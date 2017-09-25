 Минобороны представило новый индивидуальный маскировочный комплект для снайперов ВСУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщается в Фейсбуке Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Индивидуальный Маскировочный Комплект, разработанный Главным управлением развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает очертания человека, позволяет использование в качестве верхней одежды. В комплект входит куртка, брюки и накидка", - сказано в сообщении Минобороны.
Костюм будет возможно пошить в цветах: мм-14, мм-15, олива, койот и варан ВСУ.
"Нашим отделом разработки специального и защитного снаряжения управления вещевого обеспечения разработан и утвержден тылом ВСУ новый и своеобразный маскировочный костюм, который получил название Индивидуальный Маскировочный Комплект (ИМК). Данное изделие будет позиционироваться как снайперское, но оно входит в Боевой Специальный комплект (БСК) и его будут выдавать военнослужащим в соответствии с их специальностью. Основными аспектами ИМК является продуманность и большие возможности по маскировке. Свободная конструкция комплекта обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает очертания человека, позволяет использование в качестве верхней одежды, чо позволяет надевать на одежду нижних слоев, снаряжение. Почти по всей поверхности комплекта размещена швартовочная сетка, с помощью которой возможно замаскировать себя согласно поставленных задач, местности и погодных условий. В комплект входит куртка, брюки и накидка. Этот комплект разработан после изучения и анализа существующих аналогов, а также учитывая пожелания самих снайперов различных частей и родов войск. Несколько совещаний, встреч и обсуждений наших специалистов с будущими пользователями, уточнения всех пожеланий и переработка привели к появлению и изготовление данного изделия", - пояснили разработчики.
"Карманы, отверстия, вентиляция, застежки и их размещения разработаны согласно анатомических требований и мобильных задач снайперов. Манжет рукавов продлен, они скрывают почти всю ладонь. Маскировочная сетка капюшона защищает от паразитов, хорошо маскирует снайпера и основную часть оружия. В брюках предусмотрены отверстия для быстрого доступа к подкостюмному пространству (до снаряжения). Наличие эластичных шнуров и фиксаторов позволяют подогнать костюм под себя. Отдельным абзацем можно выделить именно маскировочную накидку. Она разработана специально для тех задач когда не нужен весь костюм, а нужно скрыть только верхнюю часть тела. Гораздо легче и мобильнее, имеет такие же функциональные возможности как верхняя куртка, но это только рукава и капюшон. Это действительно новый и универсальный продукт для военнослужащих соответствующих специальностей. Сейчас ожидаем финансирования и закупки этого комплекта. Снайперы точно будут радоваться, а мы и дальше продолжаем реформировать, менять и совершенствовать ВСУ", - резюмировали в ведомстве.
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В принципе не специалист. Может и надо...
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а ще вони можуть у цьому кустюмі патріотів відстрілювати!
от, де зрада порилася!
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https://www.youtube.com/watch?v=4zOk1vdEMT0
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