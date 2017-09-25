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Все про:Аваков (2633) МВД (8408) сервисные центры МВД (76)

 Теперь заказать справку об отсутствии судимости можно в два клика, круглосуточно и бесплатно, - Аваков. ФОТО

Министерство внутренних дел вводит новый онлайн-сервис - заказ справки об отсутствии судимости. Сервис будет бесплатным и работать в круглосуточном режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Услуга, которая отнимала десятки часов, была "рассадником" коррупции, вызывала злость и возмущение -- трансформирована в 2 клика и улыбку на вашем лице. Справка об отсутствии судимости - документ, за которым изнывали в очередях, изыскивали любые "связи" для ускорения получения заветной подписи неуловимого начальника и "благодарили" кучу милицейских чиновников! Но при этом, это крайне важный документ, который невозможно просто отменить, как мы это сделали с недоброй памяти справкой-счетом на автомобили. Справку о несудимости ежегодно в Украине получают около 800 тысяч человек. Она требуется при оформлении на работу, подаче документов во многие государственные инстанции, для участия в тендере, усыновлении, установлении опеки, оформлении гражданства, восстановлении утраченных документов и так далее", - напоминает министр.

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"С другой стороны, это информация, относящийся к категории персональных данных. Поэтому "посадить достаточное количество девочек", которые будут их "штамповать", нельзя - информация хранится в единой информационной системе МВД и может быть обработана только соответствующим администратором. Кстати, справки о несудимости в ходу в большинстве стран мира, и далеко не везде процедура ее заказа организована в формате онлайн-сервиса. Например, в высокотехнологичном Сингапуре такой сервис введен только в прошлом году", - сообщает Аваков.


По его словам, МВД предлагает возможность заказать справку в онлайн-режиме "в 2 клика" и электронную систему информирования о готовности документа. Получить готовую справку можно в любом сервисном центре МВД, вне зависимости от места регистрации.

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"Сегодня уже работает 153 СЦ по всей стране, и эта система все время развивается. В запуске такой услуги Министерством внутренних дел Украины нам очень помогли наши партнеры из Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины и программы EGAP, финансируемой Швейцарской Конфедерацией и выполняемой Фондом Восточная Европа", - отмечает министр.

Он также изложил подробную инструкцию получения такой справки:

Как заказать справку о несудимости онлайн?

Вы заходите на сайт mvs.gov.ua или hsc.gov.ua, выбираете способ зарегистрироваться, воспользовавшись электронной цифровой подписью или IDBank. (Клик 1).


Теперь заказать справку об отсутствии судимости можно в два клика, круглосуточно и бесплатно, - Аваков 01

Заполняете электронную форму, указав, в каком из сервисных центров МВД (из списка) вам удобно забрать готовую справку. (Клик 2).

Теперь заказать справку об отсутствии судимости можно в два клика, круглосуточно и бесплатно, - Аваков 02



Отправляете форму.

Все, ваша заявка обрабатывается и формируется в автоматическом режиме! Затем вы получаете уведомление на электронную почту, что документ готов, приезжаете и забираете!

Теперь заказать справку об отсутствии судимости можно в два клика, круглосуточно и бесплатно, - Аваков 03


"И это еще не все! Поскольку справка об отсутствии судимости необходима участникам государственных тендеров, теперь больше 200 000 участников системы закупок ProZorro могут, не выходя из дома или офиса, заказать с помощью электронной цифровой подписи и подать ее в режиме онлайн. Жители сельской местности, разумеется, могут получить справку об отсутствии судимости в мобильном Сервисном центре, который обслуживает их район. Шаг за шагом мы открываем новые Сервисные центры, расширяем количество сервисов МВД, внедряем онлайн технологии. Шаг за шагом МВД становится комфортным и дружественным гражданским офисом. Шаг за шагом мы идем по пути реформы, ориентированной на ваши интересы! К Вашим услугам!, - заключает глава МВД.
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Луцик уже заказал себе справку?Генпрокурор судимый,это дно,круче чем Янук))
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А как на счёт будущих судимостей? Кому заказать справку по Порошенко-Авакову?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажТеперь заказать справку об отсутствии судимости можно в два клика, круглосуточно и бесплатно, - Аваков. ФОТО
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