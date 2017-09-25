 Налоговики Киевщины ликвидировали два цеха по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории Киевской области и столицы в двух подпольных цехах осуществляется изготовление фальсифицированного алкоголя. Продукция реализовывалась на территории Киевской области через сеть Интернет, сообщили "Цензор.НЕТ" в пресс-службе ГФС.
В результате проведенных четырех обысков было обнаружено и изъято 646 литров спирта, более пяти тысяч литров фальсифицированной водки, прицеп, в котором перевозился фальсификат, а также оборудование, используемое в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 1,3 миллиона гривен.
Расследование продолжается.
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