EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия, Фоторепортаж
  1311  3
Все про:алкоголь (1692) Киевская область (1744) ГФС (3269)

 Налоговики Киевщины ликвидировали два цеха по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

В Киевской области сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой области ликвидировали два цеха, в которых осуществлялось изготовление фальсифицированных алкогольных напитков.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории Киевской области и столицы в двух подпольных цехах осуществляется изготовление фальсифицированного алкоголя. Продукция реализовывалась на территории Киевской области через сеть Интернет, сообщили "Цензор.НЕТ" в пресс-службе ГФС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики в Луцке ликвидировали цех по производству фальсифицированного элитного алкоголя. ФОТОрепортаж

В результате проведенных четырех обысков было обнаружено и изъято 646 литров спирта, более пяти тысяч литров фальсифицированной водки, прицеп, в котором перевозился фальсификат, а также оборудование, используемое в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 1,3 миллиона гривен.

Расследование продолжается.

Смотрите также: Налоговики с прокуратурой в Киеве ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Налоговики Киевщины ликвидировали два цеха по производству фальсифицированного алкоголя 01

Налоговики Киевщины ликвидировали два цеха по производству фальсифицированного алкоголя 02

Налоговики Киевщины ликвидировали два цеха по производству фальсифицированного алкоголя 03

Налоговики Киевщины ликвидировали два цеха по производству фальсифицированного алкоголя 04

Налоговики Киевщины ликвидировали два цеха по производству фальсифицированного алкоголя 05


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чомусь всі кинулись виробляти бухло. Наладили б виробництво гудзиків, або кавомолок, шолє.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всiх не пересаджаете та не спiймаете. 100 грн за плашку - хай дурнi купують

 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики Киевщины ликвидировали два цеха по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти