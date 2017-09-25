 Комитет парламента Канады по нацобороне ознакомился с работой канадских инструкторов в Украине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
"Встречали иностранных гостей начальник Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук и командир миссии UNIFIER подполковник Криз Ривз. Во время брифинга канадским парламентариям рассказали о задачах и структуре учебного центра подготовки подразделений и ответили на их многочисленные вопросы", - рассказали в ведомстве.
Генерал-лейтенант Павел Ткачук поблагодарил канадских гостей за всестороннюю поддержку Украины в нелегкие для нее времена и высоко оценил вклад канадских военных в подготовку наших воинов.
Впоследствии в Центральном городке МЦМБ канадская делегация ознакомились с типичными занятиями, которые проводятся в ходе подготовки подразделений ВС Украины канадскими инструкторами. Для этого здесь были развернуты учебные точки, на которых провели соответствующие демонстрации занятий.
Также представители канадского парламента ознакомились с инфраструктурой и возможностями военного городка "Центральный" и встретились с военнослужащими ВС Канады в штабе канадского компонента UNIFIER.
323 7
Литовско-польско-украинская бригада в рамках учений "Драгон - 2017" проводит командно-штабную тренировку. ФОТОрепортаж(12)
Канада изучает предложение Украины по миротворцам на Донбассе, - посол Ващук(3)
Вопрос поставок Канадой вооружения Украине висит в воздухе: то, что нам нужно, требует политических решений, - Генштаб ВСУ(50)
В ООН не хотят обсуждать инициативу РФ о введении на Донбасс миротворцев, - Лавров(149)
Перший на Одещині пам’ятник воякам Армії УНР. ФОТО(0)
Германия и Франция обсуждают предложения по миротворцам ООН на Донбассе, - немецкий МИД(29)
"В украинской ситуации точно есть большой потенциал для миротворцев", - Трюдо(32)
Ответить
Ответить
Вспомнился анекдот тех краев..
Приходит сын с отцом в зоопарк и видят огромную гориллу с большим членом -
Мальчик спрашивает - "Папа это мужчина, да?"
Нет сынок - отвечает отец, это самец...
Мужчина у кого деньги в кармане есть и похлопывает себя по карману..
Ответить
Ответить
Наверное не ошибусь, если предположу, что любой из наших читателей хоть раз, да употреблял определение «гибридная война, в отношение того, что Московия делает в Украине. Мы сами часто употребляем это словосочетание, но используем его только потому, что у большинства нашей аудитории уже укрепилась некая ассоциация с «подлой войной» или чем-то подобным. Хотя по сути, там нет никакой гибридности. Это обыкновенная война, просто формально не объявленная. Но во многих источниках, Путину приписывают изобретение самой тактики не объявленной гибридной войны, то есть - войны без ее формального объявления и с прикрытием выдуманных инцидентов или обстоятельств. А ведь в этой тактике нет ничего нового, даже в мелочах.
Еще перед началом Второй Мировой Войны, лично Иосиф Сталин, в одном из редких интервью иностранным журналистам заявил о том, что теперь войны не объявляются, а просто начинаются. Еще в пору махрового совка, была разработана теория, которая потом не раз применялась на практике, когда война начиналась без лишних реверансов. Ее можно было начать либо некой провокацией, якобы нападением противной стороны на территорию или войска настоящего агрессора, а потом, под прикрытием этого инцидента, переходить к наступательным действиям уже на территории противника. Вермахт использовал эту тактику в Глейвицком инциденте для нападения на Польщу, а совок - Майнильском инциденте, для нападения на Финляндию. Позже, уже РФ использовала подобную тактику для нападения на Грузию. В общем, эти инциденты создает сам агрессор и это понятно потому, что как раз в это время, он подтянул к месту событий свою ударную группировку. То есть, сначала он полтягивает войска, а потом на него нападают финны или грузины.
Существует и другая схема, это когда «восставший народ» поднимает «освободительное восстание» и тогда агрессор вдруг вспоминает, что он просто не может жить без того, чтобы не защитить восставших. Германия до этой схемы не доходила, а вот совок прорабатывал свои планы более основательно и потому, в составе РККА уже были подразделения, укомплектованные этническими финнами, а под рукой имелось марионеточное «правительство» которое могло выполнять роль ширмы для последующих мероприятий.
