 Российский пропагандист Роджерс обозвал шахтера Седлецкого из Углегорска "пид##асом" из-за угольной пыли под глазами, - Казанский. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

"Вся суть российской пропаганды в одном эпизоде. Российский пропагандист, "эксперт по Украине" Александр Роджерс, который регулярно выдает статьи о сокрушительных победах ЛДНР над Украиной, в комментариях к одному из своих постов обозвал "пид##асом" шахтера Сергея Седлецкого из Углегорска", - пишет Казанский.

"Шахтер сфотографировался на аватарку с угольной пылью под глазами. Из-за этого Роджерсу, который никогда не видел живых шахтеров, показалось, что у Седлецкого накрашены глаза. Ну а для российского патриота, как вы понимаете, нет греха страшнее", - отмечает Казанский.