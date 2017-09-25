 На взятке $25 тыс задержан экс-чиновник Харьковской ОГА за попытку "решения земельного вопроса". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
В сообщении отмечается: "Прокуратура Харьковской области совместно с Управлением защиты экономики в области ДЗЭ НПУ и Следственным управлением Нацполиции разоблачили при получении неправомерной выгоды гражданина".
По информации правоохранителей "46-летний бывший начальник одного из отделов облгосадминистрации предлагал дать взятки ответственным работникам горсовета и горисполкома за выделение земельного участка.
Предприниматель, планировал создать на въезде в г. Харьков логистический центр, хотел взять в аренду 2,5 га земли. Экс-чиновник пообещал, что поможет положительно решить этот вопрос за 25 тыс. долларов.
Сегодня во время передачи 655 тыс. грн. мужчину задержали. Решается вопрос об объявлении подозрения по ст. 27 в. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины. Первоочередные следственные действия продолжаются".
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НЕ ЦІКАВО!!! коливання повітря з нульовим змістом! матиме значення лише новина: чиновник адміністрації засуджений на такий-то строк, до бюджету конфісковано стільки-то награбованного майна!!!
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просто фраер на фраере (жадность которых губит)
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бабки заберут типа, как вещ.док и затеряют в системе.
через месяц другой, человек поймет, что он заплатил за землю.
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