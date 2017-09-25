 Российский пропагандист Роджерс обозвал шахтера Седлецкого из Углегорска "пид##асом" из-за угольной пыли под глазами, - Казанский. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.
"Вся суть российской пропаганды в одном эпизоде. Российский пропагандист, "эксперт по Украине" Александр Роджерс, который регулярно выдает статьи о сокрушительных победах ЛДНР над Украиной, в комментариях к одному из своих постов обозвал "пид##асом" шахтера Сергея Седлецкого из Углегорска", - пишет Казанский.
"Шахтер сфотографировался на аватарку с угольной пылью под глазами. Из-за этого Роджерсу, который никогда не видел живых шахтеров, показалось, что у Седлецкого накрашены глаза. Ну а для российского патриота, как вы понимаете, нет греха страшнее", - отмечает Казанский.
"Сергей Седлецкий - простой работяга из Углегорска, которого в 2015 году такие роджерсы "освободили" от Украины, лишили работы и нормальной жизни, распилив шахты на металл. А теперь еще и оскорбляют. "Защитники Донбасса" во всей красе. Это и есть их истинное отношение к региону. Эта история, без сомнения, должна войти в золотой фонд "русского мира", - пишет журналист.
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На временно оккупированных российско-террористическими войсками территориях Донецкой области зафиксировано появление новой группировки наемников из РФ.
Об этом на своей странице Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.
"В Новоазовске, Безыменном, Самсоново отмечается появление российских наемников (не из состава "9-го омсп мп 1-го АК ДНР")", - информировал он.
Военный эксперт отметил, что они передвигаются группами по 20-30 боевиков с бронетехникой.
"Также в каждой группе 2-3, реже 3-4 единицы ББМ, свой автотранспорт, активно передвигаются по трассе Новоазовск - Тельманово, в районе Красноармейского и Патриотичного", - уточнил Тымчук. https://www.obozrevatel.com/crime/s-oruzhiem-i-svoimi-avto-na-donbass-zashli-novyie-rossijskie-naemniki.htm
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На самом деле раисские шахтеры домбабве выглядят так:
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