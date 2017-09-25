 Украинские спасатели участвуют в масштабных международных полевых учениях "Босния и Герцеговина-2017". ФОТОрепортаж

Как передает

, об этом говорится в

пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"25 сентября в городе Тузла состоялась церемония открытия масштабных полевых учений "Босния и Герцеговина-2017", организуемых Евроатлантическим координационным центром реагирования на катастрофы (EADRCC) и Министерством безопасности Боснии и Герцеговины", - сообщает ведомство.

Всего в учениях, которые будут проходить 25-29 сентября, примут участие более 1200 участников из 34-х стран-членов НАТО и стран-партнеров.

"Всего в учениях примут участие спасательные команды из 19 стран-членов Альянса и стран-партнеров с потенциалом реагирования на катастрофы. Кроме того, еще 15 стран делегировали своих представителей и тренировочный персонал для участия в мероприятии в качестве наблюдателей", - сказано в сообщении.

Команды-участницы отработают сценарий ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением и землетрясением и связанной с характерными для Боснии и Герцеговины геологическими и экологическими проблемами.