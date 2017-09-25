 Теперь заказать справку об отсутствии судимости можно в два клика, круглосуточно и бесплатно, - Аваков. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков."Услуга, которая отнимала десятки часов, была "рассадником" коррупции, вызывала злость и возмущение -- трансформирована в 2 клика и улыбку на вашем лице. Справка об отсутствии судимости - документ, за которым изнывали в очередях, изыскивали любые "связи" для ускорения получения заветной подписи неуловимого начальника и "благодарили" кучу милицейских чиновников! Но при этом, это крайне важный документ, который невозможно просто отменить, как мы это сделали с недоброй памяти справкой-счетом на автомобили. Справку о несудимости ежегодно в Украине получают около 800 тысяч человек. Она требуется при оформлении на работу, подаче документов во многие государственные инстанции, для участия в тендере, усыновлении, установлении опеки, оформлении гражданства, восстановлении утраченных документов и так далее", - напоминает министр."С другой стороны, это информация, относящийся к категории персональных данных. Поэтому "посадить достаточное количество девочек", которые будут их "штамповать", нельзя - информация хранится в единой информационной системе МВД и может быть обработана только соответствующим администратором. Кстати, справки о несудимости в ходу в большинстве стран мира, и далеко не везде процедура ее заказа организована в формате онлайн-сервиса. Например, в высокотехнологичном Сингапуре такой сервис введен только в прошлом году", - сообщает Аваков.По его словам, МВД предлагает возможность заказать справку в онлайн-режиме "в 2 клика" и электронную систему информирования о готовности документа. Получить готовую справку можно в любом сервисном центре МВД, вне зависимости от места регистрации."Сегодня уже работает 153 СЦ по всей стране, и эта система все время развивается. В запуске такой услуги Министерством внутренних дел Украины нам очень помогли наши партнеры из Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины и программы EGAP, финансируемой Швейцарской Конфедерацией и выполняемой Фондом Восточная Европа", - отмечает министр.Он также изложил подробную инструкцию получения такой справки:

"И это еще не все! Поскольку справка об отсутствии судимости необходима участникам государственных тендеров, теперь больше 200 000 участников системы закупок ProZorro могут, не выходя из дома или офиса, заказать с помощью электронной цифровой подписи и подать ее в режиме онлайн. Жители сельской местности, разумеется, могут получить справку об отсутствии судимости в мобильном Сервисном центре, который обслуживает их район. Шаг за шагом мы открываем новые Сервисные центры, расширяем количество сервисов МВД, внедряем онлайн технологии. Шаг за шагом МВД становится комфортным и дружественным гражданским офисом. Шаг за шагом мы идем по пути реформы, ориентированной на ваши интересы! К Вашим услугам!, - заключает глава МВД.