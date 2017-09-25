 Чиновника горсовета Днепра поймали на взятке в 10 тыс. гривен, - прокуратура. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службе прокуратуры области.
Поравоохранителями было установлено, что главный специалист одного из отделов Департамента по работе с активами Управления земельных отношений Днепровского городского совета получил от гражданина взятку в размере 10 тыс. гривен за содействие в получении права собственности на земельный участок в Днепре.
Как отмечается, 22 сентября во время получения неправомерной выгоды госслужащий был задержан. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении указанного уголовного преступления и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
1185 5
Судья Подберезный: Деньги были в папке, которую я принес из машины по просьбе Холодницкого(165)
Взятка Холодницкому: Суд взял под стражу главу Кировского суда Днепра с правом залога в 5 млн грн. ФОТО(29)
СБУ поймала на взятке директора госпредприятия и двух его заместителей. ФОТОрепортаж(17)
Чиновник сельсовета на Одесчине попался на получении 35 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО(8)
Чепинога: "Сама опасна професія зараз – взяточник"(0)
Нацполиция с прокуратурой в Кривом Роге задержали на взятке доцента вуза. ФОТОрепортаж(15)
Высший совет правосудия вечером будет согласовывать арест судей, которые предложили взятку Холодницкому(40)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить