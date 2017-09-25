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 Общество
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Все про:Днепр_город (2882) памятник (2242) патрульная полиция (1432) Торнадо (99)

 Памятник патрульным полицейским, которых расстрелял экс-боец “Торнадо”, открыли в Днепре. ФОТО

Сегодня на центральном автовокзале г. Днепр открыли памятник патрульным полицейским Артему Кутушеву и Ольге Макаренко, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета, информирует Цензор.НЕТ.

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Памятный знак из черного гранита в виде полицейского шеврона высотой в один метр установили в годовщину гибели патрульных полицейских. Не подозревая об опасности, Артем Кутушев и Ольга Макаренко остановили автомобиль, проехавший на запрещающий сигнал светофора. Водитель начал спорить с полицейскими и требовал отпустить его, а после отказа произвел несколько выстрелов в полицейских. Артем Кутушев погиб на месте, а Ольга Макаренко - на операционном столе.

Как оказалось позже, убил полицейских Александр Пугачев - бывший боец добровольческой роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо", который находился в розыске за совершение других тяжких преступлений.

Судебный процесс над ним еще продолжается. 28 сентября состоится очередное судебное заседание.

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Памятник патрульным полицейским, которых расстрелял экс-боец “Торнадо”, открыли в Днепре 01Памятник патрульным полицейским, которых расстрелял экс-боец “Торнадо”, открыли в Днепре 02
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когда откроют памятник пассажиру авто, которого расстрелял мусор Олийнык? Аваков будет ленточку перерезать?
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Он все правильно сделал. Малолетние уроды получили то, что заслужили.
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Ради очернения добробатов,не пожалели памятника.
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Тока сегодня проехал мимо Памятного знака, который установили в Мариуполе, в память о такой же приблизительно смерти. Только трех ментов. А убил их- четвертый мент. Даже помню фамилию- Довженко. Как раз 20 лет назад...
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Цензор.НЕТФотоОбществоПамятник патрульным полицейским, которых расстрелял экс-боец “Торнадо”, открыли в Днепре. ФОТО
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