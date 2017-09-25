 Пиротехники завершили работы по разминированию территории после пожара на складе боеприпасов под Мариуполем, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 14:30 25 сентября пиротехническими подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям завершена работа по обследованию территории на наличие взрывоопасных предметов на месте ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Никольском районе Донецкой области", - говорится в сообщении.
Всего пиротехники обнаружили и изъяли 1 954 взрывоопасных предмета и 10 т металлических фрагментов от взрывоопасных предметов.
С начала работ пиротехническими расчетами обследована территория на площади 42 га. К ликвидации ЧС привлекалось 85 человек и 30 единиц техники, из них от ГСЧС было привлечено 33 человека личного состава и 12 единиц техники.
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Видно есть много лишних - некуда двать.
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