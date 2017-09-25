 В Раде обсудили с парламентариями Канады вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс и членства Украины в НАТО. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.
С украинской стороны во встрече приняли участие заместитель председателя Комитета по иностранным делам Б. Тарасюк, председатель подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и интеграции С. Залищук, а также народные депутаты О. Еднак и Ю. Мамчур. С канадской стороны на встрече присутствовали первый заместитель председателя Комитета Рандалл Гаррисон и члены Комитета Джеймс Безан, Даррен Фишер, Марк Джерретсен, Ив Робиллард и Марк Уорава.
Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и перспективы сотрудничества в контексте развития межпарламентского диалога между Украиной и Канадой. Украинская сторона сообщила о внутриполитической ситуации в нашей стране, в частности, ситуации на востоке Украины и временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также высказалась о необходимости применения более действенных мер против российского агрессора.
В ходе встречи парламентарии акцентировали внимание на необходимости углубления сотрудничества в различных областях, в частности, сотрудничества в экономической и оборонной сферах.
Внимание собеседников также было уделено рассмотрению проведения всеобъемлющих внутренних реформ, обсуждению вопроса введения миротворческой миссии ООН на востоке Украины, что позволит защитить граждан от вооруженного насилия и будет способствовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности государства, а также перспективы членства Украины в НАТО.
Представители парламентской делегации Канады подчеркнули важность нынешнего визита в Украину и выразили уверенность, что этот визит будет способствовать активизации двустороннего украинско-канадского сотрудничества на всех уровнях и во всех сферах, особенно в оборонной.
Украинские парламентарии поблагодарили канадскую сторону за поддержку территориальной целостности Украины и выразили надежду, что общими усилиями удастся достичь мира на востоке Украины и вернуть временно оккупированную Автономную Республику Крым и город Севастополь.
Председатель комитета отдельно поблагодарила за официальное признание Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
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Эти два поднятых вопроса ни то что "ни на часе" и ни их компетенции это обсуждать а просто тупо новость о переговорах о "сотрясения воздуха" - ни больше и ни меньше...
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За цей час , доки вони імітують діяльність , вони СТІЛЬКИ бабла собі зароблять ... Але про це , в новинах , не розповідають .
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Жена Луценко вслед за Тукой заявила, что РФ "эффективно контролируют" Донбас ...
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Прошлый и позапрошлый года показали, что миротворцев не будет.
Ничего не изменилось.
А трепотни с важными лицами - дохрена.
За то время, которое потеряли на это шапито - могли б что то стоящее сделать. Хотя б закон об импичменте или снятии неприкосновенности принять что ли.
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