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Все про:катастрофа (460) рыба (157) экология (1054) Запорожская область (615)

 Масштабный мор пиленгаса зафиксирован в Запорожской области, государству нанесен многомиллионный ущерб. ФОТО

Запорожская областная администрация сообщает, что в Молочном лимане погибло более 10 000 единиц пиленгаса, которые должны были попасть в Азовское море через промоину. Рыба, которая заплыла на нерест, не может спокойно передвигаться, так как пролив между лиманом и морем забит песком, который необходимо чистить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Запорожской ОГА.

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Ущерб, нанесенный государству и рыбному промыслу от вымирания пиленгаса, исчисляется миллионами. Власти утверждают, что ООО "Техморгидробуд Николаев" не выполняет условий договора по расчистке территории, несмотря на то, что получило от государства на это средства.

Во время срочного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской облгосадминистрации было решено обратиться в Министерство экологии и природных ресурсов Украины о немедленном вмешательстве в ситуацию, выделение средств и решения вопроса обеспечения водного сообщения между Азовским морем и Молочным лиманом.

"Поэтому сейчас принято решение о необходимости признать территорию гидрологического заповедника общегосударственного значения "Молочный лиман" местом экологической катастрофы и о выделении средств из резервного фонда для срочного проведения работ. Также к нам присоединятся подразделения ГСЧС, Нацгвардии и неравнодушные промышленники", - отметил председатель облгосадминистрации Константин Брыль.

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В свою очередь житель Запорожья Виктор Шейко написал на своей странице в Facebook: "Ужас творится на Молочном лимане! Скоро подробности. Вновь коррупция!"

Масштабный мор пиленгаса зафиксирован в Запорожской области, государству нанесен многомиллионный ущерб 01Масштабный мор пиленгаса зафиксирован в Запорожской области, государству нанесен многомиллионный ущерб 02Масштабный мор пиленгаса зафиксирован в Запорожской области, государству нанесен многомиллионный ущерб 03

Фото - Виктор Шейко

Масштабный мор пиленгаса зафиксирован в Запорожской области, государству нанесен многомиллионный ущерб 04
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Ага ,изрод Києва земснаряди пєрєкіньтє ісчо!!!
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если браконьерам за сотню креветок-бычков миллионы штрафов насчитывали......какой же здесь и кому???....штраф насчитают....
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найдут дядю Петю-алкаша, как нашли воспитательницу в Одессе..а Рафик не уиноуат
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Там лопатой можно было за час решить проблему.
Раз никому оно не надо, то уволить весь местный рыбнадзор. И набрать туда более вменяемых
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Все як при совке.Лучше сгноим но людям ловить всеравно не дадим... Суки одним словом...
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Бляха-муха!!!
А в кабинете сидеть и должность занимать комфортно?
А обязанности при этом свои исполнять???
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а кто с порохуйлососов спросит, порохуйло? сами с себя спрашивать не будут. что им рыба, если выродкам постмайданным от карамельного-офшорника на людей плевать.
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а шо зря денюжку немалую носил шоколадной команде
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Что что, песок намытый есть а воды нет??

Ну понятно, кто-то решил построить дачку на новонамытой земле.

В Киеве все то же самое.
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Ну шо, пан Гнойсман, это твоих сука рук дело. Шо-то я не вижу твоего личного пиара, как на баржах с арбузами. Рыба сдохла и кого теперь наказывать будешь? А ведь тебя гавнюка надо судить за это безобразие.
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А на канале "Трофей" уже 2 недели крутят как здоровенные амбалы,бравые инспектора рыбнадзора поймали злостных пенсионеров - браконьеров бабку и деда на резиновой лодочке.Это уже полный шиздец,дальше некуда.
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А Державне агенство рибного господарства України чим займається?
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Заранее ведь знали, что так случится. А на что они надеялись, не чистя пролив между лиманом и морем ? Что рыба будет перелетать аки птица? А как гром грянул, "начали лбы крестить" ?
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Туда, куда запускают эту рыбу, вскоре другой не остается. Она сжирает буквально все подчистую. Так что это даже к лучшему.
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правильно -патріоти таку рибу не жруть хай москалі нею давляться --короче україньцю нічого рибу їсти а то часу на молитву за неньку небуде
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ага...коли усю рибу тупо браконьери зничтожили...не дивляться ні на нерест ні на запрети..Виловлюють мальків з Азовского моря..повний триндець!!!
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а через месяц опять сообщения об отравлении копченой рыбой, писали тут как во время замора в днепре рыбу мешками вывозили
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Беда! Такая вкусная рыба!
И мы снова шо-то теряем... То лес, который погорел. То рыбу, которая здохла от нашей разрушительной жизнедеятельности. Дети наши будут жрать в будущем исключительно какое-то химическое говно, бо мы так вокруг себя всё испоганим! - шо нашим внукам про ништяки природы - придётся узнавать токо из наших воспоминаний и по глупым селфи.
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Пеленгас - это саранча. Он лишает корма других рыб. Поверь, я знаю, о чем говорю. Можешь спросить у любого толкового рыбака за пеленгаса: он скажет, что пеленгас - сорная рыба.
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Рибу тупо зничтожують..Базари в Мелітополі забити рибой не зважаючи на запрет..Вже й бичка зовсім мало зосталось.Браконьери у купі з рибнадзором ведуть повний дерибан..
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схоже прорвались агенти ФСБ і закидали канал а корупції тут немає
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Это же какой-то звиздец! намудрили природоохраннички с охраной а теперь крайних шукают?
Какой нерест в ОКТЯБРЕ? Пелик нерестится самое позднее в мае!!!Весной почему канал закрыли? Товарной рыбки на охраняемой территории захотелось половить, до глубокой осени?
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миллион раз писалось о бедственном положении Лимана..Когда била естесственная промоина лиман жил..Потом ее закрили и сделали другую..которая постоянно замуливается..Депутат от Запорожского округа Е.Балицкий себе орденов навешал...Спаситель лимана...а сами оттуда тупо песок продавали..не заботясь о промоине...не подпускали туда никого..Люди возмущались...понимая что грядет беда..Постоянно поднимался вопрос о спасении.и никто из властей никак не реагировалл..Получили миллиардние убитки...страшний замор риби..Кто то за єто ответит???Очень сомнительно...Не смотря на запреті в Мелитополе постоянно ринок забит рибой..Госинспекция практически не работае..Браконьери по умалчиванию делятся и все у всех хорошо...Только рибі то почти уже нет...При том,что раньше кишило..Тупо разворовивается и уничтожается!!!Как и по всей стране..СТРАШНО!!!
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Сложно что-то добавить к этим комментариям. Вот в этом вся нынешняя власть Украины. А вспомните, как Гройсман заявил на Верховной Раде: "Я вас научу, как управлять страной". Страна - это не базар в Виннице. Не дорос, видать, пацан. А может быть и специально. Это тоже может быть проявлением геноцида.
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который необходимо чистить

Чистить нужно Карл, не заседать !
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Ужас. Великолепная рыба,эту кефаль ещё называют морской свиньёй так как она может питаться всякой дохлятиной и чистит море. Только пеленгас пишется через "е".
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Пишется и так, и так. Но рыбка не из лучших. Из-за того, что она жрет всякий мусор, мясо может пахнуть тиной. К тому же в рыбе могут накапливаться всякие токсины. Зато дешевая - хороший выбор для бедных.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМасштабный мор пиленгаса зафиксирован в Запорожской области, государству нанесен многомиллионный ущерб. ФОТО
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