EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия, Фоторепортаж
  1979  4
Материалы по теме:
Все про:Нацполиция (8850) стрельба (2581) Затока (91)

 В одном из баров в Затоке произошла стрельба, злоумышленник задержан, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители Белгород-Днестровского задержали хулигана, который открыл стрельбу из пистолета в одном из баров курортного поселка Затока

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Одесской области, опубликованном в Facebook.

Сообщается, что в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из баров поселка Затока мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ссорится с посетителями и сделал выстрел из пистолета.
Сотрудники полиции немедленно прибыли по указанному адресу и задержали хулигана, им оказался 46-летний местный житель.

В одном из баров в Затоке произошла стрельба, злоумышленник задержан, - Нацполиция 01

"В ходе проведения санкционированного обыска по месту проживания подозреваемого был обнаружен и изъят пистолет марки "Kral-2008 Magnum", в котором находился магазин, снаряженный одним патроном калибром 9 мм, и ножи, - рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.- Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 (хулиганство) и части 1 статьи 263 (незаконное хранение, приобретение огнестрельного оружия, боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения) Криминального кодекса Украины. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Конфликт в кафе на Закарпатье закончился дракой со стрельбой, - Нацполиция. ФОТО

В одном из баров в Затоке произошла стрельба, злоумышленник задержан, - Нацполиция 02
Фото: Нацполиция Facebook

Согласно действующему законодательству, за совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет

В одном из баров в Затоке произошла стрельба, злоумышленник задержан, - Нацполиция 03
 перейти на форум
 
 
TUVwSVVtYzVRekF3VEROUmRVTkVVWFk1UXlzd1RIWlJkVTVIUnpCTWFsRjFRemgyVEhrdlVtZGtSME13V1VSUmRHUkROekJaZWxGelpFTjNaazVEWkRCTVJGSm9kRU12TUV3M1VYVTVRelF3V1dKUmRVNUhVR1pPUTFnd1RFUlNaM1JES3pCTWNsRnpRVDA5
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
молодой человек..... им оказался 46-летний местный житель. Источник: https://censor.net.ua/p456714
умеют полицаи комплименты делать......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Напомнило из 12 стульев: "Молодая уже была не молода"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кроме того "скромно" опустили, что пистолет стартовый, а патрон 9 мм может быть шумовым, газовым или с резиновым шариком - большего силуминовый девайс 2008 года выпуска не переживет. Странно что к заточкам не положили еще отвертки, стаместки, топоры, молотки, лопаты и вилы, шило, что бы точно на червонец раскрутить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
сорок шесть лет - мозгов нет. Пусть вкатают ему по полной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ одном из баров в Затоке произошла стрельба, злоумышленник задержан, - Нацполиция. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти