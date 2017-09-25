 Памятник патрульным полицейским, которых расстрелял экс-боец “Торнадо”, открыли в Днепре. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета, информирует Цензор.НЕТ.
Памятный знак из черного гранита в виде полицейского шеврона высотой в один метр установили в годовщину гибели патрульных полицейских. Не подозревая об опасности, Артем Кутушев и Ольга Макаренко остановили автомобиль, проехавший на запрещающий сигнал светофора. Водитель начал спорить с полицейскими и требовал отпустить его, а после отказа произвел несколько выстрелов в полицейских. Артем Кутушев погиб на месте, а Ольга Макаренко - на операционном столе.
Как оказалось позже, убил полицейских Александр Пугачев - бывший боец добровольческой роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо", который находился в розыске за совершение других тяжких преступлений.
Судебный процесс над ним еще продолжается. 28 сентября состоится очередное судебное заседание.
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