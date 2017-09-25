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Все про:взятка (4563) горсовет (410) Днепр_город (2880)

 Чиновника горсовета Днепра поймали на взятке в 10 тыс. гривен, - прокуратура. ФОТО

Следователи прокуратуры Днепропетровской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в области разоблачили служащего Днепровского городского совета во взяточничестве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службе прокуратуры области.

Поравоохранителями было установлено, что главный специалист одного из отделов Департамента по работе с активами Управления земельных отношений Днепровского городского совета получил от гражданина взятку в размере 10 тыс. гривен за содействие в получении права собственности на земельный участок в Днепре.

Как отмечается, 22 сентября во время получения неправомерной выгоды госслужащий был задержан. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении указанного уголовного преступления и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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Чиновника горсовета Днепра поймали на взятке в 10 тыс. гривен, - прокуратура 01


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Мер Дніпра видав височайший указ про те, що не буде заважати приїзду цирку в місто, намікаючи на Саакашвілі, а тут цирк рве у міськраді.....Філатову можна на робочому місці кожен день цирк бачити і виходити в місто не потрібно
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если учесть, что зарплата у них начинается с 12 тыс, то зачем было брать?...
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тому, що очі - завидющі, руки - загребущі, а душа, попри ствердження прислів'я, не знає ніякої міри
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновника горсовета Днепра поймали на взятке в 10 тыс. гривен, - прокуратура. ФОТО
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