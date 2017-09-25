 Спиртопровод длиной 150 метров обнаружен на дне Кучурганского лимана на границе с Молдовой, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Трубопровод был проложен по дну Кучурганского лимана из Республики Молдова в Украину в направлении "Днестровск-Лиманское". С его помощью злоумышленники предположительно планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину. Трубопровод был установлен недавно и еще не использовался по назначению, ведь не содержал характерного запаха спирта", - говорится в сообщении.
Используя пограничный катер правоохранители демонтировали часть шланга к линии государственной границы, другая часть спиртопровода была надежно закреплена на молдавской стороне.
Протяженность удаленной трубы составила 150 метров.
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Я до його хати шлангу протяггггггнуууУУУУ!!!
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не дали "контрабасу" у пляшки попасти....
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