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Все про:драка (2175) Нацполиция (8855) ранение (1880) Умань (202) хасиды (125)

 В Умани произошла поножовщина между паломниками-хасидами, - полиция. ФОТО

В результате внезапно возникшего конфликта между паломниками-хасидами, один из них нанес другому ножевое ранение. Пострадавший госпитализирован. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"В Уманский отдел полиции поступило сообщение о том, что в приемное отделение Уманской городской больницы с телесными повреждениями в виде проникающего ножевого ранения доставлено 42-летнего хасида, гражданина Израиля. Как было установлено, при общении с потерпевшим, между ним и другим хасидом возник конфликт, в результате которого мужчина нанес потерпевшему ножевое ранение. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полицииустановили личность, которая обоснованно подозревается в причастности к совершению данного уголовного преступления. Им оказался 52-летний гражданин Израиля", - рассказали в полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 12 паломников-хасидов спасены при пожаре в Умани, - ГСЧС. ФОТО

В Умани произошла поножовщина между паломниками-хасидами, - полиция 01В Умани произошла поножовщина между паломниками-хасидами, - полиция 02

Человека задержано в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту Уманским отделом полиции открыто уголовное производство по статье 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Новости Северного ИГИЛа.

В Краснодарском крае семейная пара каннибалов убивала людей с 1999 года и делала из них тушёнку. Супруги могут быть причастны к гибели еще 30 человек. Они съедали своих жертв по частям, а также делали из них «заготовки». Семью каннибалов «поймали случайно». Коммунальщики во время укладки асфальта якобы обнаружили телефон в котором были фото мужчин с частями тел. Они передали находку полицейским. Вскоре у подозреваемых дома обнаружили множество телефонов жертв и записи видеоуроков по «приготовлению человечины». Отмечается, что девушка работала медсестрой в летном училище и «угощала» курсантов частями человеческих тел, выдавая их за тушенку.
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можно предположить, что тушёнки было произведено гораздо больше....
бОльшая её часть была отправлена с гумконвоем на донбасс для пропитания тамошних "шахтёров"
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"Записи видеоуроков". Заходишь в Ютуб, вбиваешь "Как приготовить человека" и там кацапы-блогеры-каннибалы рассказывают : "Здравствуйте дорогие зрители, сегодня мы будем готовить человеческую жопу и фуа гра с сыром, а так же салат брокколи ".
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паломники....
на самом деле - гопота ираильская
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не дивина ні разу... хватає там всілякого... молитва не головне...(повторююсь )
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ну и резались у себя в "меа шеарим". там про это хоть никто не знает
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Якось байдуже,головне,що українці не постраждали.
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Як не постраждали?
А усвідомлювати те, що під боком хтось-когось зарізав Вам комфортно? Навіть якщо вони ниці створіння?
Може тоді слід у Вас по-сусідству збудувати пансіонат для садо-мазо, організовувати у дитячий садок, школу, парк відпочинку екскурсії для злодіїв і вбивць? Дозволити ґвалтівникам з усього світу звозити свої жертви до України?
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Не згущайте барви.Ці неадеквати кожного року приїздять і нічого не поробите.
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В Умани произошла поножовщина между паломниками-хасидами, - полиция - Цензор.НЕТ 5613Гліб ЗИМА‏ @GlebZima 5 ч5 часов назад
Mister, give us dollar. Як Умань переживає єврейський Новий Рік http://www.pravda.com.ua/articles/2017/09/25/7155908/ … Они уже не боятся говорить, что тут - их земля.

https://t.co/ZsDGtM1KNs


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В Ізраїлі за таке штрафують на величезні суми і ні один єврей (і правовірні, в тому числі) навіть інстинктивно не викине папірчика на тротуар. Тому прикро, що у нас вони таке собі дозволяють. І ми цьому сприяємо, продаючи за гроші (не великі, до речі) свій комфорт, честь і здоровий глузд нехай навіть лише на 1-2 тижні.
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Це не мені судити, але від узагальнень я б утримався.
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И срачельник чтоб прибрали!А не то обнаружим казацкую святыню в центре Израиля.
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А это точно они? Нужно провести пейс-контроль.
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Вот какие они нафиг после єтого Хасиді , обічная Уголовная шпана
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***
С целью пополнения бюджета Кабмин подумывает о том, чтобы в каждом украинском городе была могила цадика Нахмана.
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Так святых мест хасидских в Украине больше чем где либо окромя Израиля) Я Вас умоляю, Умань это то шо на слуху. А Меджибож? А Косов? А Нежин? Я молчу про Бердичев) В плохих местах праведники не селились) Слава Украине!
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Це все дуже погано закінчиться. З кожним роком навали хасидів на Умань зростають, число іде на десятки тисяч, вони уже заснували там накшталт "резиденції постійного представника"
Хасиди - це сіоністські радикали- фанатики-расисти, що не сприймаються навіть в Ізраїлі. Люба провокація може спричинити до масового побоїща і незбіжного втручання силових структур в т.ч. ізраїльських. 20-30 тисяч хасидів, організованих і ідейно згуртованих фанатиків, вчинивши провокацію запросто можуть захопити Умань з заложниками. Вони уже формують думку, що то їх святині, що вони мають на те право, що то їхня земля, ведуть себе зверхньо і хамовито.... З"явилися наркоторговці, лунають вибухи, мають місце підпали, поножовщина, (це тільки за останні дні!), осквернення християнських святинь, та просто срач і сморід у древньому християнському українському місті. ЗВОРОТНЯ РЕАКЦІЯ УКРАЇНЦІВ МОЖЕ СПРИЧИНИТИ МІЖНАРОДНИЙ КОНФЛІКТ. Терпець, врешті урветься і повториться Умань козацьких часів...
Негайно викопати цього цадика і відправити їм до Ізраїлю, поки не трапилась біда: цей "гешефт" вилізе Умані боком...
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під час паломництва Умань перетворюється на "йудейську міні державу". Але, місцеві чекають цього паломництва, бо це гроші, іудеї приїздять та витрачають їх в Умані.. Такий собі "курортий сезон". Коли миїздимо до країн в якості туристів, то після нас також треба прибирати, навіть і проблеми траплються між самими туристами, і бійки, і пограбування.. Це світова практика. Хай їдуть. Від них набагато менше проблем та неприємностей ніж від кацапо"туристів".
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Никакой могилы цадика там нет. А если и есть какая то могила, то доказать что это могила того самого цадика вообще невозможно - все попытки генетиков Израиля найти особый "еврейский ген" окончились провалом. Есть легенда о якобы существующей могиле. Этим паразитам нужно предложить вывезти останки того, что они считают цадиком к себе на историческую родину и обставить все это действо цивилизовано. А можем просто взорвать на хрен и прекратить весь этот мусорный шабаш навсегда.
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А чё ж мы деньги берём от этих "паразитов"? Я МВФ имею в виду. Подумайте...
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Ты смотри,нужно было пустить обрезы в ход,....оказывается кроме обреза у хасидов ещё и ножи...
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Да ради бога, пусть они там хоть все друг дружку поубивают.
А то, приехали, насвинячили и сдрыснули. Нам то это этого какая радость?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Умани произошла поножовщина между паломниками-хасидами, - полиция. ФОТО
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