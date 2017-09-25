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Все про:взятка (4569) Харьков (4432)

 На взятке $25 тыс задержан экс-чиновник Харьковской ОГА за попытку "решения земельного вопроса". ФОТО

Прокуратура разоблачила экс-чиновника, который за 25 тысяч долларов США обещал "решить" земельный вопрос.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В сообщении отмечается: "Прокуратура Харьковской области совместно с Управлением защиты экономики в области ДЗЭ НПУ и Следственным управлением Нацполиции разоблачили при получении неправомерной выгоды гражданина".

По информации правоохранителей "46-летний бывший начальник одного из отделов облгосадминистрации предлагал дать взятки ответственным работникам горсовета и горисполкома за выделение земельного участка.

Предприниматель, планировал создать на въезде в г. Харьков логистический центр, хотел взять в аренду 2,5 га земли. Экс-чиновник пообещал, что поможет положительно решить этот вопрос за 25 тыс. долларов.

Сегодня во время передачи 655 тыс. грн. мужчину задержали. Решается вопрос об объявлении подозрения по ст. 27 в. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины. Первоочередные следственные действия продолжаются".

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На взятке $25 тыс задержан экс-чиновник Харьковской ОГА за попытку решения земельного вопроса 01

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Залог 100 гривен и на свободу с чистой совестью с перспективами дальнейшего карьерного роста ...
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Ловят, ловят , ловят каждый день, почти, а в итоге я не слышал ни одного приговора! Борьба однако!
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За три года ,полный провал дел по коррупции. Что будем делать дальше ? Ждать с моря погоды ?
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"Прокуратура разоблачила экс-чиновника, который за 25 тысяч долларов США обещал "решить" земельный вопрос"

НЕ ЦІКАВО!!! коливання повітря з нульовим змістом! матиме значення лише новина: чиновник адміністрації засуджений на такий-то строк, до бюджету конфісковано стільки-то награбованного майна!!!
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цього не посадять тому що кваліфікували злочин не вірно
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что то никак не уймуться!
просто фраер на фраере (жадность которых губит)
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развод по-новому "решателю" ничего не будет.
бабки заберут типа, как вещ.док и затеряют в системе.
через месяц другой, человек поймет, что он заплатил за землю.
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На фотк какієто мутния тіпи бабло дєлят....
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Та підніміть вже цим грьобаним чиновникам зарплату до одного мільйона.А то живуть і мучаються...
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Отмените бесплатное получение земли, льготный выкуп и т.д., все как по маслу пойдет.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке $25 тыс задержан экс-чиновник Харьковской ОГА за попытку "решения земельного вопроса". ФОТО
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