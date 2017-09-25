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 Политика Украины, Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1695) Госпогранслужба (3099) контрабанда (2045) Молдова (889) спирт (254)

 Спиртопровод длиной 150 метров обнаружен на дне Кучурганского лимана на границе с Молдовой, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Во время мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища пограничники обнаружили пластиковую трубу диаметром 32 мм для перекачки спирта из Молдовы в Украину.

Об этом сообщает Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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"Трубопровод был проложен по дну Кучурганского лимана из Республики Молдова в Украину в направлении "Днестровск-Лиманское". С его помощью злоумышленники предположительно планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину. Трубопровод был установлен недавно и еще не использовался по назначению, ведь не содержал характерного запаха спирта", - говорится в сообщении.

Используя пограничный катер правоохранители демонтировали часть шланга к линии государственной границы, другая часть спиртопровода была надежно закреплена на молдавской стороне.

Протяженность удаленной трубы составила 150 метров.

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Спиртопровод длиной 150 метров обнаружен на дне Кучурганского лимана на границе с Молдовой, - ГПСУ 01Спиртопровод длиной 150 метров обнаружен на дне Кучурганского лимана на границе с Молдовой, - ГПСУ 02Спиртопровод длиной 150 метров обнаружен на дне Кучурганского лимана на границе с Молдовой, - ГПСУ 03Спиртопровод длиной 150 метров обнаружен на дне Кучурганского лимана на границе с Молдовой, - ГПСУ 04Спиртопровод длиной 150 метров обнаружен на дне Кучурганского лимана на границе с Молдовой, - ГПСУ 05
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А на тому боці Кум жене Горлку
Я до його хати шлангу протяггггггнуууУУУУ!!!
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от хлопці молодці..., оперативно спрацювали...
не дали "контрабасу" у пляшки попасти....
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Надо поднять до небес цену не только на водку, а также законом запретить бесплатно дышать и гнать самогон и тогда у Петра наступит счастье, а у народа радость трезвости и полной свободы от денег. Сам, судя по морде лица, не пьющий и не ворующий.
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А чеж ты пьешь, если по нормальной цене позволить себе не можешь?
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мой сосед из 80 грн получает класного напитка 3 литра
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Даже если по всему периметру границы через каждые 100 метров поставить патрульную пограничную группу из 10 человек, молдоване с украинцами всё равно выкопают какой нибудь тоннель, шоб гнать спиртягу и сигареты, потому что контрабанда в этом регионе существовала всегда. Одесса на весь Союз славилась контрабандистами. Молдоване с румынами гнали контрабанду в Украину и обратно, даже при Рос Империи, СССР и тем более в годы независимости, когда можно было любого начальника погранзаставы купить с потрохами.
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Пхи. Я зараз шмалю молдавські сигарети значно дешевші.
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если-б было море водки,стал бы я подводной лодкой.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСпиртопровод длиной 150 метров обнаружен на дне Кучурганского лимана на границе с Молдовой, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
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