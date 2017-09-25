EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины, Фоторепортаж, За рубежом
  335  3
Все про:Босния (29) учения (2120) спасатели (133) ГСЧС (1420)

 Украинские спасатели участвуют в масштабных международных полевых учениях "Босния и Герцеговина-2017". ФОТОрепортаж

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины принимают участие в масштабных полевых учениях "Босния и Герцеговина-2017" вместе со спасательными командами из 34-х стран-членов НАТО и стран-партнеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"25 сентября в городе Тузла состоялась церемония открытия масштабных полевых учений "Босния и Герцеговина-2017", организуемых Евроатлантическим координационным центром реагирования на катастрофы (EADRCC) и Министерством безопасности Боснии и Герцеговины", - сообщает ведомство.

Всего в учениях, которые будут проходить 25-29 сентября, примут участие более 1200 участников из 34-х стран-членов НАТО и стран-партнеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литовско-польско-украинская бригада в рамках учений "Драгон - 2017" проводит командно-штабную тренировку. ФОТОрепортаж

"Всего в учениях примут участие спасательные команды из 19 стран-членов Альянса и стран-партнеров с потенциалом реагирования на катастрофы. Кроме того, еще 15 стран делегировали своих представителей и тренировочный персонал для участия в мероприятии в качестве наблюдателей", - сказано в сообщении.

Команды-участницы отработают сценарий ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением и землетрясением и связанной с характерными для Боснии и Герцеговины геологическими и экологическими проблемами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские летчики сбросили 302 т воды во время тушения лесных пожаров в Черногории, - ГСЧС

В состав украинской команды входит 31 спасатель, а именно: 27 человек из поисково-спасательной группы, три специалиста из группы руководства учений и один наблюдатель в лице директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимира Демчука. Кроме того, в Боснию и Герцеговину от украинской стороны прибыли также девять единиц автомобильной техники.



Украинские спасатели участвуют в масштабных международных полевых учениях Босния и Герцеговина-2017 01Украинские спасатели участвуют в масштабных международных полевых учениях Босния и Герцеговина-2017 02Украинские спасатели участвуют в масштабных международных полевых учениях Босния и Герцеговина-2017 03Украинские спасатели участвуют в масштабных международных полевых учениях Босния и Герцеговина-2017 04


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
і як тільки авто на євробляхах не конфіскували ..... це нонсенс ! а може в них Українці ?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинские спасатели участвуют в масштабных международных полевых учениях "Босния и Герцеговина-2017". ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти