 Литовско-польско-украинская бригада в рамках учений "Драгон - 2017" проводит командно-штабную тренировку. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Сегодня, 25 сентября, в Республике Польша, на территории учебного центра Демба командование Литовско-польско-украинской бригады развернуло командный пункт и начинает командно-штабную тренировку "Брейв Бразер", интегрированную в общепольские учения "Драгон - 2017". В частности, это мероприятие боевой подготовки началось с торжественной церемонии открытия под руководством полковника Зенона Бжушко, командира ЛитПолУкрбрига. Кроме подразделений командования многонациональной бригады в церемонии приняли участие военнослужащие приставленного батальона обеспечения", - сказано в сообщении.
По завершению торжеств участники КШТ "Брейв Бразер" разошлись по своим рабочим местам и начали выполнять планирование задач по сценарию операций по поддержанию мира и безопасности.
- В течение следующих пяти дней мы преодолеем новое учебное испытание. Офицеры многонационального штаба из Украины, Польши и Литвы будут оттачивать мастерство в исполнении операционных процедур ЛитПолУкрбрига и применении их при управлении приставленными подразделениями в сложной операционной обстановке, - отметил заместитель командира бригады полковник Владимир Юданов.
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