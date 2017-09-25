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 Фоторепортаж, За рубежом
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 "Добробаты": Презентация книги о подвигах украинских добровольцев состоялась в Канаде. ФОТОрепортаж

книга

Украина представила в Торонто книгу "Добробаты" об истории добровольческого движения в Украине на украинском и английском языках.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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В презентации книги приняли участие глава МВД Арсен Аваков, заместитель главы МВД Вадим Троян, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, советник министра, экс-боец 20-го батальона территориальной обороны ВСУ Евгений Терехов, члены украинской команды на "Играх непокоренных", представители правительства Канады.

Книга очерчивает события 2014-2015 годов, когда для вооруженного сопротивления российской гибридной агрессии в составе МВД Украины была создана система добровольческих подразделений. Проект "Добробаты" - это хроника истории движения. Более 30 воспоминаний от ключевых участников тех событий - тогдашнего военно-политического руководства Украины, командиров кадровых военных формирований, созданных добровольческих подразделений, политиков, волонтеров, журналистов, общественных деятелей и обычных бойцов.

Аваков рассказал канадцам, что Украина уже четвертый год защищается от российской агрессии.

"Это непростая и изнурительная борьба Украины. Мы благодарны международному сообществу за мощную поддержку нашего государства на мировой арене. Именно благодаря этому единству, удается существенно сдерживать агрессивные аппетиты российского агрессора. Мы благодарны каждому иностранному гражданину, особенно представителям многочисленной украинской диаспоры в Канаде, за помощь, которую они предоставили для восстановления оборонного потенциала нашего государства. Поверьте, каждый доллар или евро, перечисленные украинским волонтерским организациям, каждая единица снаряжения, одежды и амуниции направлена на фронт в боевые украинские подразделения на Донбасс, каждая произнесенная речь или принятая мировым сообществом резолюция по Украине - это реальная помощь в защите цивилизованной демократической Европы и всего свободного западного мира ", - отметил глава МВД Украины.

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Добробаты: Презентация книги о подвигах украинских добровольцев состоялась в Канаде 01Добробаты: Презентация книги о подвигах украинских добровольцев состоялась в Канаде 02

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Не забудьте указать что у нас 4000 "добровольцев" режимом Гауляйтера Малороссии Порошенка брошено в СИЗО и тюрьмы, и еще 14 тысяч дел "у впровадженни", тогда как колаборантов, воюющих против нашей Державы тюремные сроки получило едва четыреста человек.
Четыре тысячи добровольцев против четырехсот колаборантов.
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Только что ,ты это спрашивало под другим ником, работает Ольгино, трудяги просто.
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Вы невнимательны. Ник был тот же. Просто написал немного неправильно и удалил.
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а ты и сейчас написал неправильно, даже подло ,Торнадо это менты, , добробаты - люди гражданские, в первые дни войны вставшие на защиту своей родины, они гибли закрывая собой Украину, чтоб ты сейчас ерничал на эту тему?
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Люля Стукацкая,уж ты бы свой язык себе в дупу засунула на счёт количества ников,ты у нас рекордсменка по этому показателю,цифровая сексотка ты наша,а теперь вперёд челобитную стучать на СФ
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О , ты уже вылезло с очередного бана , ненормальное, пришло срач разводить?
Чмо , что с тобой говорить, ты фамилию не в состоянии прочитать правильно.
Я таких как ты знакомлю с админом , и это не стучать , а убирать мусор типа тебя, что я сейчас и сделаю , рекордсмен по банам.
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Как там твоя семейка Адамсов,и где твои типа вояки аватарчики подъедались,помойная сексотка ты наша буквенно-цифровая?
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сарайный из партии регионов, здесь тебе не сарай, срач разводить к себе -в помойку.
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Нам есть чем гордиться и подвиг украинцев должен знать весь мир, украинцы не только Родину от орков , но и Европу собой закрыли
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Прикрыли Европу самыми дешевыми рабочими на уборке урожая, это достижение?
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ты тупица или имидж такой?
кто прикрывал, кацапня? это у тебя на кацапии за деньги и в брата начнут стрелять, люди-добровольцы , защищали Украину одними из первых -нихт ферштейш?
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Дура, кого голой попой прикрыть можно? Долгов, как шелков набрали, еще внукам расхлебываться...
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Это ты про кацапию, помнится еще и ленд лиз не отдан и внешний долг больше 500 миллиардов, когда твою рашку помойку в 90 США из говна вытаскивало.
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А в чем результат "подвига"? В липецком "Рошене" или в "Сбербанках РОССИИ" на каждом углу в Украине:?
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Ой , ради Бога не суй так открыто методичку о "предательстве власти"
ПОДВИГ ДОБРОБАТОВ В ТОМ ЧТО ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ, ВСТАЛИ ДОБРОВОЛЬНО НА ЗАЩИТУ СВОЕЙ СТРАНЫ.
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По заявке военкоматов добробатов у нас нет так как это незаконные вооружённые формирования и они должны быть уничтожены!!!
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добробаты сделали то, что не под силу было другим в первые дни войны. Когда кадровики повально переходили на строну врага, добровольцы грудью в буквальном слове, закрыли Украину. Их подвиг никогда не будет забыт. Но ВСУ есть ВСУ. и это настоящее и будущее Украины.
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Были поправка добровольцы а все квази формирования были под мвд или сбу
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У меня муж хороший, могу в инете посидеть, а вот твою убогую действительно- жаль, живет дерьмометателем компьютерным.
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Ну так тебе никто не запрешает сиди на чем хочеш только за языком следи
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Это книга о предательстве современной украинской власти. КАК Главнокомандующий может ОФИЦИАЛЬНО зарабатывать миллионы долларов в год, при таком состоянии вверенной ему народом армии???
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Когда были добробаты армии в Украине фактически не было, поэтому и нужны были добровольцы.
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Добровольцы Согласен а вот насчет добробатов нет туда загоняли даже по повесткам
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Ты у моего кума спроси убогая когда по повестке он попал в добробат под кураторством мвд и выжил так что иди детей корми знаток Украины!
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У меня муж , брат , племянник в добровольцах были , без всяких повесток, а брату за 50, в Киев звонил, чтобы взяли документы в военкомате.Иди ка ты сам зарабатывать на детей, 11.80 за троллизм - нищая зарплата, кацап.
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Умная однако я тоже был в добробате но не попал туда может к удаче с уважением к твоим родственникам хорош писать если непринимаеш правду а она нелицеприятная
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еще раз- украинцы знают правду, кто в первые дни пошел воевать,не получиться у тебя позорить Украину.
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Чем позорить? Наивная ты хочеш сказать что бмп автоматы и прочее вооружение хранилось дома? Так опустись на землю ! Ваших родствеников собирали где? В военкомате!?А значит это не добробат а вч просто ваших родственников прокинули своеобразно вы воюйте если что то мы не виноваты вы сами КАК ТЕБЕ ТАКОЙ РАСКЛАД?
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А ты старая сопля?или прото кацапская сопля под прокси.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Добробаты": Презентация книги о подвигах украинских добровольцев состоялась в Канаде. ФОТОрепортаж
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