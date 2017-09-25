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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Литовско-польско-украинская бригада в рамках учений "Драгон - 2017" проводит командно-штабную тренировку. ФОТОрепортаж

На территории учебного центра Демба (Польша) командование Литовско-Польско-Украинской бригады развернуло командный пункт и начинает командно-штабную тренировку "Брейв Бразер", интегрированную в общепольские учения "Драгон – 2017".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня, 25 сентября, в Республике Польша, на территории учебного центра Демба командование Литовско-польско-украинской бригады развернуло командный пункт и начинает командно-штабную тренировку "Брейв Бразер", интегрированную в общепольские учения "Драгон - 2017". В частности, это мероприятие боевой подготовки началось с торжественной церемонии открытия под руководством полковника Зенона Бжушко, командира ЛитПолУкрбрига. Кроме подразделений командования многонациональной бригады в церемонии приняли участие военнослужащие приставленного батальона обеспечения", - сказано в сообщении.

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По завершению торжеств участники КШТ "Брейв Бразер" разошлись по своим рабочим местам и начали выполнять планирование задач по сценарию операций по поддержанию мира и безопасности.

- В течение следующих пяти дней мы преодолеем новое учебное испытание. Офицеры многонационального штаба из Украины, Польши и Литвы будут оттачивать мастерство в исполнении операционных процедур ЛитПолУкрбрига и применении их при управлении приставленными подразделениями в сложной операционной обстановке, - отметил заместитель командира бригады полковник Владимир Юданов.

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Литовско-польско-украинская бригада в рамках учений Драгон - 2017 проводит командно-штабную тренировку 01Литовско-польско-украинская бригада в рамках учений Драгон - 2017 проводит командно-штабную тренировку 02Литовско-польско-украинская бригада в рамках учений Драгон - 2017 проводит командно-штабную тренировку 03Литовско-польско-украинская бригада в рамках учений Драгон - 2017 проводит командно-штабную тренировку 04Литовско-польско-украинская бригада в рамках учений Драгон - 2017 проводит командно-штабную тренировку 05Литовско-польско-украинская бригада в рамках учений Драгон - 2017 проводит командно-штабную тренировку 06Литовско-польско-украинская бригада в рамках учений Драгон - 2017 проводит командно-штабную тренировку 07
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Шо то народу много ...
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Это очень сильный потенциал который нужно стремительно развивать. Отлична новость
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последние фотки перепутаны. поляк явно предлагает занять оборону "здесь", на что украинец отвечает что есть еще одна дорога которая вдет в наш тыл.
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Пора их уже в бой, на Донбасс. Пусть понюхают пороху.
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Это особое подразделение, будут работать по Москве
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Их оружие - на складах... Ещё не время... Россия ещё не решилась "в открытую", и массово, свой металлолом на передовую вывести, поэтому для "Джевелинов" нет достойных целей...
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Это же бутафория. Их будут защищать американские войска.
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не надо литвинов - предатели всегда остаются предателями, не надо с ними связываться
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Тогда поляк был хозяином над всеми. На что вы намекаете?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЛитовско-польско-украинская бригада в рамках учений "Драгон - 2017" проводит командно-штабную тренировку. ФОТОрепортаж
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