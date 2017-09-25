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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Минобороны представило новый индивидуальный маскировочный комплект для снайперов ВСУ. ФОТОрепортаж

В Вооруженных силах Украины разработали и утвердили новый маскировочный костюм.

Об этом сообщается в Фейсбуке Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Индивидуальный Маскировочный Комплект, разработанный Главным управлением развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает очертания человека, позволяет использование в качестве верхней одежды. В комплект входит куртка, брюки и накидка", - сказано в сообщении Минобороны.

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Костюм будет возможно пошить в цветах: мм-14, мм-15, олива, койот и варан ВСУ.

"Нашим отделом разработки специального и защитного снаряжения управления вещевого обеспечения разработан и утвержден тылом ВСУ новый и своеобразный маскировочный костюм, который получил название Индивидуальный Маскировочный Комплект (ИМК). Данное изделие будет позиционироваться как снайперское, но оно входит в Боевой Специальный комплект (БСК) и его будут выдавать военнослужащим в соответствии с их специальностью. Основными аспектами ИМК является продуманность и большие возможности по маскировке. Свободная конструкция комплекта обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает очертания человека, позволяет использование в качестве верхней одежды, чо позволяет надевать на одежду нижних слоев, снаряжение. Почти по всей поверхности комплекта размещена швартовочная сетка, с помощью которой возможно замаскировать себя согласно поставленных задач, местности и погодных условий. В комплект входит куртка, брюки и накидка. Этот комплект разработан после изучения и анализа существующих аналогов, а также учитывая пожелания самих снайперов различных частей и родов войск. Несколько совещаний, встреч и обсуждений наших специалистов с будущими пользователями, уточнения всех пожеланий и переработка привели к появлению и изготовление данного изделия", - пояснили разработчики.

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"Карманы, отверстия, вентиляция, застежки и их размещения разработаны согласно анатомических требований и мобильных задач снайперов. Манжет рукавов продлен, они скрывают почти всю ладонь. Маскировочная сетка капюшона защищает от паразитов, хорошо маскирует снайпера и основную часть оружия. В брюках предусмотрены отверстия для быстрого доступа к подкостюмному пространству (до снаряжения). Наличие эластичных шнуров и фиксаторов позволяют подогнать костюм под себя. Отдельным абзацем можно выделить именно маскировочную накидку. Она разработана специально для тех задач когда не нужен весь костюм, а нужно скрыть только верхнюю часть тела. Гораздо легче и мобильнее, имеет такие же функциональные возможности как верхняя куртка, но это только рукава и капюшон. Это действительно новый и универсальный продукт для военнослужащих соответствующих специальностей. Сейчас ожидаем финансирования и закупки этого комплекта. Снайперы точно будут радоваться, а мы и дальше продолжаем реформировать, менять и совершенствовать ВСУ", - резюмировали в ведомстве.

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А нафига эта клетка из полосок? Чей-то мне кажется, что продраться с ней через кусты тот еще квест будет.
В принципе не специалист. Может и надо...
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Клетка нужна, чтоб туда запихивать веточки для маскировки.
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эта клетка из полосок нужна для того чтобы крепить к ней соответствующую позиции растительность.
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В эти клетки вставляются ветки и трава характерные для местности где работает снайпер.
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И сколько это будет стоить ???
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Как обычно, пару комплектов будет лежать в тылу для показа мод генералам и политикам, а на фронт будут толкать синтетическое говно
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Популисты. Лучше бы отчитались сколько таких костюмов направлено снайперам не передовую, а то их носить будут только генералы на охоте
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т.е. ты хочешь знать, сколько у нас снайперов?
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от же ж зрада зрадная!
а ще вони можуть у цьому кустюмі патріотів відстрілювати!
от, де зрада порилася!
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все типа красиво... но лучше бы сделали фото с привязкой к местному ландшафту, чтобы оценить маскирующие и демаскирующие плюсы и минусы...
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Я так понимаю отдел разработки наконец то добрался до Алиэкспресс заказал модель TGGS001 и пришил ее поверх стандартного камо?
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вообще украинский базовый пиксель намного удачнее расейского..., - и для города и природы...- универсал. Раше зелень-пиксель (как на картинке) только для зеленого леса и болота...

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Передний манекен на ихнего членоголового похож.
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Что-то мне этот украинский костюм очень сильно напоминает снайперский сет от ROCOTACTICAL надеюсь хоть покупать его будут не с наценкой 1000%
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Вот пожалуйста, кондидат в антикорупционное бюро, курирующее закупки в АТО.
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Костюмы не разные, просто они в разной расцветке камо бывают. Например тут посмотри фото от покупаетелей в отзывах и увидишь что это оно и есть.
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Все снайперские костюмы чем-то напоминаю друг друга.
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на ПиМе выложили продолжение "160 патронов" Мартина Бреста https://petrimazepa.com/bulletstwo.html
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На рыбалку сгодится, ведь огонь отрывать низзя - перемирие. Забыл уже какое.
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У нас волонтеры делают "кикиморы" и в АТО их просят. А тут представили, лучше бы ваши сытые рожи представились...
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У меня была кикимора, детками со школы сплетена. Они даже маленький оберег в виде плетеного ангелочка возле капюшона примотали. Хорошая была кикимора.
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Ні, ті кікімори що плетуть наші волонтери, так вони з мешковини.Минобороны представило новый индивидуальный маскировочный комплект для снайперов ВСУ - Цензор.НЕТ 4026
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Не совсем. Кикимора очень ночью помогает. Через тепловизор меня было не видно. Этот же костюм универсален. Его легко адаптировать под конкретную местность и быть фактически частью рельефа. Но с заметностью в тепловизоре будут проблемы.
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главное, чтобы сетка была не синтетика, а то в ИК будет светится ярче снега. Та и её монотонность мне как то не нравится, хоть бы пару больших пятен было.
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и рогатка хороша и лук даже круче чем подствольник , смотря что туда зарежать
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Красиво канешь , а как маскировки от тепловизора ??? или это сюрприз для рашистов будет )))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМинобороны представило новый индивидуальный маскировочный комплект для снайперов ВСУ. ФОТОрепортаж
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