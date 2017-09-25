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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4569) Одесская область (1700) СБУ (14956) чиновник (1475)

 Двое чиновников управления по вопросам охраны труда задержаны на Одесчине при получении 10,5 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой поймали на взятке руководителя и главного инспектора одного из районных отделов Главного управления по вопросам труда в Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства должностными лицами 8 тысяч гривен с предпринимателя за сокрытие нарушений законодательства о труде и не препятствовании хозяйственной деятельности. Еще за 2,5 тысячи гривен коммерсант "согласился" формально пройти курс обучения по вопросам охраны труда.

Злоумышленников задержали на рабочем месте при получении 10,5 тысячи гривен взятки.

Двое чиновников управления по вопросам охраны труда задержаны на Одесчине при получении 10,5 тыс. грн, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Двое сотрудников "Киевоблэнерго" задержаны при получении 30 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Двое чиновников управления по вопросам охраны труда задержаны на Одесчине при получении 10,5 тыс. грн, - СБУ 02
Двое чиновников управления по вопросам охраны труда задержаны на Одесчине при получении 10,5 тыс. грн, - СБУ 03

Смотрите также: Чиновник сельсовета на Одесчине попался на получении 35 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Двое чиновников управления по вопросам охраны труда задержаны на Одесчине при получении 10,5 тыс. грн, - СБУ 04

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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ну вам же сказали -жити по новому ! чого так мало брали дебіли ?
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ой, фууу!
задолбали эти крохоборы!
но то что задерживает по нескольку раз в день - радует!!!
если бы еще и садили (хоть по одному, но каждый день)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое чиновников управления по вопросам охраны труда задержаны на Одесчине при получении 10,5 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
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