 В Раде обсудили с парламентариями Канады вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс и членства Украины в НАТО. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.С украинской стороны во встрече приняли участие заместитель председателя Комитета по иностранным делам Б. Тарасюк, председатель подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и интеграции С. Залищук, а также народные депутаты О. Еднак и Ю. Мамчур. С канадской стороны на встрече присутствовали первый заместитель председателя Комитета Рандалл Гаррисон и члены Комитета Джеймс Безан, Даррен Фишер, Марк Джерретсен, Ив Робиллард и Марк Уорава.

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Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и перспективы сотрудничества в контексте развития межпарламентского диалога между Украиной и Канадой. Украинская сторона сообщила о внутриполитической ситуации в нашей стране, в частности, ситуации на востоке Украины и временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также высказалась о необходимости применения более действенных мер против российского агрессора.В ходе встречи парламентарии акцентировали внимание на необходимости углубления сотрудничества в различных областях, в частности, сотрудничества в экономической и оборонной сферах.Внимание собеседников также было уделено рассмотрению проведения всеобъемлющих внутренних реформ, обсуждению вопроса введения миротворческой миссии ООН на востоке Украины, что позволит защитить граждан от вооруженного насилия и будет способствовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности государства, а также перспективы членства Украины в НАТО.Представители парламентской делегации Канады подчеркнули важность нынешнего визита в Украину и выразили уверенность, что этот визит будет способствовать активизации двустороннего украинско-канадского сотрудничества на всех уровнях и во всех сферах, особенно в оборонной.Украинские парламентарии поблагодарили канадскую сторону за поддержку территориальной целостности Украины и выразили надежду, что общими усилиями удастся достичь мира на востоке Украины и вернуть временно оккупированную Автономную Республику Крым и город Севастополь.Председатель комитета отдельно поблагодарила за официальное признание Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.