 Информатор наемников РФ на Луганщине приговорен к 3 годам 7 месяцам тюрьмы. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба регионального управления Службы безопасности Украины на странице в Facebook.
"В 2014 году, когда Лисичанск находился под контролем группировки "Призрак", бывший десантник хотел вступить в ее ряды, но не успел, так как город был освобожден Вооруженными Силами Украины. С августа 2015 года он по собственному желанию начал собирать для российско-сепаратистских НВФ информацию о составе, вооружении, расположении и перемещении сил АТО. Собранные данные, в том числе нарисованные им карты, информатор передавал знакомому боевику различными каналами связи", - сообщили в СБУ.
По данным правоохранителей, информацию ему помогала собирать знакомая официантка, которая пыталась устанавливать контакты с украинскими военнослужащими и персоналом армейских подразделений, чтобы получать от них сведения.
Сотрудники СБУ задержали пособника боевиков в октябре 2015 года. В ходе обыска они изъяли доказательства преступной деятельности.
11 августа 2017 он был осужден по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины к 3 годам 7 месяцам заключения. Его сообщницу объявили в государственный розыск.
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Товариш - ветеран 14-го, нацгвардієць, щойно приїхав зі зборів Національної гвардії. І поділився враженнями. Викладу за перелком.
1. Каже - сильно боявся, що збори зведуться до тотальної п'янки і типової армійської показухи. Ні фіга не так було. Видали всім форму - новеньку. Видали зброю. Гарно годували. Стосунки з команирами - цілком ділові. Іншими й бути не могли - там зібрався контингент: ветерани Слов'янська і Краматорська, "Донбас", "Азов", бат Кульчицького, тощо й тощо. Офіцери самі прихреніли від усвідомлення КИМ їм доведеться командувати. Окремі совкові бронтозаври звісно були, але погоди не робили.
2. Думаєте бійці зразу сіли на шиї командирам? Фіг! Всі збори щодня тривала ударна робота - тактичні навчання, спаювання бойових підрозділів, стрільби, тощо й тощо. Від рівня інструкторів мій товариш просто приторчав - ніколи в українських збройних силах такого не було. Люди навчали конкретним речам, зі знанням справи, і так, що вже потертим війною мужикам було справді цікаво. Один інструктор - багато років служив в армії Ізраілю. Другий - стажирувався в армії США. Третій - миротворець зі стажем. Тощо і тощо.
3. Чому навчали? По-перше - складанню двійок. При чому напарників не призначали, а казали "знайдіть собі напарника самі". Друга, товариша - байдуже. Вся тактика будувалася від двійок з подальшим об'єднанням у більш крупні з'єднання. Напрямки - робота в полі, робота по озброєних групах що проникли з-за кордону, взаємодія між собою, взаємодія з бронетехнікою. Окрема тема - відступ. Ніяких "розстрілюємо все до залізки - і тікати". Одна група веде вогонь, друга прикриває, потім - міняються. Чому?
4. У нашій армії такого ще не було. Бійцям доводили, що дурний героїзм нікому на фіг не потрібний (!!!) Дослівно "життям ви можете ризикнути, якщо можете врятувати мільон людей - все інше то дурниці". Бійців навчали що операція - це технологія. Відчули що не можете подавити противника - не лізьте на рожно. Прибуде підкріплення. Вам накажуть відступити - і виманити противника на зазделегідь укріплену позицію.
Ви зроуміли про що я? У нас почали цінувати життя і здоров'я солдат!!! Прощавай совок.
5. По закінченню зборів форму і спорядяження бійці здали. Але! Кожен склав все своє майно в окремий баул, повісив на нього бірку і в такому вигляді здав на склад. І лежатиме воно там допоки бійця не викличуть знову. Зрозуміли? Приходиш, береш все своє...
Від себе. Що я почув? Резервісти Нацгвардії відпрацьовували дві речі - зачистку і опір ворожим групам, що проникли з-за бугра. Наприклад - коли Донбас буде звільнений і доведеться опиратися остатковим бандам сепарів і російським ДРГ різного розміру. Очевидно, робота резервістів тоді буде - забезпечення. Основну роботу тягнутимуть на собі контрачі та спецура МВС.
Я вже тисячу разів писав, під час звільнення Донбасу ЗСУ піде вперед, дійде до кордону, зариється і займе оборону. ВСЕ. Далі - по остаткових бандах, по окруженцях, по російських ДРГ працюватиме Національна гвардія. Частини МВС.
І бляха, вона готується це робити.
Все зрозуміло?
PS.Свого товариша я кілька разів перепитав, а про все це писати, мовляв, можна? Відповідь була: "Треба".
Я розумію, що це тільки мені-порохботу щастить на друзів, які потрапляють на от такі збори. Робіть висновки! Мабуть зі мною треба дружити!
Источник: http://www.doneckforum.com/forum6/thread80000-119.html#ixzz4tg6tEGg7
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И статья нашлась и доказательства.
Вы бляди экс-мэра Славянска Н.Штепу сначала посадите.
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