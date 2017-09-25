 Масштабный мор пиленгаса зафиксирован в Запорожской области, государству нанесен многомиллионный ущерб. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Запорожской ОГА.
Ущерб, нанесенный государству и рыбному промыслу от вымирания пиленгаса, исчисляется миллионами. Власти утверждают, что ООО "Техморгидробуд Николаев" не выполняет условий договора по расчистке территории, несмотря на то, что получило от государства на это средства.
Во время срочного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской облгосадминистрации было решено обратиться в Министерство экологии и природных ресурсов Украины о немедленном вмешательстве в ситуацию, выделение средств и решения вопроса обеспечения водного сообщения между Азовским морем и Молочным лиманом.
"Поэтому сейчас принято решение о необходимости признать территорию гидрологического заповедника общегосударственного значения "Молочный лиман" местом экологической катастрофы и о выделении средств из резервного фонда для срочного проведения работ. Также к нам присоединятся подразделения ГСЧС, Нацгвардии и неравнодушные промышленники", - отметил председатель облгосадминистрации Константин Брыль.
В свою очередь житель Запорожья Виктор Шейко написал на своей странице в Facebook: "Ужас творится на Молочном лимане! Скоро подробности. Вновь коррупция!"
Фото - Виктор Шейко
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Раз никому оно не надо, то уволить весь местный рыбнадзор. И набрать туда более вменяемых
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А в кабинете сидеть и должность занимать комфортно?
А обязанности при этом свои исполнять???
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Ну понятно, кто-то решил построить дачку на новонамытой земле.
В Киеве все то же самое.
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И мы снова шо-то теряем... То лес, который погорел. То рыбу, которая здохла от нашей разрушительной жизнедеятельности. Дети наши будут жрать в будущем исключительно какое-то химическое говно, бо мы так вокруг себя всё испоганим! - шо нашим внукам про ништяки природы - придётся узнавать токо из наших воспоминаний и по глупым селфи.
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Какой нерест в ОКТЯБРЕ? Пелик нерестится самое позднее в мае!!!Весной почему канал закрыли? Товарной рыбки на охраняемой территории захотелось половить, до глубокой осени?
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Чистить нужно Карл, не заседать !
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