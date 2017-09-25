 Элитный спорткар с гербом Украины и российской регистрацией замечен в центре Москвы. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу блогера в Facebook.
"Вот такая машина припаркована в центре Москвы. Интересно, как долго простояла бы машина с двуглавым орлом в центре Киева?" - задается вопросам блогер.
"Интересно, как долго простояла бы эта машина в Москве, если бы Украина напала на РФ?" - написал в комментариях один из читателей.
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Украина нападала на раисю ?
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