Между прочим, в конце июня 1941 года, в составе РККА уже была создана специальная дивизия из числа лиц польской национальности или владеющих польским языком. Так что в Москве планировали другое начало военных действий и теперь приходится лишь догадываться о той роли польской дивизии, которую ей приготовил Сталин. В любом случае война началась бы без объявления и с театральными постановками. В любом случае, совковые СМИ отрабатывали свой номер не хуже, а то и лучше, чем нынешние путинские средства пропаганды.
Что характерно, в обеих схемах начала военных действий, есть несколько повторяющихся элементов. Как мы отмечали выше, один из них - наличие ударной группировки войск именно в том месте, где должен произойти инцидент, с последующим вторжением. Но перед этим, обязательно происходили два последовательных шага. Первый - проведение учений, в ходе которых проверялась способность железной дороги, обеспечить переброску войск. На это время, управление определённой частью железных дорого, переходит под управление военных и действительно начинается переброска войск якобы, в тестовом режиме, мол: не испугается паровоз вида танка, или не станет ли дурно машинистом паровоза, который будет тянуть все это железо? Понятно, что проверка происходит именно на том участке, который заканчивается у места сосредоточения ударной группировки, перед инцидентом. А второй - собственно «учения этой группировки», а по факту - ее развертывание в походный или боевой порядок.
А теперь - самое интересное. В конце весны - начале лета 1941 года, в совке начались масштабные учения железнодорожных войск. Тогда были такие войска. Причем, проходили они очень интересно. Личный состав и техника именно подразделений железнодорожных войск, выдвинулись к западным границам, где их и застала война. Собственно говоря, именно они как раз и не вступили в основную фазу, официально заявленных учений. Зато сама железная дорога совка, перешла под управление министерства обороны. На время учений. Официально сообщалось о том, что целью учений является проверка возможностей железнодорожного транспорта к работе в особых условиях военного времени. Можно было бы ожидать, что под мероприятие будет отдано какое-то определенное направление или участок ЖД, но все оказалось проще. Железная дорога в полном составе, была отдана в управление министерства обороны, от Владивостока до Бреста, ею управляли военные специалисты.
Понятно, что в таких условиях началась самая масштабная переброска войск в истории цивилизации. С мест постоянной дислокации были сняты целые армии, а это 4-5 дивизий, приданными танковыми и кавалерийскими корпусами и артиллерией. Дивизия, примерно 15 тысяч человек. То есть, только одна армия это - 100 тыс. человек, плюс техника. А таких армий двинулось сразу несколько, почти все. А вслед за ними, пошли эшелоны с резервистами. И все - в одном направлении - на запад.
В дневниках начальника генерального штаба сухопутных сил Германии Франца Гальдера, изложенных по датам или небольшим периодам, постоянно упоминаются донесения генерала Рудольфа Богача, который докладывал данные авиационной разведки. Если выбрать только его донесения в первые недели боевых действий на территории совка, то картина чудовищной переброски войск РККА, начатой задолго до начала самих боевых действий, обретает подтверждение уже со стороны противника. Что характерно, тех самых ЖД войск, выдвинутых вплотную к западным границам, то они были вынуждены вступить в бой с противником, вооруженные ломами и кувалдами. Дело в том, что они не должны были воевать. По плану «учений», они должны были заниматься своей прямой обязанностью - укладывать железнодорожное полотно. А у границы они стояли потому, что сразу за нею, железнодорожное полотно имеет иной стандарт, более узкую колею. Вот ее-то они и должны были приводить в порядок, чтобы уходящие на Запад войска, имели надлежащее снабжение, которое можно было обеспечить только железнодорожными эшелонами, ибо никакого автомобильного транспорта для этого не хватило бы.
