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 Политика Украины, Общество, За рубежом, Авто
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Все про:авто (4593) герб (82) Москва (2990) блогер (108)

 Элитный спорткар с гербом Украины и российской регистрацией замечен в центре Москвы. ФОТО

Российский блогер Илья Варламов опубликовал фото элитного спортивного автомобиля на российских номерах и с гербом Украины на капоте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу блогера в Facebook.

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"Вот такая машина припаркована в центре Москвы. Интересно, как долго простояла бы машина с двуглавым орлом в центре Киева?" - задается вопросам блогер.

Элитный спорткар с гербом Украины и российской регистрацией замечен в центре Москвы 01

"Интересно, как долго простояла бы эта машина в Москве, если бы Украина напала на РФ?" - написал в комментариях один из читателей.

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"с двуглавым орлом в центре Киева"
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Украина нападала на раисю ?
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- Что это значит? - спросил Ипполит Матвеевич, надувая щеки.- Это значит, - ответил Остап, - что вы отсталый человек. (с)
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Все просто, кацапы не знают как выглядит наш Герб, поэтому и не реагируют.
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Стильно! Но было бы ЧЕТЧЕ!!! если бы внизу под гербом полукругом - ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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Такие дебильные вопросы задает этот кацап, как будто это Украина напала на бензопомойку
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знак подтверждения места, где наворованы деньги на авто
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в Днепре (на периферии) на воротах одной из церквей мп был "набит" двухглавый орел...так сняли, причем сами церковники...правильные люди провели правильную "политинформацию"..."давайте по-плохому, а то по-хорошему - хуже будет"
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Сейчас кацапня не то Шо с двуглавым Арлом боиЦа ездить по Украине, а вообще на кацапских номерах!!!
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Буквы на номерном знаке хорошо коррелируют с гербом и цветом.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЭлитный спорткар с гербом Украины и российской регистрацией замечен в центре Москвы. ФОТО
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