 7-летняя Николь Князева установила во Львове мировой воркаут-рекорд. ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
Девочка заняла первое место по силовому подъему переворотом на перекладине в своей возрастной категории, преодолев отметку в 80 раз. А это более чем в 2 раза превышает предыдущий максимальный результат.
Steel Workout Show - это тур по городам Украины, который, кроме Львова, в этом году охватил также Днепр, Харьков, Киев и Одессу. Его цель - популяризация здорового образа жизни, путем демонстрации примеров "уличных" спортсменов с мировыми именами.
Как отметили организаторы, Львов стал первым городом в пределах тура, где пришлось прекратить регистрацию заблаговременно из-за чрезмерного количества желающих принять участие.
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