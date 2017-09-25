 Двое чиновников управления по вопросам охраны труда задержаны на Одесчине при получении 10,5 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители задокументировали факт вымогательства должностными лицами 8 тысяч гривен с предпринимателя за сокрытие нарушений законодательства о труде и не препятствовании хозяйственной деятельности. Еще за 2,5 тысячи гривен коммерсант "согласился" формально пройти курс обучения по вопросам охраны труда.
Злоумышленников задержали на рабочем месте при получении 10,5 тысячи гривен взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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задолбали эти крохоборы!
но то что задерживает по нескольку раз в день - радует!!!
если бы еще и садили (хоть по одному, но каждый день)
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