Все это напоминает недавний случай, когда жительницу Сочи, спустя восемь лет после окончания войны в Южной Осетии, осудили за звонок своим знакомым в Тбилиси. Тогда она сообщила о том, что в сторону Абхазии движутся эшелоны военной техники. Оказывается, в это время железнодорожники проводили очередные учения, проверяющие пропускную способность путей в особый период. Вся неприятность ее звонка заключалась в том, что описанные события происходили задолго до того, как «российских миротворцев» подло обстреляли грузины. То есть, еще никто и никого не «обстреливал», еще Россия не создала новый Майнильский инцидент, а войска эшелонами уже выдвигались туда, где по стечению обстоятельств, должен был случиться тот самый обстрел. Но жительница Сочи видела только часть мероприятий. В это же время, на северном Кавказе РФ проводила «учения» своей ударной группировки войск. И вот, когда одна группировка развернулась в Абхазии, а вторая - Северной Осетии, железнодорожные учения вроде бы закончились, войска развернулись и в этот самый момент, грузины подло расстреляли «российских миротворцев».
Хотя, именно в этой ситуации, некий авторский элемент от Путина все же присутствовал. Финская война 1939 года, началась в точно такой же последовательности, как и грузинская. Обеспечением правильной подачи «гибрида», занимался товарищ Жданов и сохранились утвержденные им планы обеспечения подготовки начального периода операции. Он распорядился выделить пару десятков заключенных, которых следовало доставить в район грядущего обстрела. Там их следовало расстрелять, но перед этим - переодеть в финскую форму. Таким образом, гибрид имел бы законченную форму. Но в последний момент, от этого цирка отказались и не потому, что может произойти утечка информации, а потому, что предполагалась быстрая и успешная войсковая операция, в ходе которой будет множество трупов натуральных финских солдат, которых можно привезти хоть к поселку Майнила, хоть в пригород Ленинграда и сказать, что они хотели захватить весь совок по маршруту: Ленинград - Москва - Владивосток. В общем, все пошло не так, как планировали и пренебрежение вопросом прикрытия, стоило совку вылетом из Лиги Наций за финскую войну.
Путин решил не рисковать и не играть в старинные игры с расстрелянными и переодетыми заключенными. Он просто решил накрыть огнем своих военнослужащих, чтобы все выглядело достоверно и без малейшего прокола. С этим у Путина проблем нет. Была Школа в Беслане расстреляна войсковым спецназом РФ по высочайшему указанию Путина, примерно за час до прибытия туда лидера Ичкерии Аслана Масхадова, который договорился с местными о том, что выведет боевую группу из школы и никто не пострадает, в обмен на гарантии безопасности. Путин не мог допустить такого развития ситуации, отдав приказ военным - работать по школе. Но и до этого, по его команде уничтожались сотни и тысячи собственных граждан. Просто случай в Беслане уже рассмотрен ЕСПЧ и он вынес вердикт о признании российского спецназа виновником трагедии. Тут обсуждать нечего. Дело закрыто и все понятно.
Ответить
Но нам важен сам алгоритм. Учения железнодорожников, с последующими приграничными учениями совковых и российских ударных группировок - преступный почерк агрессора, который повторяется множество раз. То же самое произошло и с Украиной. В Крым введены российские войска под видом «возмущенных местных жителей», а на Донбасс - сначала автобусами из РФ завозились «протестанты», потом - штурмовики, а потом, и поныне, оттуда приезжают российские военные под видом шахтеров и комбайнеров. Вспомним дивизию поляков, которые должны были начать вторжение совка в Германию.
А ведь перед этим, происходили все те же самые фазы развертывания войск: учения по их транспортировке и учения уже прибывших войск в Крыму, а потом - Ростовской области РФ. Ничего нового. Все - как всегда. Мы знаем, во что эти «учения» вылились.
А теперь вспомним о том, с чего начались «учения» «Запад 2017», проводимые Россией вдоль всей своей западной границы и в Беларуси. Около года назад, в прессу ушла информация о том, что РЖД получила заявку на переброску техники и личного состава на десятки тысяч вагонов. Если бы речь шла не о том, что часть из них заказана для доставки грузов на станции Беларуси, то возможно и утечки не было бы. Тем не менее, эти планы стали известны и официальные лица Москвы заявили (не поверите!) о проведении учений, с целью проверки готовности ЖД к работе в особых условиях военного времени. Где гибрид? Что нового? И как уже стало понятно, что не только учения железнодорожников предполагаются, но и учения у границ. Тогда-то и стало известно о предстоящих крупных маневрах у границ.
