 Белорусских подростков возили на военные учения в Россию к боевикам-неонацистам, причастным к оккупации Донбасса. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания "Белорусский партизан".
"Еноты" - это группа российских боевиков, принимавших участие в войне на Донбассе с самого ее начала. Тесно дружат с известным питерским неонацистом Алексеем Мильчаковым, который отметился своей жестокостью. Помимо участия в боях, "Еноты" активно занимались мародерством, а после торговали вещами, снятыми с убитых украинских военных. В сепаратистских кругах также говорили об их причастности к разоружению ряда непокорных Кремлю подразделений "ЛДНР", - отмечают авторы публикации.
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"С 2015 года Enot.Corp начали свою легализацию в России. В этом году они имеют статус общественной организации и полную поддержку государства, регулярно проводят военно-патриотические игры-сборы. Главный инструктор Enot.Corp - боевик Роман Теленкевич - одновременно возглавляет "Союз добровольцев Донбасса", который объединяет россиян, которые воевали на стороне сепаратистов и помогает им", - говорится в материале.
16-17 сентября в Павлово-Посадском районе на территории частного страйкбольного гарнизона прошли "ІІІ Международные молодежные военно-патриотические сборы во славу святого благоверного князя Дмитрия Донского". За православным названием скрывается мероприятие, в ходе которого подростков учили реальным навыкам ведения боя.
"Чтобы мальчики, взяв в руки настоящее оружие, сумели эффективно уничтожать врагов", так организаторы сами определяют цель сбора.
В программе - индивидуальная и групповая тактика, владение пистолетом, рукопашный бой, основы радиоэлектронной борьбы, курс прицельной стрельбы и другое. Среди 400 участников - команды из России, Сербии, Черногории, непризнанных международным сообществом Приднестровья и Южной Осетии. В основном, речь идет о 12-15-летних ребятах. Присутствовала и команда из Беларуси.
"Белорусы не впервые приезжают к "Енотам". Журналисты начали фиксировать такие поездки с весны прошлого года. В мае 2016-го имела отношение к вывозу подростков в лагерь неонацистов организация афганцев "Братство" из Витебска и ряд военно-патриотических клубов из Друцка и Толочина, действующие под эгидой местных православных приходов. После резонансных публикаций в СМИ, белорусские "партнеры" Enot.Corp решили "залечь на дно" и на короткое время отказались от поездок.
Общественность обратилась в МВД с требованием выяснить ситуацию. Согласно официальному комментарию МВД по результатам проведенной проверки, "российские неонацисты не участвуют в работе православных лагерей, куда ездят белорусские дети".
"Объяснить реакцию милиции можно двумя вариантами: либо проверка проводилась некорректно и некомпетентно, либо силовики имеют установку не трогать членов Enot. Corp. В праворадикальных взглядах "Енотов" сомнений быть не может. Свежий пример: во время митинга в Москве после избиения гражданина Таджикистана, в статье на сайте "Енотов" публикуется призыв "расселять гнезда обнаглевших нелегалов" и другие явные намеки на насильственное противостояние мигрантам. Кстати, до событий на Донбассе именно такими "чистками" и занимались нынешние члены Enot.Corp", - отмечают авторы статьи.
По информации belsat.eu, кроме православных приходов, с "Енотами" сотрудничают белорусские страйкбольные клубы.
"После непродолжительного затишья, в прошлом сентябре белорусы снова повезли детей к боевикам. Чтобы не привлекать внимание, они не регистрировались отдельно, а присоединились к другим командам. А в декабре на фото из отчета "Енотов" с очередной милитари-игры стоит группа детей с закрытыми лицами и государственным белорусским флагом. Журналисты неоднократно обращались к инструкторам, в частности к Михаилу Камаляткину с вопросом, как называются команды и кто из взрослых их сопровождает. Ответа не было, так как "белорусская сторона хочет остаться анонимной из-за давления КГБ", - говорится в статье.
Как рассказал Камаляткин, после публикаций в СМИ, спецслужба серьезно занялась поиском команд, которые возят подростков к "Енотам".
"Зажали. Надо выждать"- такое сообщение мы получили в конце апреля от белорусского молодежного военно-патриотического отряда "Березина", который неоднократно приезжал к нам на сборы и тактические игры, а также присылал трогательные гостинцы. Но когда мы пригласили "Березину" на X Международные Пасхальные сборы, в ответ прилетел сигнал тревоги. Даже связаться с нами напрямую они посчитали опасным", - пишут боевики на своем сайте в статье под громким заголовком "Погром в Белоруссии".
