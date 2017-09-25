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 7-летняя Николь Князева установила во Львове мировой воркаут-рекорд. ФОТО

В рамках Steel Workout Show, которое в выходные проходило во Львове, 7-летняя Николь Князева установила новый мировой рекорд.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Девочка заняла первое место по силовому подъему переворотом на перекладине в своей возрастной категории, преодолев отметку в 80 раз. А это более чем в 2 раза превышает предыдущий максимальный результат.

Steel Workout Show - это тур по городам Украины, который, кроме Львова, в этом году охватил также Днепр, Харьков, Киев и Одессу. Его цель - популяризация здорового образа жизни, путем демонстрации примеров "уличных" спортсменов с мировыми именами.

Как отметили организаторы, Львов стал первым городом в пределах тура, где пришлось прекратить регистрацию заблаговременно из-за чрезмерного количества желающих принять участие.

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7-летняя Николь Князева установила во Львове мировой воркаут-рекорд 017-летняя Николь Князева установила во Львове мировой воркаут-рекорд 02
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Есть тут такие, кто радуется что родители ради славы и мировых достижений лишают ребенка детства?
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а это точно здоровый образ жизни для 7-летней девочки?
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Скорее всего гимнастка, они рано начинают мучить детей .
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а нечто среднее имеется? или только крайности?
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Рекорд по "воркауту"... Идиоты, блин. Как уже достал тупой менеджерский жаргон, в котором половина слов заменяется на иностранные, причем зачастую искаженные и с ошибками. Его применение - признак ограниченности ума.
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Просто назву вже запантували, Основним заняттям на турніку є підтягування. Людина яка займається воркаутом називається не інакше як воркаутер, термін - турнікмен, який часто вживають у засобах масової інформації не зовсім правильний.
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Цензор.НЕТФотоСпорт7-летняя Николь Князева установила во Львове мировой воркаут-рекорд. ФОТО
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