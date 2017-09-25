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Все про:боеприпасы (1314) пожар (3647) Донецкая область (4700) ГСЧС (1420)

 Пиротехники завершили работы по разминированию территории после пожара на складе боеприпасов под Мариуполем, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям завершили обследование территории на наличие взрывоопасных предметов на месте пожара на складе боеприпасов в с. Новоянисоль Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 14:30 25 сентября пиротехническими подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям завершена работа по обследованию территории на наличие взрывоопасных предметов на месте ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Никольском районе Донецкой области", - говорится в сообщении.

Пиротехники завершили работы по разминированию территории после пожара на складе боеприпасов под Мариуполем, - ГСЧС 01

Всего пиротехники обнаружили и изъяли 1 954 взрывоопасных предмета и 10 т металлических фрагментов от взрывоопасных предметов.

Пиротехники завершили работы по разминированию территории после пожара на складе боеприпасов под Мариуполем, - ГСЧС 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ГСЧС обнародовала видео пожара на складе боеприпасов под Мариуполем. ВИДЕО

Пиротехники завершили работы по разминированию территории после пожара на складе боеприпасов под Мариуполем, - ГСЧС 03

С начала работ пиротехническими расчетами обследована территория на площади 42 га. К ликвидации ЧС привлекалось 85 человек и 30 единиц техники, из них от ГСЧС было привлечено 33 человека личного состава и 12 единиц техники.

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Напомним, пожар на складе одной из воинских частей под Мариуполем вспыхнул вечером в пятницу, 22 сентября. Сообщается, что перед возгоранием на складе прогремели несколько взрывов.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" заявили, что пожар на складе боеприпасов, по предварительным данным, мог возникнуть из-за умышленного поджога травы на близлежащем поле.
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А чё так часто склады с БК взрываються? Дебит с кредитом не сходятся???
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пусть далеко не уезжают , у сук в лампасах скоро годовая ревизия
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А после этого заявляют, что мы ничего в Южный Судан не продавали и вааще-белые и пушистые.... А амнести проплачена((((( Да проплачена. Да путин-хуйло, но это абсолютно ничем не делает "наших" уродов лучше(((. Волонтеры по-копейке собирают пацанам на фронт, а эти суки никак не нажруться(((((
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Еще кричат-Америка дай оружие... Ну дадут. И что. Сейчас с нашего стрелять особо не дают, говорят "спостерігайте"....... А америкосовским будет можно?????????????????
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Уже 3 склад сгорел со снарядами.

Видно есть много лишних - некуда двать.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПиротехники завершили работы по разминированию территории после пожара на складе боеприпасов под Мариуполем, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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