"...Enot Corp. явно "отбеливает" КГБ, создает картинку мифической опасности, которая угрожает пророссийски настроенным гражданам Беларуси, - отмечают авторы публикации. - О сотрудничестве с белорусскими властями свидетельствуют сами члены Enot.Corp. Прошлой осенью Минск посетил один из руководителей структуры Антон Горохов".
"Мы приезжали на переговоры с местными органами власти. Есть коммерческий интерес. По просьбе ваших властей подробности не разглашаются", - сказал он журналистам. Но потом добавил, что "цель переговоров - формирование совместной программы подготовки юношей к службе в армии", а уровень переговоров был "выше регионального".
"Судя по всему, сотрудничество продолжается, а значит, обе стороны получают от нее свою выгоду", - заключают авторы "Белорусского партизана".
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Как передает БелТА, Лукашенко хвалил достижения Кадырова:«Мы очень хорошо осведомлены о развитии Чеченской Республики, очень рады за это. Вы просто молодцы: подняли из руин, из пепла свой клочок земли, вселили уверенность в народ, - сказал Лукашенко. - Для нас Чеченская Республика - очень перспективный, авторитетный регион. Мы хотели бы не только сотрудничать с Грозным, но с вами вместе работать и на Кавказе, что касается экономических отношений. Мы спокойно можем там строить совместные предприятия, создавать совместные высокотехнологичные продукты, торговать в вашем регионе не только на юге, но и на севере».Кадыров в свою очередь рассказал о «большом уважения среди жителей Кавказского региона к Лукашенко»:«Я, можно сказать, мечтал о личной встрече с вами. Потому что все эти годы, как вы только что сказали, мы чувствовали и чувствуем поддержку. На Кавказе вас очень сильно уважают, любят за вашу однозначную позицию. За то, что вы строите государство, защищаете интересы своего народа на высшем уровне. Нам не безразлична ваша страна. И наши страны давно связывают дружеские, братские отношения», - сказал Рамзан Кадыров.«В республике как узнали, что я еду, все - молодые, старцы: «Батьке большой привет передайте! Мы всегда чувствуем поддержку, все его выступления слушаем». Поэтому я передаю вам привет от наших граждан - молодежи, старейшин. Они очень вас любят и уважают», - сказал Рамзан Кадыров.Он также подчеркнул, что Чеченская республика - самый безопасный регион в России, где в полной мере победили терроризм. «Абсолютно спокойная территория, куда сегодня едут сотни тысяч туристов из Америки, Китая, Японии. Если вы приедете, это для нас будет самым большим праздником», - подчеркнул он.Рамзан Кадыров заявил: что внимательно изучает экономику Беларуси. «Мы несколько лет изучаем экономику вашей страны. Наше правительство работает, есть взаимодействие. Уверен, что сегодняшняя встреча послужит не на словах, а на деле развитию наших отношений в экономическом, промышленном, сельскохозяйственном плане», - сказал глава Чечни.
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Беларусь же это уже страна практически без своего родного языка, без своего государственного герба, флага и гимна(вместо них какое-то совковое дерьмо), нация теряет свою национальную идентичность.Если национальсты в Беларуси не примут меры, то о такой национальности как беларус через 3-4 поколения придется забывать.Русские свиньи вбьют им в голову про адинНарод, миШебратья и все, финита ля комедия...
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на территории подконтрольной КГБ, осуществляется поиск и преследование лиц, оказывающих какую либо помощь или поддержку проукраинским силам (последний известный случай с Грибом)
любое другое государство, любой другой Президент, если он действительно служит национальным интересам своего государства, разорвал дипломатические отношения с ближайшей марионеткой агрессора и оккупанта, как это сделала Грузия сразу после захвата Абхазии и Осетии
что же сделал Президент Украины на дипломатическом уровне за 4 года с мента анексии Крыма, заявляя на каждом углу что Россия напала на Украину и требуя от Запада летальное оружие? сколько российских дипломатов он выдворил из страны за все это время?
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Или вы думаете Путин постесняется крови, одумается и добровольно уйдет жить в тюрьму?
Да и с приоритетами Лукашенко не сложнее задача - путинская Россия гарантия его правления и неподсудности
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