В общем, заявленная легенда об «отражении нападения вероятного противника на территорию РФ и Беларуси», не выдерживает никакой критики. Там просто нет ничего, что надо было бы захватывать. Единственная ценность - недра, давно эксплуатируются с огромной надеждой на то, что Запад это купит. А больше там нет ничего ценного. Убитая промышленность, отвратительная инфраструктура, ленивое, спившееся и зараженное совком население, даже даром никому не нужно. Только китайцам эта дыра интересна и то потому, что собственное население некуда девать. То есть, никому на Западе, а особенно - Европе, Россия не нужна, даже если бы за нее кто-то доплачивал.
Понятно, что речь идет о развертывании ударной группировки войск исключительно для агрессии против соседей. Это подтверждено всей историей последних ста лет.
Другое дело, что Штаты и НАТО уже выдвинули свои войска навстречу и разместили их в странах Балтии и Польше. Не бог весть сколько, но это гарантирует безусловный ответ, в случае, если выживший из ума дедушка Вова решится повоевать. С другой стороны, Украина тоже подготовилась к российским учениям и потихоньку подобрала резервистов на свои учения. Теперь понятно, что российская ударная группировка должна была использоваться в том направлении, где создалась бы подходящая ситуация.
Прямо сейчас мы наблюдаем бешенную активизацию политических сил в Украине, которые прямо или косвенно - кормятся с денег Кремля. С них сейчас жестко спрашивают за отпущенное финансирование и они пытаются создать ситуацию, при которой российские войска имели бы возможность перейти от учений к боевым действиям. Собственно говоря, синхронизация российских учений и просто падучей истерики наших проституток, не заметна только слепым или упоротым инвалидам. Остальное читается легко, как детский рассказ о Карлсоне.
И в этой обстановке, следует сделать вывод из тех примеров, которые мы привели выше. Война с Финляндией и последующее изгнание совка из Лиги Наций, ни на что кардинально не повлиял. После этого Москва продолжила захват новых территорий. Нынешняя ООН уже настолько деградировала, что не смогла сделать даже того, что сделала Лига Наций, в отношение совка. Ни за Грузию, ни за Украину, она не смогла выкинуть российскую дрянь из своих стен, даже из Совбеза не вышвырнула. Это значит, что остановится эта дрянь только по причине своей клинической смерти, как это было с Афганистаном. Если она не рухнет, единственный рецепт, действительно эффективный показал Адольф Гитлер со своим упреждающим ударом.
Посему, холодная статистика показывает, что у мирового сообщества есть два испытанных способа прекращения российской агрессии, а как следствие - глобального терроризма и ядерного шантажа. Первый - исключение федерации из всех международных политических и финансовых институций, вплоть до развала этого злокачественного образования. Второй - военное пресечение любой военной провокаций россиян. Заблудился их военный самолет в воздушном пространстве чужой страны - сбивать мгновенно и без оглядки. Зашла субмарина или надводный корабль в чужие территориальные воды - топить без предупреждений. Заблудились «отпускники» - уничтожать и бить до тех пор, пока оно подает признаки жизни. Без плена и прочих тупых штучек.
Это надо делать потому, что Нюрнберг не показал истинной картины Второй Мировой Войны. Подсудимым заткнули рот и не дали подробно рассказать о причинах войны именно с совком. Если бы это произошло, то совковое руководство должно было сидеть рядом с Герингом Кетелем и другими военными преступниками, ибо там было их место. Поскольку этого не произошло, совку это сошло с рук, а безнаказанность - ведет к рецидиву. Вот сейчас мы наблюдаем очередную активизацию рецидивиста и ожидать, что он успокоится по собственной воле, не просто глупо, но и смешно.
Поэтому надо либо жестко отвечать силовыми методами, либо душить без дураков и отговорок, сжимать оба горла двуглавого петуха, с каждым его выдохом усиливая давление и при этом - внимательно смотреть в глаза, чтобы видеть, когда он окочурится. Третьего пути просто нет, как нет гибрида. Все уже было с точностью до третьего знака после запятой.
Ответить