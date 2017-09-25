 В Умани произошла поножовщина между паломниками-хасидами, - полиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черкасской области.
"В Уманский отдел полиции поступило сообщение о том, что в приемное отделение Уманской городской больницы с телесными повреждениями в виде проникающего ножевого ранения доставлено 42-летнего хасида, гражданина Израиля. Как было установлено, при общении с потерпевшим, между ним и другим хасидом возник конфликт, в результате которого мужчина нанес потерпевшему ножевое ранение. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полицииустановили личность, которая обоснованно подозревается в причастности к совершению данного уголовного преступления. Им оказался 52-летний гражданин Израиля", - рассказали в полиции.
Человека задержано в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту Уманским отделом полиции открыто уголовное производство по статье 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
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Новости Северного ИГИЛа.
В Краснодарском крае семейная пара каннибалов убивала людей с 1999 года и делала из них тушёнку. Супруги могут быть причастны к гибели еще 30 человек. Они съедали своих жертв по частям, а также делали из них «заготовки». Семью каннибалов «поймали случайно». Коммунальщики во время укладки асфальта якобы обнаружили телефон в котором были фото мужчин с частями тел. Они передали находку полицейским. Вскоре у подозреваемых дома обнаружили множество телефонов жертв и записи видеоуроков по «приготовлению человечины». Отмечается, что девушка работала медсестрой в летном училище и «угощала» курсантов частями человеческих тел, выдавая их за тушенку.
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бОльшая её часть была отправлена с гумконвоем на донбасс для пропитания тамошних "шахтёров"
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на самом деле - гопота ираильская
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А усвідомлювати те, що під боком хтось-когось зарізав Вам комфортно? Навіть якщо вони ниці створіння?
Може тоді слід у Вас по-сусідству збудувати пансіонат для садо-мазо, організовувати у дитячий садок, школу, парк відпочинку екскурсії для злодіїв і вбивць? Дозволити ґвалтівникам з усього світу звозити свої жертви до України?
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Mister, give us dollar. Як Умань переживає єврейський Новий Рік http://www.pravda.com.ua/articles/2017/09/25/7155908/ … Они уже не боятся говорить, что тут - их земля.
https://t.co/ZsDGtM1KNs
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кунг-фуобрезание сильнее твоего!
Ах так...
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С целью пополнения бюджета Кабмин подумывает о том, чтобы в каждом украинском городе была могила цадика Нахмана.
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Хасиди - це сіоністські радикали- фанатики-расисти, що не сприймаються навіть в Ізраїлі. Люба провокація може спричинити до масового побоїща і незбіжного втручання силових структур в т.ч. ізраїльських. 20-30 тисяч хасидів, організованих і ідейно згуртованих фанатиків, вчинивши провокацію запросто можуть захопити Умань з заложниками. Вони уже формують думку, що то їх святині, що вони мають на те право, що то їхня земля, ведуть себе зверхньо і хамовито.... З"явилися наркоторговці, лунають вибухи, мають місце підпали, поножовщина, (це тільки за останні дні!), осквернення християнських святинь, та просто срач і сморід у древньому християнському українському місті. ЗВОРОТНЯ РЕАКЦІЯ УКРАЇНЦІВ МОЖЕ СПРИЧИНИТИ МІЖНАРОДНИЙ КОНФЛІКТ. Терпець, врешті урветься і повториться Умань козацьких часів...
Негайно викопати цього цадика і відправити їм до Ізраїлю, поки не трапилась біда: цей "гешефт" вилізе Умані боком...
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А то, приехали, насвинячили и сдрыснули. Нам то это этого какая радость?
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