишают гражданства и высылают, а всякие отморозки живут в Украине и УБИВАЮТ НА ДОРОГАХ невинных людей
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http://reyestr.court.gov.ua/Review/66831480
Суд первой инстанции дал 5 лет.
Апеляційну скаргу захисника Володарського В.Л. в інтересах обвинуваченого ОСОБА_2 задовольнити частково.
Вирок Голосіївського районного суду м. Києва від 15 березня 2016 року щодо ОСОБА_2 змінити:
Звільнити ОСОБА_2 на підставі п. в ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році» від додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.
В решті вирок залишити без змін.
Ухвала може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ протягом трьох місяців з дня проголошення ухвали.
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Наши судьи с их $внутренним убеждением$ могут и не принять это как доказательства... Ближайший пример - расследование по делу 2 мая в Одессе, а ведь там вообще резонанс был...
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У меня для них есть работа!
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ну или хотя бы ориентацию...
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Хитрожопые и черножопые убивают людей на дорогах.
А пресса, принадлежащая тем же хитрожопым, призывает нас к толерастности.
Куда ты докатилась, Украина???
П.С.
А украинцы еще гибнут на фронте...
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