 В одном из баров в Затоке произошла стрельба, злоумышленник задержан, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Одесской области, опубликованном в Facebook.
Сообщается, что в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из баров поселка Затока мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ссорится с посетителями и сделал выстрел из пистолета.
Сотрудники полиции немедленно прибыли по указанному адресу и задержали хулигана, им оказался 46-летний местный житель.
"В ходе проведения санкционированного обыска по месту проживания подозреваемого был обнаружен и изъят пистолет марки "Kral-2008 Magnum", в котором находился магазин, снаряженный одним патроном калибром 9 мм, и ножи, - рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.- Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 (хулиганство) и части 1 статьи 263 (незаконное хранение, приобретение огнестрельного оружия, боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения) Криминального кодекса Украины. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".
Фото: Нацполиция Facebook
Согласно действующему законодательству, за совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет
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