 "Добробаты": Презентация книги о подвигах украинских добровольцев состоялась в Канаде. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В презентации книги приняли участие глава МВД Арсен Аваков, заместитель главы МВД Вадим Троян, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, советник министра, экс-боец 20-го батальона территориальной обороны ВСУ Евгений Терехов, члены украинской команды на "Играх непокоренных", представители правительства Канады.
Книга очерчивает события 2014-2015 годов, когда для вооруженного сопротивления российской гибридной агрессии в составе МВД Украины была создана система добровольческих подразделений. Проект "Добробаты" - это хроника истории движения. Более 30 воспоминаний от ключевых участников тех событий - тогдашнего военно-политического руководства Украины, командиров кадровых военных формирований, созданных добровольческих подразделений, политиков, волонтеров, журналистов, общественных деятелей и обычных бойцов.
Аваков рассказал канадцам, что Украина уже четвертый год защищается от российской агрессии.
"Это непростая и изнурительная борьба Украины. Мы благодарны международному сообществу за мощную поддержку нашего государства на мировой арене. Именно благодаря этому единству, удается существенно сдерживать агрессивные аппетиты российского агрессора. Мы благодарны каждому иностранному гражданину, особенно представителям многочисленной украинской диаспоры в Канаде, за помощь, которую они предоставили для восстановления оборонного потенциала нашего государства. Поверьте, каждый доллар или евро, перечисленные украинским волонтерским организациям, каждая единица снаряжения, одежды и амуниции направлена на фронт в боевые украинские подразделения на Донбасс, каждая произнесенная речь или принятая мировым сообществом резолюция по Украине - это реальная помощь в защите цивилизованной демократической Европы и всего свободного западного мира ", - отметил глава МВД Украины.
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Четыре тысячи добровольцев против четырехсот колаборантов.
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Чмо , что с тобой говорить, ты фамилию не в состоянии прочитать правильно.
Я таких как ты знакомлю с админом , и это не стучать , а убирать мусор типа тебя, что я сейчас и сделаю , рекордсмен по банам.
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кто прикрывал, кацапня? это у тебя на кацапии за деньги и в брата начнут стрелять, люди-добровольцы , защищали Украину одними из первых -нихт ферштейш?
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ПОДВИГ ДОБРОБАТОВ В ТОМ ЧТО ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ, ВСТАЛИ ДОБРОВОЛЬНО НА ЗАЩИТУ СВОЕЙ СТРАНЫ.
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